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03:00
Филадельфия ФлайерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
не начался
04:00
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Краснодар Локомотив М

Нетоварищеская битва: «Краснодар» против «Локомотива». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матче «Краснодар» - «Локомотив»

«Краснодар» и московский «Локомотив» встречаются в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
  |   06 февраля 18:00   |  2 тайм
Краснодар
0:0
Локомотив М
Стадион «Футбольный центр Марбельи», Марбелья | Главный судья: Рауль Чавет Гарсия (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
18 (п)   Кристофер Ольссон
77 (п)   Шарль Каборе
16 (п)   Виктор Классон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
33 (п)   Маурисио Перейра
7 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
84 (з)   Михаил Лысов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
27 (п)   Игорь Денисов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
8 (п)   Джефферсон Фарфан
11 (п)   Антон Миранчук
59 (п)   Алексей Миранчук
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
88 (в)   Андрей Синицын
15 (з)   Николай Марков
44 (з)   Сергей Бородин
6 (з)   Кристиан Рамирес
3 (з)   Йон Гудни
50 (п)   Артём Голубев
47 (п)   Даниил Уткин
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
63 (н)   Никита Сергеев
85 (н)   Иван Игнатьев
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
54 (в)   Виталий Сычёв
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
6 (п)   Дмитрий Баринов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
32 (п)   Георгий Махатадзе
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
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Трансляция
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'46
Коченков, Рыбусь, Тугарев вышли.
'46
Гилерме, Лысов, Фарфан — заменённые у «Локомотива».
'46
Второй тайм игры начался!
'45+1
Судья отправил команды на перерыв! Первый тайм товарищеского матча остался без забитых мячей. «Краснодар» более активно провёл первую половину тайма, чаще проникая в чужую штрафную, но угрозы чужим воротам «быкам» давались тяжело. «Локомотив» тоже не может похвастаться обилием моментов у ворот южан, так что текущие нули на табло — закономерный результат.
'45
Миранчук получил мяч у радиуса штрафной, метил Алексей в угол ворот, но немного промахнулся!
'43
Антон Миранчук и Смолов классно через стенку прошли в штрафную соперника, но уже обратный пас под удар Фёдору не прошёл!
'41
Фол в атаке зафиксирован после подачи краснодарцев от угла поля.
'40
Фарфан отработал в защите и выбил мяч из-под ног Петрова — угловой для «быков».
'39
Алексей Миранчук выполнил корнер, но мяч сквозняком пролетел через всю штрафную площадь «Краснодара».
'38
Гилерме здорово мяч ввёл в игру сразу к штрафной соперника, Смолов с партнёрами по команде не смогли развить атаку.
'36
Последовала подача на ближнюю штангу ворот «Локомотива», Гилерме разобрался в ситуации и выбил мяч кулаком из штрафной.
'35
Перейра решился на удар с дальней дистанции! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'34
Хёведес после хорошего дриблинга на фланге сделал мягкую подачу в чужую штрафную — Крицюк на выходе из ворот сыграл безупречно.
'32
Ари получился мяч на левом краю штрафной, но уже находясь в положении вне игры.
'31
Антон Миранчук плотный удар исполнил — Крицюк в игре.
'30
Провалился центр обороны «Краснодара», Крыховяк забежал с мячом в штрафную, но не стал сам пробивать, а отыграл чуть правее на Смолова, Фёдор перемудрил с ложными замахами, а когда понял, что момент упустил, то рухнул на газон — судья на это никак не отреагировал!
'28
Не смог Классон обработать мяч в чужой штрафной после разрезающей передачи Перейры — помешал Чорлука.
'27
Врачи свою работу быстро выполнили. Возобновилась встреча.
'25
После подачи Перейры со стандарта Гилерме пошёл на мяч и столкнулся с соперником. Небольшое повреждение получил вратарь «Локо». Также помощь оказывается Мартыновичу.
'24
Угловой заработали краснодарцы после атаки левым краем.
'23
Не получилось у «быков» ворваться в штрафную соперника — подвёл неточный пас Классона.
'21
Вновь краснодарцы через центр провели атаку, но последний пас на Ольссона получился за рамками правил — офсайд.
'19
Гилерме вышел из ворот и оказался первым на мяче после разрезающего паса Ари в штрафную «Локо».
'17
Затеяли краснодарцы очередную атаку, но пас Перейры в касание в центр чужой штрафной не прошёл.
'15
Не получилось у «железнодорожников» зацепиться за атаку на левом фланге — мяч покинул пределы поля.
'13
Дальний удар Фарфана заблокировал Ольссон — всё, что выжали москвичи в своей позиционной атаке.
'12
Опасно! Стоцкий от лицевой линии сделал передачу в центр штрафной, Перейра в касание пробил — Гилерме потащил!
'11
Алексей Миранчук с правого края выполнил стандарт, но мяч достался Каборе у штрафной площади «Краснодара».
'9
Каборе дальний удар нанёс — Гилерме на месте.
'8
Выбили москвичи мяч в аут после прострела Петрова с правого фланга в штрафную.
'6
Классно разыграл «Краснодар» стандарт, Классон завершал всё это дело ударом с линии штрафной — выше цели!
'5
Обостряющий пас в штрафную краснодарцев с правого фланга перехватил Крицюк, вовремя вышедший из ворот.
'3
Вандерсон искал своей передачей в центре штрафной Ари, но тот головой до мяча не дотянулся.
'2
Три подряд навеса прошло в штрафную москвичей, но оборона «Локомотива» справилась.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли краснодарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.