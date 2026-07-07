Флаг и гимн все еще под вопросом: Россию восстановили в МОК, но есть нюанс

Международный олимпийский комитет восстановил в правах Олимпийский комитет России. Это решение, однако, является временным. В комментариях «Газете.Ru» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил роль в этом процессе министра спорта Михаила Дегтярева, бронзовый призер Ванкувера-2010 Алексей Петухов не исключил сопротивления отдельных стран и федераций, а серебряный призер Игр-2018 Александр Энберт выразил надежду на возвращение российских флага и гимна на Олимпиаде.

«Последовательная юридическая и дипломатическая работа»

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил новость, которая взбудоражила российский спорт: санкции в отношении ОКР сняты, организация восстановлена в правах. Кроме того, отменены рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских атлетов в нейтральном статусе и о запрете на выступление в командных соревнованиях. Также снято вето на проведение международных турниров в России. При этом он подчеркнул, что спортсмены, возвращающиеся на мировую арену, временно будут сдавать допинг-пробы под надзором Международного агентства по тестированию (ITA). Так будет происходить до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет приведено в соответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA)

«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — написал Дегтярев в Telegram.

Он подчеркнул, что международные федерации еще должны будут имплементировать решение МОК, и в этом направлении предстоит также большая работа . Тем не менее возвращение статуса ОКР, по его словам, стало сигналом: МОК дает понять, что олимпийское движение должно быть вне политики.

Возвращение является временным

Не все, однако, так прозрачно. МОК также опубликовал релиз, из которого следует, что восстановление ОКР возможно на определенных условиях.

«Решение было принято после тщательного анализа комиссией по правовым вопросам МОК при условии, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию НОК Украины. Кроме того, ОКР подтверждает, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях»,

— говорится в заявлении.

Что же касается российских флага и гимна на Олимпийских играх, этот вопрос остается открытым. МОК подчеркивает, что соответствующее решение будет принято в свое время.

Однако, по информации Sport Baza, для того, чтобы снятие санкций из временного превратилось в постоянное, требуется немного. Должно произойти восстановление РУСАДА. Закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международным, ранее уже был подписан Владимиром Путиным.

«Дегтярев сразу обозначил приоритеты»

Олимпийский чемпион Сеула-1988, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с «Газетой.Ru» указал на роль президента ОКР и главы Минспорта.

«Михаил Дегтярев с приходом на пост министра определил приоритеты. Их было несколько фундаментальных, и восстановление ОКР в правах – один из основных вопросов. Я поздравляю весь наш спорт, а также Международный олимпийский комитет и его новое руководство. В перспективах, думаю, это даст очень большие возможность не зависеть от иных позиций, кроме МОК. Это говорит о его реальной самостоятельности, что вселяет оптимизм», — заявил Мамиашвили.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт верит, что на Играх-2028 российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом.

«Конечно, это прекрасная новость. К этому долго шли, Олимпийские игры являются самым важным турниром для подавляющего большинства спортсменов. И участие в них — это то, к чему идут не просто годами, а десятилетиями, это становится целью жизни. Поэтому участие российских атлетов в Олимпиаде — очень важная часть нашего массового спорта и спорта высших достижений.

Мои поздравления всем любителям спорта в России. Я рад, что мы не просто увидим их на Олимпийских играх, как это было с Петром Гуменником и Аделией Петросян этой зимой. Мы увидим наш флаг, обязательно услышим наш гимн. Увидим наши команды»,

— заметил Энберт в комментарии «Газете.Ru».

В свою очередь, бронзовый призер Ванкувера-2010 лыжник Алексей Петухов допустил, что отдельные страны и федерации будут сопротивляться решению МОК, и задача России здесь — не прекращать работать в этом направлении .

«Думаю, таких будет все меньше, но мы знаем: и по жизни попадается много организаций, людей с деструктивным поведением, негативным отношением. Здесь, наверное, только время и юридический метод воздействия поможет нам преодолеть этот барьер. Потому что санкции сняты. А страны могут ставить ограничения по въезду, доступу на территории, но, думаю, это будет продолжаться недолго. Все-таки хотелось бы видеть больше разумных руководителей стран, которые понимают, что спорт должен находиться за гранью большой политики, а спортсмены ни в чем не виноваты.

Наверное, я не найду однозначного ответа, сколько это еще будет продолжаться, насколько нам будут ставить препоны. Но думаю, что вся политика в продвижении нашего спорта сконцентрирована в юридической плоскости. И снятие санкций как раз поможет в решении вопросов с отдельными странами», — сказал Петухов «Газете.Ru».

«Мы успели понять, чего стоят рекомендации МОК»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская не спешит радоваться восстановлению ОКР. Она заметила, что до следующей сессии МОК еще многое может произойти.

«Мне кажется, ключевое в рекомендациях МОК по временному восстановлению ОКР в правах заключается не в том, что международная организация продолжит следить за деятельностью ОКР на известных территориях и т. д. и т. п., а в том, что сам МОК со всех сторон обезопасил себя от возможных исков — это раз. А во-вторых, дал четко понять, что решение по реальному допуску российских атлетов на международную поляну все равно останется за международными федерациями.

С учетом того что следующая сессия МОК состоится только осенью, сейчас у организации есть время понаблюдать за тенденциями и настроениями упомянутых федераций. И принять по восстановлению ОКР уже окончательное решение (не исключено, что диаметрально отличное от текущего).

Понятно, что это я уже совсем сгущаю краски, но что-то мешает безоговорочно встать на позицию «лед тронулся». В конце концов у нас уже была возможность понять, чего стоят рекомендации МОК», — цитирует Вайцеховскую RT.