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03:00
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03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
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03:00
Нью-Джерси ДэвилзЛос-Анджелес Кингз
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03:00
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2:3
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03:00
Баффало СэйбрзМиннесота Уайлд
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Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
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04:00
Чикаго БуллзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
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05:00
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
не начался
04:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Аризона КойотсКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Гран Канария
не начался
21:00
Будучность Химки
не начался
22:05
Маккаби Т-А Олимпиакос
не начался
23:00
Барселона Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
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Спартак М Актобе

Ответить за Глушакова: «Спартак» пропустил от «Актобе». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Актобе»

Московский «Спартак» в рамках товарищеского матча встречается с казахстанским «Актобе». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
  |   06 февраля 17:00   |  1 тайм
Спартак М
1:1
Актобе
Стадион «Тренировочное поле отеля Макс Роял», Белек | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Глушенков 17'
Боккетти 25'
Куксин 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Антон Шитов
16 (з)   Сальваторе Боккетти 25'
23 (з)   Дмитрий Комбаров
35 (з)   Леонид Миронов
39 (з)   Павел Маслов
7 (п)   Аяз Гулиев
19 (п)   Максим Глушенков 17'
22 (п)   Михаил Игнатов
47 (п)   Роман Зобнин
37 (н)   Георгий Мелкадзе
99 (н)   Педро Роша
(в)   Жасур  26'
(з)   Александар Симчевич 26'
(з)   Саят Жумагали 26'
(з)   Валерий Коробкин 26'
(п)   Хрвое Миличевич 26'
(п)   Милан Радин 26'
(п)   Ардак Саулет 26'
(п)   Саша Марьянович 26'
(п)   Асланбек Какимов 26'
(п)   Патрик Малецки 26'
(н)   Абат Аимбетов 26'
Запасной состав
86 (в)   Артём Поплевченков
6 (з)    Айртон
29 (з)   Илья Кутепов
56 (з)   Илья Гапонов
8 (п)   Денис Глушаков
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
27 (п)   Александр Ломовицкий
71 (п)   Наиль Умяров
88 (п)   Александр Ташаев
97 (п)   Данил Полубояринов
61 (н)   Данила Прошляков
(в)   Игорь Трофимец 26'
(з)   Адилхан Танжариков 26'
(з)   Виталий Волков 26'
(з)   Рустам Уксумбаев 26'
(з)   Алишер Ажимов 26'
(п)   Рустам Темирхан 26'
(п)   Есен Жасанов 26'
(п)   Нурболат Батырханов 26'
(п)   Антон Куксин 26'
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
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Удары
%
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'27
ГОЛ!
'25
У «Актобе» прошла контратака по правому флангу, Боккетти в подкате сбил соперника и получил жёлтую карточку.
'23
Какимов выполнил подачу в центр штрафной, мяч после рикошета прилетел в руки Шитову.
'21
У «Актобе» ничего не получается в атаке. Нет моментов у ворот красно-белых.
'19
Зобнин получил передачу на ход, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с соперником.
'17
ГОЛ! Скоростная атака прошла у «Спартака»! Роша с левого края вырезал классную передачу в штрафную, Глушенков принял мяч на бедро и вторым касанием вколотил его в верхний угол!
'15
Футболисты «Актобе» совершили перехват. Какимов тут же нанёс удар с центра поля, но мяч ушёл чуть выше створа.
'13
Симчевич разогнал атаку по правому флангу, дошёл до штрафной, но там потерял мяч в борьбе с Боккетти.
'11
Ещё момент! Педро Роша с левого края прострелил на дальнюю штангу, партнёр не успел к мячу!
'10
Мелкадзе сделал перевод к штрафной, Глушенков обработал мяч, качнул защитника и пробил в угол — голкипер выручил!
'8
Равная игра на стартовых минутах, много борьбы на поле.
'6
Радин в центре поля снёс Мелкадзе, помешав спартаковцам убежать в контратаку.
'4
Педро Роша разогнался по центру и сделал перевод на правый край, Мелкадзе не успел к мячу.
'2
Мелкадзе здорово поборолся, убежал по правому флангу и сделал передачу к штрафной, Глушенков сделал передачу дальше, но не дошёл мяч до Ташаева.
'1
Поехали, матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Актобе». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.