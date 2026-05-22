23 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

23 мая в мире отмечают Международный день спортивной борьбы. Всемирный день черепахи напоминает о важности сохранения популяции этих животных на планете. Церковь сегодня чтит память святого апостола Симона Зилота. Какие еще праздники и даты отмечают 23 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 23 мая

* Всемирный день черепахи

Ученые предполагают, что черепахи появились на Земле задолго до людей: морские — более 100 миллионов лет назад, а сухопутные — около 220 миллионов. Однако сейчас черепахам грозит вымирание из-за человеческой деятельности: браконьерства, обустройства пляжей, загрязнения пластиком и разрушения среды обитания. Экологи и зоозащитники пытаются облегчить жизнь животным и выступают за сохранение территорий для миграций, но проблема остается критической.

Именно поэтому Американское общество спасения черепах в 2000 году инициировало эту дату, чтобы привлечь внимание общества к проблеме исчезновения древнейших животных. 23 мая в зоопарках проходят тематические лекции и мастер-классы, в местах обитания черепах экоактивисты проводят очистку побережья и водоемов от пластика и прочего мусора.

* Международный день спортивной борьбы

Праздник отмечают по инициативе международной организации United World Wrestling с 2013 года все поклонники вольной и греко-римской борьбы. Это один из старейших видов спорта, который зародился в Древней Греции. Но знакомая нам классическая борьба была придумана во Франции (там же были утверждены правила этого вида спорта).

Дата Международного дня спортивной борьбы выбрана в честь торжественного события 1904 года, когда в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе.

* День счастливого пенни

Примета гласит, что найти монету — это хороший знак. В англоязычных странах мелкие монеты в обиходе называют «пенни». Маленькой монете как символу удачи и посвящен этот неформальный праздник. Сегодня принято желать близким успехов в новых начинаниях и собирать «копилку» добрых дел.

Веселые праздники • Всемирный день ириски. В праздник вспоминают историю возникновения ирисок. Есть несколько версий создания конфет: по одной из них, ириску придумали во Франции в XV веке. По другой — изобретателями лакомства были американские кондитеры. В любом случае сегодня есть повод купить ирисок и насладиться их вкусом. • День жевальщиков ластиков. Этот праздник посвящен тем, кто сгрызает острый конец стирательной резинки. Хоть ластик и выглядит привлекательно, есть его все же не рекомендуется: в его составе много «химии».

Что отмечают в разных странах 23 мая

* День труда — Ямайка. Праздник стали отмечать на острове после событий 1938 года, когда представители рабочего движения подняли восстание. Они потребовали улучшения условий труда и начали борьбу с колониальными властями. Это событие имело большое значение для развития национально-освободительного движения. Но сейчас дата приобрела иной смысл. День труда жители острова посвящают решению экологических проблем, например, очистке побережья от загрязнений.

* День молодежи — Таджикистан. Праздник отмечают с 1997 года. Он завершает Неделю молодежи, которая считается одним из главных развлекательных событий в стране. В эти дни проходят забег и веломарафон, а в Душанбе организуют масштабное праздничное шествие.

Религиозные праздники 23 мая

* День памяти святого апостола Симона Зилота

Симон Зилот — один из 12 апостолов, ближайший сподвижник Иисуса Христа. Согласно преданию, он происходил из Каны Галилейской. В переводе с греческого языка слово «зилот» означало «ревнитель». Так называли благочестивого человека, который ревностно следовал закону Божьему.

Однажды Зилот устроил пир, во время которого гостям не хватило вина. Тогда Христос совершил первое из известных чудес — превратил воду в вино. Симон был настолько поражен чудом, что всем сердцем уверовал в Бога. В день Пятидесятницы он вместе с другими апостолами принял дар Святого духа и позже проповедовал учение Христово в разных странах.

Народные праздники 23 мая

* Симонов день, или Симон Посев

Церковный праздник Симона Зилота совпадал с днем, когда крестьяне на Руси начинали засевать поля. В этот день к матушке-земле относились очень почтительно: не работали плугом, не вспахивали ее бороной. Даже колышки в землю не вбивали, чтобы не нарушить покой землицы. Вместо этого начинали сеять пшеницу и другие злаковые культуры.

Хорошей традицией в эту дату считалось пройтись босиком по лугу, чтобы набраться живительной энергии от земли и восполнить утраченные за зиму силы. Более старшие члены семьи надевали чистое белье и отправлялись на сбор лекарственных трав.

23 мая было принято поставить свежий веник из трав у кровати ребенка: если он быстро приходил в негодность, то в дом грозила прийти хворь. Нужно было срочно принять профилактические меры, чтобы домашние не заболели.

