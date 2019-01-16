'25

Чалханоглу навесил с углового с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где ошибся при игре на выходе Щенсны. Вовремя подстраховали защитники и сумел пробить только с дальней дистанции Кастильехо, после чего мяч полетел выше створа ворот.