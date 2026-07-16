«Перегрызутся из-за коррупции». Как смена правительства Украины привела к протестам

Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которого обвиняют в связях с коррупционером Тимуром Миндичем. Вместе со сменой премьера был назначен новый кабинет министров. Особое недовольство вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова — украинцы выходят на улицы в знак протеста, а западные СМИ осуждают недальновидные действия Зеленского. Почему именно Корецкий стал новым премьером и чем еще может обернуться отставка Федорова — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 15 июля президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. В четверг, 16 июля, Верховная рада одобрила это назначение.

Зеленский назвал Корецкого «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины. Как заявили в Верховной раде, основной его задачей на посту станет подготовка к будущей зиме, которую называют, «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем.

Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал список кандидатов на министерские посты в новом правительстве страны. По его словам, в общем перечне пока нет министров обороны и иностранных дел, так как их кандидатуры президент вносит отдельно.

Новый состав украинского правительства * Первый вице-премьер-министр – министр энергетики – Денис Шмыгаль;

* Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики – министр культуры – Татьяна Бережная;

* Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Всеволод Ченцов;

* Министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц – Виталий Безгин;

* Министр по делам молодежи и спорта – Матвей Бедный;

* Министр образования и науки – Андрей Бутенко;

* Министр внутренних дел – Иван Выговский;

* Министр аграрной политики и продовольствия – Тарас Высоцкий;

* Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта – Николай Калашник;

* Министр по делам ветеранов – Виталий Ким;

* Министр экономики и окружающей среды – Александр Кравченко;

* Министр здравоохранения – Виктор Ляшко;

* Министр финансов – Сергей Марченко;

* Министр юстиции – Денис Маслов;

* Министр социальной политики, семьи и единства – Денис Улютин;

* Министр цифровой трансформации – Оксана Ферчук.

При этом на Украине уже разгорается недовольство тем, что вместе с отставкой премьера Юлии Свириденко и обновлении правительства, пост министра обороны покинул и Михаил Федоров. В Киеве и ряде других городов украинцы выходят на улицы, требуя отмены этого решения.

Новый премьер и старый знакомый

В 2022 году Сергей Корецкий был назначен директором ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Как пишет украинское издание «Страна.ua», Корецкого в «Укрнафту» привел скандально известный бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского».

«На рынке Корецкого считают человеком Миндича. А если более широко — топ-менеджером самого Зеленского и его ближайшего окружения, в которое, помимо Миндича, входят также [экс-руководитель офиса президента Украины Андрей] Ермак, [бывший первый помощник украинского лидера Сергей] Шефир, [бывший вице-премьер Украины Алексей] Чернышов», — говорится в публикации.

Сергей Корецкий Yorgos Karahalis/AP

В 2025 году нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что Корецкий может быть замешан в махинациях с компанией «Укрнефтебурение», которая фигурирует в «пленках Миндича».

«На пленках из квартиры Миндича зафиксирован пошаговый план захвата «Укрнафтобурения». Главный исполнитель — Сергей Корецкий. Стопроцентный человек Миндича. Именно ему передали контроль над компанией. Все действия Корецкого согласовывались с Миндичем. А значит, об этом все знал и Зеленский», — говорил Гончаренко.

Скандально известного бизнесмена Тимура Миндича неоднократно обвиняли в коррупции. В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что в 2020–2021 годах Миндич приобрел активы на сумму, значительно превышающую его официальные доходы. Его также обвиняли в недекларировании имущества, в том числе зарегистрированного на подставных лиц.

Западная пресса скептически отнеслась к решению Зеленского провести очередную перестановку в кабинете министров. Газета Financial Times пишет, что «лояльность к украинскому президенту» — главное условие назначения на министерские посты.

«Зеленский приступил к очередной перестановке в кабинете министров. Он говорит, что это необходимо, чтобы вдохнуть новую жизнь в правительство. Точные причины и цели определить сложнее. Лояльность и осмотрительность в этом случае ценятся выше эффективности. Популярность и известность являются недостатком», — говорится в статье.

