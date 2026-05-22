«Честно говоря, в шоке». В ЦБ удивились стоимости квартир в Москве

Представитель ЦБ Данилов сообщил, что его шокировали цены на квартиры в Москве

Директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов заявил, что его шокировали цены на квартиры в Москве. Он признался, что не представляет, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости в столице. Тем временем в Москве наблюдается тенденция к снижению стоимости квартир. Однако «отдельные ликвидные проекты» в границах МКАД продолжают подниматься в цене.

«Смотрю на объявления, смотрю на эти цены [на жилье] — я, честно говоря, в шоке, по-простому. Я не знаю, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Это мое мнение», — отметил он.

Кроме того, Данилов обратил внимание на стабилизацию доли рассрочек в продажах жилья от застройщиков. Несмотря на замедление темпов роста, за год этот показатель увеличился на 4 процентных пункта.

«Мы смотрим внимательно, как себя поведет эта рассрочка, потому что надо понять, люди вообще способны тянуть ее или нет», — прокомментировал он.

По словам Данилова, сейчас готовится законопроект, который обяжет отправлять сведения о рассрочке при продаже жилья в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас эти данные доступны только банкам, финансирующим застройщиков, что мешает остальным кредиторам объективно рассчитывать долговую нагрузку граждан.

По информации «Ведомостей», в апреле на первичном рынке жилья в Москве зафиксировано снижение цен. В старых границах столицы квадратный метр подешевел на 2,2%, составив 578 тысяч 404 рубля. В Новой Москве падение оказалось более заметным — на 3,7%, до 331 тысячи 881 рубля.

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на первичное жилье в России в 2025 году выросли на 8,7% в годовом выражении. Перед этим она обратила внимание, что жилье дорожало на фоне сохраняющегося высокого спроса, несмотря на отсутствие всеобщей льготной ипотеки, завершенной в июле 2024 года. По ее мнению, повышение производительности труда в жилом секторе позволит замедлить рост цен.

«Не обвал, а коррекция»

Недвижимость в Москве дешевеет в связи с появлением новых предложений с более доступной стартовой ценой и адаптацией рынка к высоким ипотечным ставкам после сворачивания льготной ипотеки, заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«На самом деле это не резкий обвал цен, а просто процесс коррекции рынка недвижимости, который переходит в более спокойную фазу после нескольких лет активного роста», — отметила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако «отдельные ликвидные проекты» в границах Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), несмотря на общую тенденцию к стабилизации, продолжают подниматься в цене, заметила Перескокова. По ее словам, такой эффект сильнее всего заметен в районах с хорошей транспортной доступностью.

По мнению эксперта, новостройки в некоторых районах обходятся на 15–30% дороже готового жилья . Высокая стоимость первичной недвижимости обусловлена современными планировками, развитой инфраструктурой, ремонтом и спецпредложениями от застройщика, уточнила Перескокова.

«Итоговая стоимость с ремонтом получается выше, чем готовое вторичное жилье, куда можно заехать уже сразу после покупки. Кроме того, вторичный рынок сейчас менее востребован, поэтому продавцы чаще готовы к торгу», — сказала она.

Текущий период Перескокова назвала максимально выгодным для покупателей за последние годы: застройщики борются за клиентов, предлагая масштабные скидки, беспроцентные рассрочки и льготную ипотеку.

Для личного переезда «сейчас очень хороший момент», однако с инвестициями «нужно быть очень внимательными» — проверять надежность застройщика, локацию дома и перспективы удорожания квадратного метра, добавила эксперт.