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Йохауг
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Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
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Спартак М Шериф

Затишье перед «Краснодаром»: «Спартак» уступает «Шерифу». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Шериф»

Московский «Спартак» играет в товарищеском матче с молдавским «Шерифом». Следующую встречу красно-белые проведут уже в рамках чемпионата России против «Краснодара». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  |   23 февраля 17:00   |  2 тайм
Спартак М
1:2
Шериф
Стадион «Тренировочное поле отеля Макс Роял», Белек | Главный судья:
Глушаков 45'
Ханни 61'
Ковачевич 23'
Посмак 25'
Ковачевич 42'
Палич 45+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
16 (з)   Сальваторе Боккетти
23 (з)   Дмитрий Комбаров 71'
7 (п)   Аяз Гулиев 57'
8 (п)   Денис Глушаков 81' 45'
47 (п)   Роман Зобнин
94 (п)   Софьян Ханни 81' 61'
12 (н)   Луис Адриано
99 (н)   Педро Роша
20 (в)   Звонимир 
6 (з)   Ярослав Ях
15 (з)    Кристиано
23 (з)   Владимир Ковачевич 23' 42'
90 (з)   Вячеслав Посмак 25'
14 (п)   Вилфред Балима
18 (п)   Георгий Антон
19 (п)   Антун Палич 45'
77 (п)   Юрий Кендыш
9 (н)   Патрик Педерсен
29 (н)   Робер Тамбе
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
31 (в)   Антон Шитов
29 (з)   Илья Кутепов
56 (з)   Илья Гапонов
27 (п)   Александр Ломовицкий 57'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 71'
22 (п)   Михаил Игнатов 81'
15 (п)   Максим Глушенков
88 (п)   Александр Ташаев
9 (н)    Зе
37 (н)   Георгий Мелкадзе 81'
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'79
Классно разыграли спартаковцы, Ханни под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть вратаря.
'77
«Шериф» в контратаке заработал штрафной. Тамбе пробил не лучшим образом, запустив мяч далеко в сторону.
'75
Айртон вырезал подачу в центр штрафной! Мельгарехо выпрыгнул выше всех и пробил головой — мяч ушёл выше перекладины.
'73
Ханни сделал заброс в штрафную, Ломовицкий принял мяч, но завозился и упустил момент для удара.
'71
Мельгарехо в игре.
'71
Комбаров заменён.
'70
Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной, Зе Луиш пробил с 25 метров — мяч улетел намного выше створа.
'69
Айртон вырезал подачу на дальний угол вратарской, Микулич без проблем забрал мяч в руки.
'68
«Шериф» почти всей командой отошёл к собственной штрафной, пытаясь ловить соперника на контратаке.
'66
Луис Адриано пробил со штрафного! Мяч прошёл чуть выше перекладины.
'64
Ломовицкий набрал скорость, дошёл до штрафной и был сбит. Хорошая позиция для удара.
'62
ГОЛ! Ломовицкий пошёл в прессинг на соперника, мяч в итоге отскочил к Ханни, который убежал один на один и аккуратно пробил в дальний нижний угол!
'60
Момент! Глушаков навесил с левого края, голкипер ошибся на выходе, но Ломовицкий не попал по пустым воротам!
'58
Ответ «Шерифа»! Зобнин отработал в обороне и помешал Паличу убежать на ворота «Спартака».
'56
Луис Адриано принял мяч в штрафной, убрал защитника и пробил в угол — Микулич выручил.
'55
Гулиев сделал передачу в центр на Ханни! Алжирец зарядил в нижний угол — Микулич кончиками пальцев зацепил мяч.
'54
Гулиев! Освободился от опеки и пробил с радиуса штрафной, мяч прошёл рядом со штангой!
'52
Балима ускорился по флангу и выполнил подачу в штрафную! Тамбе пробил головой чуть выше перекладины.
'50
Педерсен получил повреждение, пытаясь пробить в падении через себя. Пауза в игре.
'48
«Спартак» катает мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Всё перекрыто у «Шерифа».
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Зе Луиш вошёл в игру вместо Педро Роши.
'46
Замена у «Спартака».
'45+3
Перерыв! 2:0 в пользу «Шерифа» после 45 минут. Спартаковцы владели мячом, были подходы к штрафной, но ничего опасного не возникало. А молдаване под занавес тайма ответили двумя голами.
'45+2
ГОЛ! Тамбе с левого края дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, а Палич набежал и в касание пробил точно в нижний угол!
'45
Глушаков за подкат получил «горчичник».
'42
ГОЛ! «Шериф» заработал угловой. Прошла подача в штрафную, Фольмер выиграл борьбу и пробил головой по воротам — Селихов выручил, но Ковачевич опередил Комбарова и протолкнул мяч в сетку!
'40
Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной. Луис Адриано пробил низом и попал в защитника.
'39
Палич сделал заброс в центр штрафной, спартаковцы выиграли борьбу и вынесли мяч далеко в сторону.
'37
Спартаковцы заработали штрафной в 35 метрах от ворот. Глушаков плотно приложился по центру — Микулич забрал мяч в руки.
'35
Два угловых подряд заработали красно-белые, но ничего опасного не создали.
'33
Педро Роша подхватил мяч, убежал по правому флангу и сделал передачу к штрафной! Гулиев и Адриано не добрались до мяча.
'31
Заброс прошёл в штрафную «Шерифа»! Луис Адриано поторопился и залез в офсайд.
'29
Спартаковцы потеряли мяч возле чужой штрафной. Палич прошёл по центру и пробил в угол — Селихов выручил!
'27
Комбаров заметил рывок Ханни и сделал подачу в штрафную! Алжирец пробил головой в руки голкиперу.
'25
Ковачевич сзади прыгнул в ноги Адриано. Грубый фол, потребовалась помощь врачей.
'23
Кендыш за срыв атаки в центре поля получил «горчичник».
'21
Тамбе! С правого края вошёл в штрафную, качнул Комбарова и пробил низом — промах!
'19
Гулиев сместился на фланг и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра.
'17
Луис Адриано сделал скидку в штрафную, Ханни поборолся, но послал мяч в руки вратарю.
'15
«Шериф» постепенно освоился на поле и стал больше времени проводить в атаке. Без моментов идёт игра.
'13
Прошла подача в штрафную москвичей, игрок «Шерифа» пробил в угол — Селихов потащил!
'11
Спартаковцы заработали стандарт в 30 метрах от ворот. Прошла подача в штрафную, но молдаване без проблем отбились.
'9
Спартаковцы проиграли подбор и Зобнину пришлось фолить, чтобы не дать сопернику убежать в контратаку.
'7
«Шериф» в контратаке заработал угловой. Прошла подача во вратарскую, Селихов снял мяч с головы соперника.
'5
Хорошее движение у «Спартака». Красно-белые много владеют мячом на первых минутах.
'3
Спартаковцы провели быструю атаку по центру. Педро Роша сделал передачу в штрафную, голкипер выбежал из ворот и опередил Луиса Адриано.
'2
Глушаков! Подобрал отскок в штрафной и пробил в нижний угол — голкипер уверенно забрал мяч.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Шериф». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.