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Трансляция
С конца
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'34
Иногда «Локомотив» включается в высокий прессинг, но «Рубин» выходит из этих непростых ситуаций.
'32
Коновалова попытались перебросить ударом с центра поля, но голкипер «Рубина» успел вернуться в ворота, да и мяч полетел выше цели.
'30
Дорого могла москвичам стоить потеря мяча в центре поля! Сагитов моментально разогнал контратаку казанцев, с центра сделал передачу на левый край, Байрамян из-за штрафной закручивал мяч в дальний угол ворот — минимальный промах! Гилерме вряд ли бы уже выручил, попади Хорен в створ.
'28
Идову навесил мяч в штрафную хозяев, Гранат никого к мячу не подпустил, выбив его головой от ворот.
'27
Неудачно «Рубин» разыграл корнер — мяч покинул штрафную площадь гостей, не задержавшись там.
'26
Степанов хороший кросс с левого фланга исполнил, Кверквелия из вратарской в падении головой мяч отправил за лицевую линию — угловой.
'25
Байрамян заметил рывок Сагитова, но пас на ход не прошёл! Могли казанцы получить чистый выход на ворота москвичей.
'23
Есть преимущество у «Локомотива» по владению мячом.
'21
'21
Не прошла попытка заброса мяча от Хёведеса к чужой штрафной на Фарфана.
'20
Не прошла обостряющая передача Баринова в чужую штрафную на Алексея Миранчука.
'18
Баринов остановил контрвыпад хозяев — фол в центре поля на Сагитове.
'17
«Рубин» теперь стал задерживаться с мячом чаще на чужой половине поля.
'16
Гилерме во вратарской уверенно забрал мяч в руки после навеса от углового флажка.
'15
Сагитов простреливал от левого фланга, мяч от ноги Чорлуки отправился на угловой.
'14
Игнатьеву досталось в единоборстве за мяч у бровки. Медики привели Владислава в чувства.
'13
Фарфан догнал мяч у лицевой линии, но передачу в штрафную выполнить не смог — удар от ворот.
'11
Антон Миранчук через левый фланг ворвался в чужую штрафную, искал контакт с защитником, но на его падение судья никак не отреагировал.
'10
«Локомотив» дебютные минуты встречи проводит активнее соперника.
'8
Угловой москвичей не привёл к опасному моменту у ворот «Рубина».
'7
Алексей Миранчук разогнал атаку «Локомотива» через центр, далее отыграл на левый край на своего брата, Антон от края штрафной пробил — Коновалов мяч отбил!
'5
Баринов дальний удар нанёс — Коновалов не без проблем мяч парировал!
'3
Неспешный темп на старте матча, что, впрочем, мало кого удивляет.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче победил «Локомотив» — 1:0.