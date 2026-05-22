Ленинградский вокзал открыли после реконструкции. Что изменилось?

В Москве после почти двухлетней реконструкции открылся Ленинградский вокзал. Хотя объект был серьезно модернизирован, внешний облик исторического здания остался практически без изменений, рассказал мэр Сергей Собянин.

«Специалисты сохранили ключевые элементы исторического облика вокзала. Были удалены поздние слои отделки, восстановлены оригинальные цветовые решения и архитектурные элементы, соответствующие авторскому замыслу», — рассказал глава города.

Внутри здания проектировщики и строители в полтора раза увеличили площадь зоны ожидания. Также новая система входов повысила пропускную способность вокзала, сделав потоки более равномерными.

Инженерные коммуникации, освещение и вентиляцию вокзала заменили полностью. Была создана специальная система для создания комфортного микроклимата — температура будет поддерживаться на уровне от 22 до 25ºС. Над уличными проходами к платформам и метро установлены навесы, чтобы защитить пассажиров от дождя и снега.

«Ленинградский стал первым полностью «цифровым» вокзалом в России. Установили больше 220 цифровых элементов навигации и информирования. Интеллектуальная система сообщает об изменениях расписания в режиме реального времени, формирует оптимальные маршруты», — добавляет Собянин.

Кроме того, внутри вокзала установили два изготовленных вручную мозаичных панно с видами Москвы и Санкт-Петербурга. Их общая площадь превышает 800 кв. м.  В здании открыли комнату для семей с детьми, пространства для пассажиров с животными, детский клуб «Союзмультфильм», зоны тихого ожидания, бизнес-зал и помещение для работы.

 
