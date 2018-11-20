- 175450 просмотров В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца
- 141989 просмотров Иностранки откровенно рассказали о мужчинах из России
- 111821 просмотр На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»
- 109392 просмотра На Западе опасаются возвращения российских баз на Кубу
- 101444 просмотра Безработных предложили штрафовать за неуплату взносов
- 101181 просмотр Американский хоккеист назвал российских женщин чернобыльскими уродами
- 78334 просмотра Что необходимо Медведевой для попадания в финал Гран-при
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Ничего интересного в компенсированное время не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Матюиди нарушил правила в штрафной после навеса Товена от угла поля.
'42
Товен на скорости ворвался в штрафную после передачи Павара и заработал угловой.
'41
Матюиди оказался в офсайде в момент навеса на левый фланг.
'40
Сейчас сбил Гризманна Мендес. Штрафной заработан, но до ворот достаточно далеко.
'38
Гризманн на фланге не сумел обыграть Мендеса и потерял мяч.
'36
'36
'34
Нет, всё-таки не сможет продолжать игру Килиан. Сел он на газон и просит замену.
'32
Вернулся на поле Мбаппе, но прихрамывает он.
'30
Пострадал Мбаппе в результате неудачного приземления на газон. Оказывают помощь французу.
'29
Н'Домбеле отличной передачей вывел Мбаппе один на один с голкипером, но Кампанья, выскочивший навстречу, в падении заблокировал удар!
'27
Жиру рано рванул вперёд и попал в офсайд сейчас.
'25
Павар с правого фланга прострелил в штрафную, но до Жиру мяч не дошёл.
'23
Матюиди навесил в штрафную — соперник выбил мяч.
'21
На этот раз защита сразу выбила мяч после навеса.
'20
Гризманн навесил на Матюиди, тот сильно пробил из штрафной, но попал в защитника! Угловой будет.
'19
Вальверде с нарушением правил остановил Мбаппе на подступах к штрафной.
'17
Гризманн отличной передачей вывел Мбаппе на свободное пространство, тот убежал к штрафной и пробил в дальний угол — чуть неточно получилось!
'15
Кавани забрался в офсайд.
'13
Вынесли хозяева мяч из штрафной, но на подборе оказался Лашальт. В итоге последовал удар по воротам из центра штрафной, но мяч полетел по удобной для голкипера траектории, и он уверенно его поймал.
'12
Сако в центре штрафной хорошо сыграл головой, выбив мяч за лицевую. Ещё один угловой будет, соответственно.
'11
Угловой заработали гости. Зрители свистят, оказывая психологическое давление.
'9
Пока больше контролируют мяч французы, хотя атак было мало.
'8
Суарес не позволил Менди принять мяч рядом со штрафной после передачи Н'Домбеле.
'6
Менди прорвался вперёд по флангу, убежав от двух соперников, но упустил мяч за лицевую.
'4
После розыгрыша штрафного Матюиди выполнил отличную разрезающую передачу на Жиру, но Оливье из штрафной пробил чуть левее ворот!
'3
Торрейра нарушил правила в отборе. Штрафной назначен.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Уругвай. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.