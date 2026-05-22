«Несчастный Аристотель». Сотрудницу Института философии РАН обвинили в мошенничестве

Сотрудницу ИФ РАН Месяц отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыск в Институте философии РАН. На допрос были доставлены 10 сотрудников вуза. Одного из них, кандидата философских наук Светлану Месяц, задержали и отправили под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. В вузе надеются, что уголовное дело будет прекращено. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) Светлану Месяц. Как следует из картотеки суда, женщину обвинили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Меру пресечения обвиняемой избрали 21 мая по ходатайству следователя. Какие-либо подробности уголовного дела на сайте суда не приводятся, однако женщине по инкриминируемой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Месяц родилась в 1971 году в городе Дзержинский Московской области. В 1999-м окончила аспирантуру ИФ РАН, стала кандидатом философских наук. Специализируется на античной философии и истории философской мысли. В частности, Месяц занимается переводом и подготовкой к изданию малых естественнонаучных сочинений Аристотеля, сообщается на сайте вуза.

По информации Telegram-канала Philosophy Today, дело «касается ошибки в отчетности по госзаданию, в рамках которого нужно было переводить несчастного Аристотеля». Как сообщает moskvichmag.ru, сотрудники ИФ РАН «обвиняют в доносе бывшего коллегу Анатолия Черняева», который возглавлял вуз чуть более недели — с 22 декабря по 30 декабря 2021 года.

Назначение Черняева на должность врио директора вызвало недовольство в коллективе. Ученый совет ИФ РАН потребовал пересмотреть это решение и назвал Черняева «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе». В 2023-м он уволился.

«В итоге единственный (!) сотрудник ИФ РАН, публично и активно поддерживавший Донбасс и Новороссию, лично посещая освобожденные территории, покинул эту структуру», — писал тогда «Царьград».

Тем временем пресс-служба вуза в беседе с «Газетой.Ru» выразила надежду, что следствие «как можно скорее» разберется и прекратит дело, поскольку «не могут быть преступными технические недочеты лишь в одном из разделов огромного государственного задания».

«Для института очевидно, что никакие денежные средства никем не похищались, полученные в рамках государственного задания деньги были потрачены для его выполнения. Со своей стороны институт предоставляет все необходимые документы и сведения, чтобы следствие могло полностью во всем разобраться», — добавили в ИФ РАН.

Обыск с «парнями в балаклавах»

Обстоятельства задержания Месяц раскрыл Telegram-канал AGDChan, связанный с философом Александром Дугиным. Публикация впоследствии была удалена, однако его копия сохранилась.

По данным AGDChan, 19 мая были задержаны 10 сотрудников вуза. Среди доставленных на допрос оказался и 87-летний исполняющий обязанности директора института Абдусалам Гусейнов.

«Большинство отпустили под подписку, одна девушка — Светлана Месяц — осталась отдыхать на нарах», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, философская общественность сейчас «судорожно собирает подписи в поддержку Месяц, чтобы добиться ее освобождения».

В тот же день врио первого замдиректора по научной работе Андрей Смирнов, возглавлявший ИФ РАН с 2015 по 2021 год, «срочно оформил отпуск и смылся из страны», утверждает AGDChan.

Тогда же «парни в балаклавах» провели обыски в Институте философии РАН. Официально о следственных действиях в институте не сообщалось. Однако источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердили проведение обысков в вузе.

«Последнее прибежище негодяев»

Институт философии РАН неоднократно попадал в скандальные ситуации. В частности, «Царьград» утверждал, что некоторые сотрудники вуза получают деньги от экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и фонда Сороса (сеть фондов миллиардера-филантропа Джорджа Сороса, которая финансирует проекты в области демократии, здравоохранения, образования и правосудия).

Кроме того, общественный деятель Ольга Зиновьева, вдова всемирно известного философа и писателя Александра Зиновьева, называла ИФ РАН «страшным гнойником» и «последним прибежищем негодяев, предателей, иноагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов».

«Взращенные на западных подачках, раскормленные соросовцы, рейдерски захватившие идеологическое пространство российской философии теперь по западным лекалам определяют духовные ориентиры России», — говорила она в ходе пресс-конференции ТАСС.

По мнению Зиновьевой, ИФ РАН необходимо проверить на патриотизм.