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Рубин Локомотив

Взять реванш: «Рубин» принимает «Локомотив». LIVE

Онлайн матча 1/4 финала Олимп Кубка России «Рубин» — «Локомотив»

Казанский «Рубин» и московский «Локомотив» играют в ответном матче 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу. В первой встрече «железнодорожники» одержали победу с минимальным преимуществом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 2-й матч  |   06 марта 19:00   |  1 тайм
Рубин
0:0
Локомотив
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Хёведес 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Иван Коновалов
69 (з)   Данил Степанов
80 (з)   Егор Сорокин
5 (з)   Филип Уремович
50 (з)   Раиль Абдуллин
14 (з)   Владимир Гранат
19 (з)   Хорен Байрамян
9 (п)   Роман Акбашев
8 (п)   Владислав Пантелеев
6 (п)   Евгений Башкиров
65 (н)   Артур Сагитов
1 (в)   Маринато Гилерме
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес 21'
3 (з)   Брайан Идову
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
20 (п)   Владислав Игнатьев
8 (п)   Джефферсон Фарфан
11 (п)   Антон Миранчук
59 (п)   Алексей Миранчук
Запасной состав
21 (в)   Егор Бабурин
38 (в)   Егор Тушев
41 (з)   Владислав Микушин
54 (з)   Степан Останин
51 (з)   Илья Агапов
18 (п)   Павел Могилевец
88 (п)   Руслан Камболов
77 (п)   Реза Шекари
89 (п)   Михаил Яковлев
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
84 (з)   Михаил Лысов
42 (з)   Иван Лапшов
17 (з)   Тарас Михалик
21 (п)   Хвича Кварацхелия
27 (п)   Игорь Денисов
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
9 (н)   Фёдор Смолов
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'34
Иногда «Локомотив» включается в высокий прессинг, но «Рубин» выходит из этих непростых ситуаций.
'32
Коновалова попытались перебросить ударом с центра поля, но голкипер «Рубина» успел вернуться в ворота, да и мяч полетел выше цели.
'30
Дорого могла москвичам стоить потеря мяча в центре поля! Сагитов моментально разогнал контратаку казанцев, с центра сделал передачу на левый край, Байрамян из-за штрафной закручивал мяч в дальний угол ворот — минимальный промах! Гилерме вряд ли бы уже выручил, попади Хорен в створ.
'28
Идову навесил мяч в штрафную хозяев, Гранат никого к мячу не подпустил, выбив его головой от ворот.
'27
Неудачно «Рубин» разыграл корнер — мяч покинул штрафную площадь гостей, не задержавшись там.
'26
Степанов хороший кросс с левого фланга исполнил, Кверквелия из вратарской в падении головой мяч отправил за лицевую линию — угловой.
'25
Байрамян заметил рывок Сагитова, но пас на ход не прошёл! Могли казанцы получить чистый выход на ворота москвичей.
'23
Есть преимущество у «Локомотива» по владению мячом.
'21
Хёведес добавил красок этому матчу — жёлтая карточка показана Бенедикту за грубую игру на фланге против Байрамяна.
'21
Не прошла попытка заброса мяча от Хёведеса к чужой штрафной на Фарфана.
'20
Не прошла обостряющая передача Баринова в чужую штрафную на Алексея Миранчука.
'18
Баринов остановил контрвыпад хозяев — фол в центре поля на Сагитове.
'17
«Рубин» теперь стал задерживаться с мячом чаще на чужой половине поля.
'16
Гилерме во вратарской уверенно забрал мяч в руки после навеса от углового флажка.
'15
Сагитов простреливал от левого фланга, мяч от ноги Чорлуки отправился на угловой.
'14
Игнатьеву досталось в единоборстве за мяч у бровки. Медики привели Владислава в чувства.
'13
Фарфан догнал мяч у лицевой линии, но передачу в штрафную выполнить не смог — удар от ворот.
'11
Антон Миранчук через левый фланг ворвался в чужую штрафную, искал контакт с защитником, но на его падение судья никак не отреагировал.
'10
«Локомотив» дебютные минуты встречи проводит активнее соперника.
'8
Угловой москвичей не привёл к опасному моменту у ворот «Рубина».
'7
Алексей Миранчук разогнал атаку «Локомотива» через центр, далее отыграл на левый край на своего брата, Антон от края штрафной пробил — Коновалов мяч отбил!
'5
Баринов дальний удар нанёс — Коновалов не без проблем мяч парировал!
'3
Неспешный темп на старте матча, что, впрочем, мало кого удивляет.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче победил «Локомотив» — 1:0.