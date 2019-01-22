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Зенит Локомотив М

Покорить Доху: «Локомотив» громит «Зенит». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Матч Премьер «Зенит» - «Локомотив»

Петербургский «Зенит» в рамках турнире в Катаре Фонбет Кубок Матч Премьер встречается с московским «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок Матч Премьер. 1-й тур  |   22 января 20:00   |  2 тайм
Зенит
1:3
Локомотив М
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
83'
Смолов 35'
Миранчук 36'
Миронов 52'
Тарасов 62'
Эдер 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв 46'
13 (з)   Луиш Нету
15 (з)   Эльмир Набиуллин
2 (з)   Александр Анюков
30 (з)   Эмануэль Маммана
33 (п)    Эрнани
8 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
14 (п)   Далер Кузяев
10 (п)   Клаудио Маркизио
29 (н)   Антон Заболотный
1 (в)   Маринато Гилерме 46'
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
84 (з)   Михаил Лысов
27 (п)   Игорь Денисов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
59 (п)   Алексей Миранчук
11 (п)   Антон Миранчук 36'
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
9 (н)   Фёдор Смолов 35'
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков 46'
86 (в)   Николай Рыбиков
3 (з)   Денис Терентьев
19 (з)   Игорь Смольников
23 (з)   Миха Мевля
80 (з)   Илья Скроботов
27 (п)   Магомед Оздоев
24 (п)   Эмилиано Ригони
17 (п)   Олег Шатов
38 (п)   Леон Мусаев
18 (п)   Юрий Жирков
5 (п)   Леандро Паредес
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
77 (в)   Антон Коченков 46'
54 (в)   Виталий Сычёв
17 (з)   Тарас Михалик
62 (з)   Вадим Логинов
3 (з)   Брайан Идову
42 (з)   Иван Лапшов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
6 (п)   Дмитрий Баринов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
23 (п)   Дмитрий Тарасов 62'
83 (п)   Алексей Миронов 52'
69 (п)   Даниил Куликов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер 68'
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Трансляция
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'83
ГОЛ!
'81
Куликов вышел вместо Миронова.
'81
Замена у «Локомотива».
'80
Опасно! Дзюба подстроился под мяч и пробил в касание после подачи с углового — Коченков среагировал! Дриусси подобрал отскок и с острого угла пробил в штангу, а Мусаев после добивания пробил выше створа!
'79
Смольников убежал по флангу и навесил во вратарскую, Коченков перевёл мяч на угловой.
'77
Дзюба поборолся и сделал передачу на ход Смольникову, тот убежал от защитника, но затем упустил мяч за лицевую.
'75
Жирков вышел вместо Терентьева.
'75
Замена у «Зенита».
'73
Баринов прихватил руками Шатова и получил жёлтую карточку.
'70
И не доходит мяч до Дзюбы, всё перекрывают «железнодорожники». Нет моментов у ворот Коченкова.
'68
Эдер за срыв атаки получил «горчичник».
'67
Смольников рванул в свободную зону и прострелил в центр штрафной, но не дошёл мяч до Дзюбы. Отбились москвичи.
'65
Питерцы разыграли угловой, Шатов навесил на дальнюю штангу — Дзюба не успел к мячу.
'64
Скроботов и Мусаев появились на поле.
'64
Двойная замена у «Зенита», Маммана и Эрнани покинули поле.
'63
Эрнани со штрафного пробил поверх стенки! Мяч после рикошета ушёл на угловой.
'62
Тарасов сбил Шатова возле собственной штрафной, жёлтая карточка.
'59
«Зенит» много владеет мячом, но нет ударов. Без проблем отбиваются москвичи.
'57
Эрнани навесил с углового, а Михалик во вратарской прихватил Мевлю, но арбитр не усмотрел здесь нарушения.
'55
Коченков справился с дальним ударом Оздоева, а Дзюбе не дали добить из вратарской.
'53
«Зенит» забрал мяч и перевёл игру на чужую половину поля, но пока без моментов.
'51
ГОЛ! Красота от «Локомотива»! Тугарев убежал по правому флангу и навесил в штрафную, а Миронов с лёта пробил в дальнюю девятку!
