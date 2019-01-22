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Трансляция
С конца
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'83
'81
'81
'80
Опасно! Дзюба подстроился под мяч и пробил в касание после подачи с углового — Коченков среагировал! Дриусси подобрал отскок и с острого угла пробил в штангу, а Мусаев после добивания пробил выше створа!
'79
Смольников убежал по флангу и навесил во вратарскую, Коченков перевёл мяч на угловой.
'77
Дзюба поборолся и сделал передачу на ход Смольникову, тот убежал от защитника, но затем упустил мяч за лицевую.
'75
'75
'73
'70
И не доходит мяч до Дзюбы, всё перекрывают «железнодорожники». Нет моментов у ворот Коченкова.
'68
'67
Смольников рванул в свободную зону и прострелил в центр штрафной, но не дошёл мяч до Дзюбы. Отбились москвичи.
'65
Питерцы разыграли угловой, Шатов навесил на дальнюю штангу — Дзюба не успел к мячу.
'64
'64
'63
Эрнани со штрафного пробил поверх стенки! Мяч после рикошета ушёл на угловой.
'62
'59
«Зенит» много владеет мячом, но нет ударов. Без проблем отбиваются москвичи.
'57
Эрнани навесил с углового, а Михалик во вратарской прихватил Мевлю, но арбитр не усмотрел здесь нарушения.
'55
Коченков справился с дальним ударом Оздоева, а Дзюбе не дали добить из вратарской.
'53
«Зенит» забрал мяч и перевёл игру на чужую половину поля, но пока без моментов.
'51
'48
Шатов с левого края навесил на дальнюю штангу, но мяч пошёл высоко и улетел за лицевую.
'46
'46
'46
'46
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Бодрый тайм от «железнодорожников», команда Юрия Сёмина уверенно контролировала ситуацию на поле и забила два гола. Посмотрим, чем ответят питерцы после перерыва.
'44
Эрнани с углового навесил на дальнюю штангу, Нету в подкате не дотянулся до мяча.
'42
Игнатьев пробил с дальней дистанции, Алексей Миранчук в центре штрафной подставил ногу и переправил мяч в сетку! Гол не засчитан — офсайд у «железнодорожников».
'40
Заболотный разогнался по центру, обыграл Чорлуку и пробил с линии штрафной — Гилерме перевёл мяч на угловой.
'38
И ещё момент у «Локомотива»! Прошла подача в штрафную, Смолов принял мяч и пробил пяткой — Лунёв среагировал. Впрочем, офсайд был у москвичей.
'36
'35
'33
Очередной угловой для «Локомотива», но вновь питерцы без проблем отбились.
'31
Очень активен левый фланг у «Зенита», Набиуллин совершил много подключений в атаку.
'29
Кузяев с левого края сделал перевод в центр, Маркизио продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной! Мяч прошёл рядом со штангой.
'27
Набиуллин ворвался в штрафную и упал в борьбе с соперником. Арбитр показал, что всё было по правилам.
'26
Смолов открылся в штрафной, под углом выскочил на ворота, убрал Лунёва и прострелил во вратарскую — питерцы перехватили мяч.
'24
Контратака «Локомотива»! Смолов получил передачу у штрафной, резко сместился к центру и пробил верхом — мяч просвистел выше створа.
'22
Игнатьев на фланге срубил Набиуллина. Прошла подача во вратарскую, Кверквелия выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'20
Эрнани со штрафного пробил поверх стенки, Гилерме грамотно занял позицию и забрал мяч.
'19
Набиуллин взял инициативу на себя, резко сместился к центру и рухнул в борьбе с Жемалетдиновым. До ворот метров 35.
'17
Набиуллин с левого края вошёл в штрафную, прострелил и мяч после рикошета попал в руку Эльмиру.
'15
«Ростов» на трибуне почти в полном составе наблюдает за этим матчем. Также здесь были замечены Олег Кононов и Станислав Черчесов.
'14
Москвичи провели атаку левым флангом и заработали угловой. Алексей Миранчук навесил во вратарскую, но питерцы выбили мяч.
'12
Алексей Миранчук разогнал атаку москвичей, дошёл до штрафной и пробил! Мяч застрял в ногах футболистов.
'10
Не держится мяч у «Зенита», питерцы не могут перейти центр поля.
'8
Алексей Миранчук рванул по центру и сделал проникающую передачу в штрафную, Игнатьев не успел к мячу.
'6
Антон Миранчук! Со входа в штрафную пробил в верхний угол — Лунёв кулаками отразил мяч на угловой.
'4
Жемалетдинов сделал перевод в штрафную, Алексей Миранчук догнал мяч у лицевой и прострелил в центр — питерцы отбились.
'2
«Железнодорожники» катают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд.
'1
Матч начался! Питерцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.