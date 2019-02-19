- 271677 просмотров Не сберегла: мать Децла раскрыла тайну смерти сына
- 153253 просмотра Сотрудники органов опеки в Хакасии ответят за сожжение младенца в печи
- 118486 просмотров Названы обычные продукты, сжигающие жир на животе
- 113549 просмотров 17 февраля день рождения празднует светская львица, бывшая наследница сети отелей Hilton и одна из...
- 107984 просмотра В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию
- 88976 просмотров Составлен рейтинг регионов, в которых живется хуже всего
- 84221 просмотр Опубликовано видео забирающих еду зрителей «Поля чудес»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм, команды обменялись голами Луиса Адриано и Деспотовича.
'44
'42
Терехов подключился к атаке и прострелил во вратарскую, партнёрам не удалось замкнуть.
'40
Маляров плотно приложился из-за пределов штрафной! Мяч попал в ногу Джикии и отскочил в сторону.
'38
Айртон получил болезненный удар по ноге. Захромал бразилец, но вроде бы всё в порядке.
'36
Ханни со стандарта вырезал подачу в штрафную, но там Зе Луиш нарушил правила против Андреева.
'34
Много фолов стало. Футболисты не спешат, темп по-прежнему невысокий.
'32
Оренбуржцы по центру разыграли мяч перед штрафной, но спартаковцы накрыли удар Деспотовича.
'30
Сутормин набрал скорость, собрал на себя двух соперников и упал на газон. Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'28
Три в два выскочили спартаковцы! Зе Луиш прорвался по левому флангу, но не сумел на подступах к штрафной уйти от защитников.
'26
Успокоилась игра. Мяч находится в основном в центре поля, мало моментов.
'24
Мишкич передачей из глубины пытался разрезать оборону «Спартака»! Максименко выбежал из ворот и опередил Деспотовича.
'22
Ханни сыграл на перехвате, рванул по флангу и выполнил подачу! Зе Луиш не успел к мячу.
'20
Айртон рвался в атаку по флангу, но наткнулся на двух соперников и потерял мяч.
'18
Опасно! Прошла подача в штрафную «Спартака», Деспотович сложился и пробил в падении через себя — перекладина выручила москвичей!
'16
В центре поля переместилась борьба, много фолов стало.
'14
Оренбуржцы провели атаку левым флангом, Деспотович навесил в штрафную, но Максименко смахнул мяч в сторону.
'12
Зобнин ускорился по флангу и оставил мяч Айртону, бразилец выполнил подачу в руки Фролову.
'10
Спартаковцы много владеют мячом на первых минутах, игра идёт в основном на половине поля «Оренбурга».
'8
Айртон догнал мяч у лицевой, прострелил в штрафную и попал в соперника.
'6
'4
Глушаков из глубины сделал длинный заброс к штрафной, Зе Луиш немного не успел и мяч прикатился в руки Фролову.
'3
Айртон подключился к атаке и заработал штрафной. Ханни вырезал подачу на 11-метровую, но оренбуржцы отбились.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.