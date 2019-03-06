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Арсенал Оренбург

Судьба трофея: «Оренбург» гостит у «Арсенала». LIVE

Онлайн матча 1/4 финала Олимп Кубка России «Арсенал» — «Оренбург»

Тульский «Арсенал» на своем поле принимает «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   06 марта 19:00   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Оренбург
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Абдул Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
9 (п)   Кирилл Комбаров
19 (п)   Резиуан Мирзов
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко
18 (н)   Лука Джорджевич
10 (н)   Эванс Кангва
91 (в)   Евгений Фролов
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
60 (з)   Савелий Козлов
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Денис Попович
77 (п)   Никита Маляров
16 (п)   Рикарду Алвеш
7 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
13 (з)   Максим Володько
14 (з)   Анри Хагуш
26 (з)   Бакари Коне
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв
22 (п)   Даниил Лесовой
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
56 (в)   Александр Довбня
23 (п)   Сергей Бреев
29 (п)   Вадим Афонин
32 (п)   Артём Кулишев
86 (п)   Григорий Чиркин
9 (н)   Андрей Козлов
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
Самоечитаемое
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'33
Костадинова сбили на фланге, прошла подача в штрафную, мяч после рикошета прилетел в руки Фролову.
'31
Альварес с фланга вырезал подачу в центр штрафной, но оренбуржцы выиграли борьбу и выбили мяч на угловой.
'29
Мирзов ускорился по флангу, качнул Малых и получил удар по ногам. Штрафной для «Арсенала».
'27
Попович! Продвинулся вперёд и пробил метров с 25 — мяч улетел далеко в сторону.
'25
Гости разыграли по центру. Мишкич сделал передачу в штрафную, но Комбаров поставил корпус и не пустил Алвеша к мячу.
'23
Альварес опасно пробил из-за пределов штрафной! Фролов отразил мяч перед собой, но тут же выбил его в сторону.
'21
Маляров! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по воротам — Левашов забрал мяч в руки.
'19
Туляки организовали атаку по центру, Горбатенко прицельно зарядил в нижний угол — Фролов в падении отразил мяч!
'17
Оренбуржцы заработали стандарт. Прошла подача в штрафную, но там гости нарушили правила в атаке.
'15
Джорджевич с правого края сделал передачу в центр, Горбатенко продвинулся вперёд и с радиуса штрафной послал мяч намного выше перекладины.
'13
Туляки катают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Невысокий темп в игре.
'11
Малых рванул в атаку по правому флангу и навесил в штрафную, но мяч полетел слишком высоко и ушёл в аут.
'9
Контратакой ответили туляки, Джорджевич пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'7
Мишкич прорвался по центру и сделал передачу вразрез, но Алвеш не успел к мячу.
'5
Момент! Терехов ускорился по флангу и навесил в штрафную, Попович пробил головой в верхний угол — Левашов в эффектном броске спас свою команду!
'3
В центре поля идёт борьба на первых минутах, много борьбы.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 4:2.