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Челси Манчестер Юнайтед

«Челси» проигрывает «МЮ» в Кубке Англии. LIVE

Онлайн-трансляция 1/8 Кубка Англии «Челси» — «МЮ»

В 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимает «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
1/8 финала  |   18 февраля 22:30   |  2 тайм
Челси
0:2
Манчестер Юнайтед
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Матич 15'
Янг 21'
Эррера 31'
Погба 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
17 (п)   Матео Ковачич
9 (н)   Гонсало Игуаин
11 (н)   Педро Родригес
10 (н)   Эден Азар
22 (в)   Серхио Ромеро
18 (з)   Эшли Янг 21'
23 (з)   Люк Шоу
12 (з)   Крис Смоллинг
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич 15'
21 (п)   Андер Эррера 31'
6 (п)   Поль Погба 45'
8 (п)   Хуан Мата
9 (н)   Ромелу Лукаку
10 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
27 (з)   Андреас Кристенсен
8 (п)   Росс Баркли
18 (н)   Оливье Жиру
20 (н)   Каллум Хадсон-Одои
22 (н)    Виллиан
1 (в)   Давид де
3 (з)   Эрик Бейи
20 (з)   Диогу Далот
15 (п)   Андреас Перейра
17 (п)    Фред
39 (п)   Скотт МакТоминай
7 (н)   Алексис Санчес
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В створ:
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'55
Педро почти вышел один на один после передачи от Канте, но в последний момент сумел его опередить Ромеро.
'53
Два подряд угловых разыграли футболисты «Челси», но все без видимого результата.
'52
Матич грубо сфолил против Канте поблизости от центра поля. Арбитр показать вторую желтую карточку не решился.
'50
Рашфорд в быстрой контратаке прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр на Лукаку, но того сумели заблокировать защитники.
'48
С преимуществом «Челси» проходит у нас игра на стартовых минутах второго тайма, но пока без опасных моментов у чужих ворот.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Благодаря голам Андера Эрреры и Поля Погба комфортное преимущество в счете обеспечили себе гости. Были момент и у хозяев, но они их не реализовали.
'45
Гол! 0:2! В ходе быстрой контратаки «Манчестер Юнайтед» Погба запустил в прорыв по правому флангу Рашфорда. Маркус навесил во вратарскую, где Поль ударом головой замкнул этот пас!
'43
Аспиликуэта подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'41
Азар получил повреждение в столкновении с Рашфордом в центре поля. Пауза у нас в игре.
'39
Игуаин оторвался от Лиенделефа у чужой штрафной, но вовремя партнера подстраховал в этом эпизоде Люк Шоу, опасность ликвидировав.
'37
Педро при попытке навесить с правого фланга атаки неожиданно закрутил мяч в направлении дальнего верхнего угла, но пролетел игровой снаряд чуть мимо цели.
'35
Давид Луис исполнил слишком сильную и неточную длинную диагональную передачу на правый фланг атаки. Мяч улетел за лицевую линию поля.
'33
Игуаин забрался во вне игры у чужой штрафной во время быстрой атаки «Челси».
'31
Гол! 0:1! Поль Погба исполнил классную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, где Эррера оторвался от Алонсо и точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
'31
Жоржиньо ошибся с передачей в чужую штрафную в направлении Эдена Азара. Вышло за лицевую линию поля.
'29
Канте получил пас на правом фланге атаки и при попытке прострелить в центр угодил в Люка Шоу, от которого мяч ушел на угловой. Однако, стандарт к опасности не привел.
'27
Теперь уже удается длительное время контролировать мяч футболистам «Манчестер Юнайтед». Но все без обострений у чужих ворот.
'25
Аспиликуэта отдал передачу назад на Кепа и тот едва не подарил мяч Рашфорду под прессингом в своей штрафной. Было довольно опасно.
'23
Эден Азар опасно прострелил с левого фланга атаки во вратарскую, но там надежно на выходе сыграл Серхио Ромеро.
'21
Эшли Янг слишком грубо сыграл против Педро на чужой половине поля при попытке активно пойти в прессинг.
'19
Рашфорд на исполнение с отскоком от газона нанес удар со штрафного метров с 35-ти, но мяч стал довольно легкой добычей для Кепа Аррисабалага.
'18
Аспиликуэта навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда нанес удар головой Игуаин, но мяч полетел мимо створа ворот «Манчестер Юнайтед».
'17
Жоржиньо исполнил классный заброс в чужую штрафную за спины защитникам на Игуаина, но аргентинец при возможности выйти один на один не сумел мяч нормально обработать.
'15
Матич получил желтую карточку за фол в центре поля.
'15
Андер Эррера получил отличную возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной и отправил мяч в ближнюю шестерку, но Кепа в красивом прыжке среагировал!
'13
Азар обыгрался в стеночку с Алонсо в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение пробил, но мяч полетел чуть мимо дальнего угла ворот!
'11
Момент у «Челси»! Давид Луис нанес опасный удар со стандартного положения, но парировал мяч Ромеро! Тут же поднялся аргентинец и сумел еще грудью парировать добивание от Педро!
'8
Довольно неожиданно именно гости доминируют на футбольном поле на первых минутах нашего матча. Пока подопечные Сарри вынуждены в основном обороняться.
'6
Лукаку под прессингом со стороны двоих соперников сумел нанести удар по воротам с выгодной позиции, но отправил мяч выше створа ворот.
'5
В основных составах сегодня вышли на игру обе команды, если исключить позицию вратаря у «Манчестер Юнайтед». Таким образом, сегодня мы увидим на поле всех сильнейших.
'3
Ромелу Лукаку сместился на фланг и заработал угловой для своей команды при попытке прострелить в центр. Эшли Янг не стал быстро подавать с угла поля, а предпочел стандартное положение разыграть.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.