Именины 23 мая

* Василий;

* Семен;

* Сидор;

* Таисия.

Приметы: что можно и нельзя делать 23 мая

Приметы о погоде

Если весь день идет дождь, лето будет сырым.

Если к вечеру появляются тяжелые кучевые облака, значит завтра будет ясно.

Пчелы с утра на пасеке — день будет солнечным.

Птицы запели раньше рассвета — скоро начнется дождь.

Если весь день до заката кричит кукушка — стоит ждать тепла.

Что можно делать 23 мая

* Заниматься домашними делами.

* Работать в огороде — земля щедра к человеку.

* Помогать нуждающимся.

* Выйти на прогулку: свежий воздух расслабит и поможет восстановить силы.

Что нельзя делать 23 мая

* Лениться — праздное времяпровождение отпугнет благополучие.

* Держать кошелек пустым — тогда покинет удача.

* Ссориться и сквернословить.

* Копать: это может сулить неурожай.

Лунный календарь 23 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 8-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Дева.

Если верить астрологам, 23 мая пройдет в напряжении. Сегодня окружающие могут напомнить вам о нерешенных проблемах, которые застряли на какой-то промежуточной точке. Самое время их решить, так как сегодня звезды благоволят переменам и новым свершениям. День крайне нестабилен, поэтому будьте готовы к скачкам настроения у себя и окружающих.

Если вам предстоит работа, то придется продемонстрировать выдержку. Вас могут раздражать чересчур медлительные люди, которые тормозят решение задачи. Еще вам может показаться, что сегодня начальник как никогда агрессивен и напорист — постарайтесь успокоиться и не испытывать лишний стресс.

Согласно звездным раскладам, лучше отложить крупные покупки или заключение сделки на другой день — сегодня желательно тратить только небольшие суммы, чтобы не лишиться накопленных или вложенных средств из-за мелкой ошибки.

23 мая родились люди под знаком Близнецы, их планета-покровитель — Меркурий.

Какие исторические события произошли 23 мая

* 1592 год — инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

* 1666 год — протопоп Аввакум расстрижен и предан церковному проклятию по решению Собора православной церкви.

* 1873 год — в Москве впервые поставили пьесу «Снегурочка» по произведению Александра Островского с музыкой Петра Чайковского.

* 1934 год — в Луизиане полиция застрелила самую известную преступную пару в современной истории — Бонни и Клайда.

* 1945 год — после взятия в плен покончил с собой один из главных сподвижников Гитлера, глава СС Генрих Гиммлер.

* 1969 год — британская группа The Who выпустила первую в истории рок-оперу Tommy.

* 1980 год — в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», ставший культовым. Главную роль в нем исполнил Джек Николсон.

* 1987 год — в СССР перестали глушить «вражеские голоса» — радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Би-би-си».

* 2000 год — рэпер Эминем выпустил альбом The Marshall Mathers LP. Туда вошли треки «Stan», «The Way i Am» и «The Real Slim Shady».

* 2021 год — на горе Моттароне в Италии обрушилась канатная дорога, погибли 14 человек.

Кто родился 23 мая

* В 1707 году родился Карл Линней — шведский естествоиспытатель, создатель системы классификации растительного и животного мира.

* В 1848 году родился Константин Варламов — русский актер, заслуженный артист Императорских театров.

* В 1921 году родился Григорий Чухрай — советский и российский кинорежиссер, сценарист («Баллада о солдате», «Чистое небо»).

* В 1930 году родился Виталий Вульф — советский и российский искусствовед и литературовед, переводчик, критик, публицист.

* В 1945 году родился Михаил Багдасаров — знаменитый советский дрессировщик и цирковой артист.

Кто скончался 23 мая • В 1906 году скончался Генрик Ибсен — драматург и поэт. • В 1937 году скончался Джон Рокфеллер — миллиардер, основатель семьи Рокфеллеров. • В 1989 году скончался Георгий Товстоногов — советский театральный режиссер, народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения 23 мая

* 75 лет исполняется Анатолию Карпову — советскому и российскому шахматисту, 12-му чемпиону мира по шахматам.

* 67 лет исполняется Ларисе Гузеевой — актрисе звезде фильма «Жестокий романс» и телешоу «Давай поженимся».

* 54 года исполняется Найку Борзову — музыканту, звезде рок-сцены нулевых.

* 40 лет исполняется Павлу Чинареву — российскому актеру, сыгравшему в сериалах «Мажор» и «Самка богомола».

* 40 лет исполняется Райану Куглеру — американскому режиссеру, снявшему «Черную пантеру» и «Грешников».