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Трансляция
С конца
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'26
'25
Чалханоглу навесил с углового с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где ошибся при игре на выходе Щенсны. Вовремя подстраховали защитники и сумел пробить только с дальней дистанции Кастильехо, после чего мяч полетел выше створа ворот.
'24
Чалханоглу неудачно пробил со штрафного с левого фланга атаки в одиноко стоявшего в стенке Пауло Дибала.
'23
Чалханоглу взял игру на себя на левом фланге атаки в окружении дух соперников и сумел заработать перспективный стандарт после фола со стороны Канселу.
'21
'20
Дибала навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где в прыжке первым на мяче был один из соперников.
'19
Пауло Дибала получил пас от Алекса Сандро на левом фланге атаки, но аргентинец был остановлен откровенным фолом со стороны Кастильехо.
'17
Момент у «Ювентуса»! Канселу здорово на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и низом нанес удар, но чуть мимо дальнего угла ворот!
'15
Кьеллини попытался исполнить перевод на левый фланг атаки от центра поля, но там надежно на перехвате сыграл Калабрия.
'13
Пьянич отпасовал у чужой штрафной левее на Алекса Сандро, а у того мяч сорвался с ноги при попытке навесить в центр и улетел далеко за лицевую линию поля.
'12
Чалханоглу получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной и тут же попытался нанести удар, но отправил мяч далеко от створа ворот Щенсны.
'10
Бентанкур не по правилам сыграл против Бакайоко поблизости от центра поля. Фол зафиксировал арбитр и хавбеку «Милана» требуется медицинская помощь.
'8
Дуглас Коста исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда неудачно попытался пробить головой Пауло Дибала. Мяч полетел намного выше створа ворот.
'6
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Ювентуса» на чужой половине поля. Пока не удается выйти на ударную позицию.
'4
Момент у «Ювентуса»! Канселу подключился к атаке своей команды по правому флангу и отпасовал низом в чужую штрафную на Дугласа Косту, но бразилец с угла штрафной выстрелил чуть мимо дальнего угла ворот Доннаруммы!
'2
Чалханоглу прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил прострел низом в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Италии: «Ювентус» — «Милан». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.