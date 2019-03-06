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Трансляция
С конца
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'33
Костадинова сбили на фланге, прошла подача в штрафную, мяч после рикошета прилетел в руки Фролову.
'31
Альварес с фланга вырезал подачу в центр штрафной, но оренбуржцы выиграли борьбу и выбили мяч на угловой.
'29
Мирзов ускорился по флангу, качнул Малых и получил удар по ногам. Штрафной для «Арсенала».
'27
Попович! Продвинулся вперёд и пробил метров с 25 — мяч улетел далеко в сторону.
'25
Гости разыграли по центру. Мишкич сделал передачу в штрафную, но Комбаров поставил корпус и не пустил Алвеша к мячу.
'23
Альварес опасно пробил из-за пределов штрафной! Фролов отразил мяч перед собой, но тут же выбил его в сторону.
'21
Маляров! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по воротам — Левашов забрал мяч в руки.
'19
Туляки организовали атаку по центру, Горбатенко прицельно зарядил в нижний угол — Фролов в падении отразил мяч!
'17
Оренбуржцы заработали стандарт. Прошла подача в штрафную, но там гости нарушили правила в атаке.
'15
Джорджевич с правого края сделал передачу в центр, Горбатенко продвинулся вперёд и с радиуса штрафной послал мяч намного выше перекладины.
'13
Туляки катают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Невысокий темп в игре.
'11
Малых рванул в атаку по правому флангу и навесил в штрафную, но мяч полетел слишком высоко и ушёл в аут.
'9
Контратакой ответили туляки, Джорджевич пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'7
Мишкич прорвался по центру и сделал передачу вразрез, но Алвеш не успел к мячу.
'5
Момент! Терехов ускорился по флангу и навесил в штрафную, Попович пробил головой в верхний угол — Левашов в эффектном броске спас свою команду!
'3
В центре поля идёт борьба на первых минутах, много борьбы.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче победил «Арсенал» — 4:2.