'48
Шатов с левого края навесил на дальнюю штангу, но мяч пошёл высоко и улетел за лицевую.
'46
Коченков, Михалик, Логинов, Тугарев, Тарасов, Идову, Баринов, Фернандеш, Лапшов, Эдер и Миронов появились на поле.
'46
Юрий Сёмин в перерыве поменял весь свой состав. Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Лысов, Крыховяк, Денисов, братья Миранчуки, Жемалетдинов и Смолов покинули поле.
'46
Кержаков, Мевля, Терентьев, Смольников, Шатов, Ригони, Дриусси, Оздоев, Дзюба вошли в игру.
'46
Серия замен у «Зенита». Лунёв, Нету, Анюков, Краневиттер, Заболотный, Мак, Набиуллин, Маркизио, Кузяев покинули поле.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Бодрый тайм от «железнодорожников», команда Юрия Сёмина уверенно контролировала ситуацию на поле и забила два гола. Посмотрим, чем ответят питерцы после перерыва.
'44
Эрнани с углового навесил на дальнюю штангу, Нету в подкате не дотянулся до мяча.
'42
Игнатьев пробил с дальней дистанции, Алексей Миранчук в центре штрафной подставил ногу и переправил мяч в сетку! Гол не засчитан — офсайд у «железнодорожников».
'40
Заболотный разогнался по центру, обыграл Чорлуку и пробил с линии штрафной — Гилерме перевёл мяч на угловой.
'38
И ещё момент у «Локомотива»! Прошла подача в штрафную, Смолов принял мяч и пробил пяткой — Лунёв среагировал. Впрочем, офсайд был у москвичей.
'36
ГОЛ! Алексей Миранчук навязал борьбу и отобрал мяч у соперников, Смолов тут же сделал передачу к штрафной, Антон Миранчук выбрался на свободное пространство и пробил аккуратно в дальний угол!
'35
ГОЛ! Москвичи провели атаку по центру, Смолов метров с 30-ти пробил под перекладину — Лунёв не удержал мяч и тот влетел в сетку.
'33
Очередной угловой для «Локомотива», но вновь питерцы без проблем отбились.
'31
Очень активен левый фланг у «Зенита», Набиуллин совершил много подключений в атаку.
'29
Кузяев с левого края сделал перевод в центр, Маркизио продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной! Мяч прошёл рядом со штангой.
'27
Набиуллин ворвался в штрафную и упал в борьбе с соперником. Арбитр показал, что всё было по правилам.
'26
Смолов открылся в штрафной, под углом выскочил на ворота, убрал Лунёва и прострелил во вратарскую — питерцы перехватили мяч.
'24
Контратака «Локомотива»! Смолов получил передачу у штрафной, резко сместился к центру и пробил верхом — мяч просвистел выше створа.
'22
Игнатьев на фланге срубил Набиуллина. Прошла подача во вратарскую, Кверквелия выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'20
Эрнани со штрафного пробил поверх стенки, Гилерме грамотно занял позицию и забрал мяч.
'19
Набиуллин взял инициативу на себя, резко сместился к центру и рухнул в борьбе с Жемалетдиновым. До ворот метров 35.
'17
Набиуллин с левого края вошёл в штрафную, прострелил и мяч после рикошета попал в руку Эльмиру.
'15
«Ростов» на трибуне почти в полном составе наблюдает за этим матчем. Также здесь были замечены Олег Кононов и Станислав Черчесов.
'14
Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Алексей Миранчук навесил во вратарскую, но питерцы выбили мяч.
'12
Алексей Миранчук разогнал атаку москвичей, дошёл до штрафной и пробил! Мяч застрял в ногах футболистов.
'10
Не держится мяч у «Зенита», питерцы не могут перейти центр поля.
'8
Алексей Миранчук рванул по центру и сделал проникающую передачу в штрафную, Игнатьев не успел к мячу.
'6
Антон Миранчук! Со входа в штрафную пробил в верхний угол — Лунёв кулаками отразил мяч на угловой.
'4
Жемалетдинов сделал перевод в штрафную, Алексей Миранчук догнал мяч у лицевой и прострелил в центр — питерцы отбились.
'2
«Железнодорожники» катают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд.
'1
Матч начался! Питерцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.