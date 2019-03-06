'30

Дорого могла москвичам стоить потеря мяча в центре поля! Сагитов моментально разогнал контратаку казанцев, с центра сделал передачу на левый край, Байрамян из-за штрафной закручивал мяч в дальний угол ворот — минимальный промах! Гилерме вряд ли бы уже выручил, попади Хорен в створ.