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Спартак М Оренбург

РПЛ в Турции: «Спартак» обыгрывает «Оренбург». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» - «Оренбург»

Московский «Спартак» встречается с «Оренбургом» в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
  |   19 февраля 17:00   |  перерыв
Спартак М
1:1
Оренбург
Стадион «Тренировочное поле отеля Макс Роял», Белек | Главный судья:
Адриано 5'
44'
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Трансляция
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'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм, команды обменялись голами Луиса Адриано и Деспотовича.
'44
ГОЛ! Прошла подача в штрафную «Спартака»! Максименко справился с ударом, но Деспотович после добивания вогнал мяч в сетку!
'42
Терехов подключился к атаке и прострелил во вратарскую, партнёрам не удалось замкнуть.
'40
Маляров плотно приложился из-за пределов штрафной! Мяч попал в ногу Джикии и отскочил в сторону.
'38
Айртон получил болезненный удар по ноге. Захромал бразилец, но вроде бы всё в порядке.
'36
Ханни со стандарта вырезал подачу в штрафную, но там Зе Луиш нарушил правила против Андреева.
'34
Много фолов стало. Футболисты не спешат, темп по-прежнему невысокий.
'32
Оренбуржцы по центру разыграли мяч перед штрафной, но спартаковцы накрыли удар Деспотовича.
'30
Сутормин набрал скорость, собрал на себя двух соперников и упал на газон. Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'28
Три в два выскочили спартаковцы! Зе Луиш прорвался по левому флангу, но не сумел на подступах к штрафной уйти от защитников.
'26
Успокоилась игра. Мяч находится в основном в центре поля, мало моментов.
'24
Мишкич передачей из глубины пытался разрезать оборону «Спартака»! Максименко выбежал из ворот и опередил Деспотовича.
'22
Ханни сыграл на перехвате, рванул по флангу и выполнил подачу! Зе Луиш не успел к мячу.
'20
Айртон рвался в атаку по флангу, но наткнулся на двух соперников и потерял мяч.
'18
Опасно! Прошла подача в штрафную «Спартака», Деспотович сложился и пробил в падении через себя — перекладина выручила москвичей!
'16
В центре поля переместилась борьба, много фолов стало.
'14
Оренбуржцы провели атаку левым флангом, Деспотович навесил в штрафную, но Максименко смахнул мяч в сторону.
'12
Зобнин ускорился по флангу и оставил мяч Айртону, бразилец выполнил подачу в руки Фролову.
'10
Спартаковцы много владеют мячом на первых минутах, игра идёт в основном на половине поля «Оренбурга».
'8
Айртон догнал мяч у лицевой, прострелил в штрафную и попал в соперника.
'6
ГОЛ! Луис Адриано получил передачу на ход, дошёл до штрафной и хлёстким ударом послал мяч в дальний угол! Фролов не дотянулся.
'4
Глушаков из глубины сделал длинный заброс к штрафной, Зе Луиш немного не успел и мяч прикатился в руки Фролову.
'3
Айртон подключился к атаке и заработал штрафной. Ханни вырезал подачу на 11-метровую, но оренбуржцы отбились.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.