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Трансляция
С конца
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'79
Классно разыграли спартаковцы, Ханни под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть вратаря.
'77
«Шериф» в контратаке заработал штрафной. Тамбе пробил не лучшим образом, запустив мяч далеко в сторону.
'75
Айртон вырезал подачу в центр штрафной! Мельгарехо выпрыгнул выше всех и пробил головой — мяч ушёл выше перекладины.
'73
Ханни сделал заброс в штрафную, Ломовицкий принял мяч, но завозился и упустил момент для удара.
'71
'71
'70
Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной, Зе Луиш пробил с 25 метров — мяч улетел намного выше створа.
'69
Айртон вырезал подачу на дальний угол вратарской, Микулич без проблем забрал мяч в руки.
'68
«Шериф» почти всей командой отошёл к собственной штрафной, пытаясь ловить соперника на контратаке.
'66
Луис Адриано пробил со штрафного! Мяч прошёл чуть выше перекладины.
'64
Ломовицкий набрал скорость, дошёл до штрафной и был сбит. Хорошая позиция для удара.
'62
'60
Момент! Глушаков навесил с левого края, голкипер ошибся на выходе, но Ломовицкий не попал по пустым воротам!
'58
Ответ «Шерифа»! Зобнин отработал в обороне и помешал Паличу убежать на ворота «Спартака».
'56
Луис Адриано принял мяч в штрафной, убрал защитника и пробил в угол — Микулич выручил.
'55
Гулиев сделал передачу в центр на Ханни! Алжирец зарядил в нижний угол — Микулич кончиками пальцев зацепил мяч.
'54
Гулиев! Освободился от опеки и пробил с радиуса штрафной, мяч прошёл рядом со штангой!
'52
Балима ускорился по флангу и выполнил подачу в штрафную! Тамбе пробил головой чуть выше перекладины.
'50
Педерсен получил повреждение, пытаясь пробить в падении через себя. Пауза в игре.
'48
«Спартак» катает мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Всё перекрыто у «Шерифа».
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+3
Перерыв! 2:0 в пользу «Шерифа» после 45 минут. Спартаковцы владели мячом, были подходы к штрафной, но ничего опасного не возникало. А молдаване под занавес тайма ответили двумя голами.
'45+2
'45
'42
'40
Спартаковцы разыграли комбинацию перед штрафной. Луис Адриано пробил низом и попал в защитника.
'39
Палич сделал заброс в центр штрафной, спартаковцы выиграли борьбу и вынесли мяч далеко в сторону.
'37
Спартаковцы заработали штрафной в 35 метрах от ворот. Глушаков плотно приложился по центру — Микулич забрал мяч в руки.
'35
Два угловых подряд заработали красно-белые, но ничего опасного не создали.
'33
Педро Роша подхватил мяч, убежал по правому флангу и сделал передачу к штрафной! Гулиев и Адриано не добрались до мяча.
'31
Заброс прошёл в штрафную «Шерифа»! Луис Адриано поторопился и залез в офсайд.
'29
Спартаковцы потеряли мяч возле чужой штрафной. Палич прошёл по центру и пробил в угол — Селихов выручил!
'27
Комбаров заметил рывок Ханни и сделал подачу в штрафную! Алжирец пробил головой в руки голкиперу.
'25
'23
'21
Тамбе! С правого края вошёл в штрафную, качнул Комбарова и пробил низом — промах!
'19
Гулиев сместился на фланг и сделал заброс в штрафную, но не дошёл мяч до партнёра.
'17
Луис Адриано сделал скидку в штрафную, Ханни поборолся, но послал мяч в руки вратарю.
'15
«Шериф» постепенно освоился на поле и стал больше времени проводить в атаке. Без моментов идёт игра.
'13
Прошла подача в штрафную москвичей, игрок «Шерифа» пробил в угол — Селихов потащил!
'11
Спартаковцы заработали стандарт в 30 метрах от ворот. Прошла подача в штрафную, но молдаване без проблем отбились.
'9
Спартаковцы проиграли подбор и Зобнину пришлось фолить, чтобы не дать сопернику убежать в контратаку.
'7
«Шериф» в контратаке заработал угловой. Прошла подача во вратарскую, Селихов снял мяч с головы соперника.
'5
Хорошее движение у «Спартака». Красно-белые много владеют мячом на первых минутах.
'3
Спартаковцы провели быструю атаку по центру. Педро Роша сделал передачу в штрафную, голкипер выбежал из ворот и опередил Луиса Адриано.
'2
Глушаков! Подобрал отскок в штрафной и пробил в нижний угол — голкипер уверенно забрал мяч.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Шериф». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.