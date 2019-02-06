'30

Провалился центр обороны «Краснодара», Крыховяк забежал с мячом в штрафную, но не стал сам пробивать, а отыграл чуть правее на Смолова, Фёдор перемудрил с ложными замахами, а когда понял, что момент упустил, то рухнул на газон — судья на это никак не отреагировал!