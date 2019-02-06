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Трансляция
С конца
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'27
'25
'23
Какимов выполнил подачу в центр штрафной, мяч после рикошета прилетел в руки Шитову.
'21
У «Актобе» ничего не получается в атаке. Нет моментов у ворот красно-белых.
'19
Зобнин получил передачу на ход, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с соперником.
'17
'15
Футболисты «Актобе» совершили перехват. Какимов тут же нанёс удар с центра поля, но мяч ушёл чуть выше створа.
'13
Симчевич разогнал атаку по правому флангу, дошёл до штрафной, но там потерял мяч в борьбе с Боккетти.
'11
Ещё момент! Педро Роша с левого края прострелил на дальнюю штангу, партнёр не успел к мячу!
'10
Мелкадзе сделал перевод к штрафной, Глушенков обработал мяч, качнул защитника и пробил в угол — голкипер выручил!
'8
Равная игра на стартовых минутах, много борьбы на поле.
'6
Радин в центре поля снёс Мелкадзе, помешав спартаковцам убежать в контратаку.
'4
Педро Роша разогнался по центру и сделал перевод на правый край, Мелкадзе не успел к мячу.
'2
Мелкадзе здорово поборолся, убежал по правому флангу и сделал передачу к штрафной, Глушенков сделал передачу дальше, но не дошёл мяч до Ташаева.
'1
Поехали, матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Актобе». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.