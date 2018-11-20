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Шахматы / Матч за шахматную корону. 8-я партия
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Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
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Миннесота УайлдОттава Сенаторз
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Олимпия Милан Баскония
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03:00
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
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03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
не начался
04:00
Милуоки БаксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзФиникс Санз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Даллас МавериксБруклин Нетс
не начался
05:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
не начался
Франция Уругвай

Отомстить за ЧМ: Уругвай сражается с Францией. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Франция — Уругвай

Сборная Франции принимает команду Уругвая в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   20 ноября 23:00   |  перерыв
Франция
0:0
Уругвай
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Бенжамен Павар
22 (з)   Ферлан Менди
17 (з)   Адиль Рами
5 (з)   Мамаду Сако
21 (п)   Тангай Н'Домбеле
13 (п)   Н'Голо Канте
14 (п)   Блез Матюиди
10 (н)   Килиан Мбаппе 36'
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн
12 (в)   Мартин Кампанья
13 (з)   Матиас Суарес
3 (з)   Бруно Мендес
22 (з)   Мартин Касерес
17 (п)   Диего Лашальт
5 (п)   Федерико Вальверде
15 (п)   Матиас Весино
14 (п)   Лукас Торрейра
6 (п)   Родриго Бентанкур
21 (н)   Эдинсон Кавани
9 (н)   Луис Суарес
Запасной состав
23 (в)   Альфонс Ареола
16 (в)   Стив Манданда
4 (з)   Рафаэль Варан
12 (з)   Лука Динь
3 (з)   Преснел Кимпембе
19 (з)   Джибриль Сидибе
20 (п)   Флорьян Товен 36'
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
6 (п)   Мусса Сиссоко
8 (н)   Алассан Плеа
11 (н)   Усман Дембеле
18 (н)   Набиль Фекир
23 (в)   Мартин Сильва
19 (з)   Эмильяно Веласкес
2 (з)   Эрик Кабако
4 (з)   Маурисио Лемос
10 (п)   Хиорхьян де
8 (п)   Карлос Санчес
16 (п)   Гастон Перейро
7 (п)   Николас Лодейро
18 (н)   Максимилиано Гомес
20 (н)   Хонатан Родригес
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+2
Ничего интересного в компенсированное время не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Матюиди нарушил правила в штрафной после навеса Товена от угла поля.
'42
Товен на скорости ворвался в штрафную после передачи Павара и заработал угловой.
'41
Матюиди оказался в офсайде в момент навеса на левый фланг.
'40
Сейчас сбил Гризманна Мендес. Штрафной заработан, но до ворот достаточно далеко.
'38
Гризманн на фланге не сумел обыграть Мендеса и потерял мяч.
'36
Товен вышел вместо него.
'36
Килиан сразу покинул поле, но замена была готова только через пару минут.
'34
Нет, всё-таки не сможет продолжать игру Килиан. Сел он на газон и просит замену.
'32
Вернулся на поле Мбаппе, но прихрамывает он.
'30
Пострадал Мбаппе в результате неудачного приземления на газон. Оказывают помощь французу.
'29
Н'Домбеле отличной передачей вывел Мбаппе один на один с голкипером, но Кампанья, выскочивший навстречу, в падении заблокировал удар!
'27
Жиру рано рванул вперёд и попал в офсайд сейчас.
'25
Павар с правого фланга прострелил в штрафную, но до Жиру мяч не дошёл.
'23
Матюиди навесил в штрафную — соперник выбил мяч.
'21
На этот раз защита сразу выбила мяч после навеса.
'20
Гризманн навесил на Матюиди, тот сильно пробил из штрафной, но попал в защитника! Угловой будет.
'19
Вальверде с нарушением правил остановил Мбаппе на подступах к штрафной.
'17
Гризманн отличной передачей вывел Мбаппе на свободное пространство, тот убежал к штрафной и пробил в дальний угол — чуть неточно получилось!
'15
Кавани забрался в офсайд.
'13
Вынесли хозяева мяч из штрафной, но на подборе оказался Лашальт. В итоге последовал удар по воротам из центра штрафной, но мяч полетел по удобной для голкипера траектории, и он уверенно его поймал.
'12
Сако в центре штрафной хорошо сыграл головой, выбив мяч за лицевую. Ещё один угловой будет, соответственно.
'11
Угловой заработали гости. Зрители свистят, оказывая психологическое давление.
'9
Пока больше контролируют мяч французы, хотя атак было мало.
'8
Суарес не позволил Менди принять мяч рядом со штрафной после передачи Н'Домбеле.
'6
Менди прорвался вперёд по флангу, убежав от двух соперников, но упустил мяч за лицевую.
'4
После розыгрыша штрафного Матюиди выполнил отличную разрезающую передачу на Жиру, но Оливье из штрафной пробил чуть левее ворот!
'3
Торрейра нарушил правила в отборе. Штрафной назначен.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Уругвай. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.