Назначение Корецкого объясняют его личными связями с Зеленским и близкими к нему людьми и в России.

«Возможно, назначение Корецкого связано с тем, что это более лояльная фигура по отношению к Зеленскому. А может быть, еще и потому, что президент хочет вернуть все схемы, связанные с Миндичем, обратно в рабочее русло. Сейчас о них подзабыли, накопилась новая масса информационных поводов, об этом скандале мало кто вспоминает. Поэтому, возможно, он решил, что можно вернуть эти схемы», — пояснил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

При этом эксперт считает, что обоснования, которые приводит Зеленский для этого назначения, абсолютно надуманы.

«Зеленский обосновал назначения Корецкого тем, что он якобы лучше разбирается в подготовке к зиме в условиях военного конфликта. С моей точки зрения, это не соответствуют действительности. Каким образом он может быть лучше, если «Нафтогаз», которым он руководил, имеет очень большие задолженности. В чем он показал свою успешность как профессионал. Очевидно, что первоочередную роль все-таки играет его близость к Зеленскому и к Миндичу», — заключил Безпалько.

Отставка конкурента

Наибольший ажиотаж среди населения Украины вызвала новость об отставке популярного и молодого министра обороны Михаила Федорова. Зеленский объяснил эту отставку тем, что Федоров не смог провести реформу ТЦК.

Украинский лидер также отметил, что больше не мог мириться с постоянным конфликтом между Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.

О существовавшем конфликте между министром обороны и главкомом ВСУ написало и издание Economist.

«Глубокие разногласия Федорова с более традиционалистски настроенными военными лидерами, особенно с главнокомандующим Александром Сырским, постоянно бросались в глаза. Широко известно, что министр добивался отставки генерала, но не смог заручиться одобрением президента или найти другой способ сделать это», — говорится в статье.

Reuters/Global Look Press

Сам Федоров опубликовал в своем Telegram-канале прощальный пост, в котором перечислил свои главные достижения на посту руководителя оборонного ведомства. Он отметил, что ему удалось добиться отключения сервиса спутникового интернета Starlink для российских военных и обеспечить ВСУ стабильными поставками БПЛА.

Многие эксперты отмечают, что истинная причина ротации правительства – стремление Зеленского устранить политического конкурента в лице министра обороны, который начал набирать популярность.

«Зеленский решил убрать Федорова, потому что он начал набирать популярность. Не исключаю, что сам Федоров мог вести переговоры с Залужным, Будановым за спиной Зеленского. Однако убрать Федорова напрямую было бы слишком заметно, а так вроде как Зеленский ни при чем, это пришлось просто премьера сменить, а вместе с ним и весь кабинет», – уточнил в беседе с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он отметил, что даже в своих официальных заявлениях экс-премьер Украины Юлия Свириденко не могла толком объяснить депутатам Верховной рады, почему она вынуждена уйти.

С похожей точкой зрения выступил и политолог Богдан Безпалько. Он заявил, что «любой амбициозный министр становится потенциальной угрозой Зеленскому».

«Считается, что у любого амбициозного человека на министерском посту, особенно таком важном, как министр обороны, проявляются президентские амбиции. Есть основания считать, что сам Зеленский боится конкурентов, потому что с его фигурой связывают все проблемы в стране. Так что появление любого популярного политика в стране — потенциальная угроза», — пояснил политолог.

Протесты разгораются

В Киеве, Львове и Одессе прошли митинги в поддержку бывшего министра обороны Украины. Митингующие держали плакаты, на которых написано: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Сам Федоров поддержал протесты, и написал в своих социальных сетях, что украинский народ вышел не за конкретного министра Федорова, а потому что, «когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали». Он также призвал депутатов «показать яйца» и «поступать по совести».

«Я поступаю по совести и обращаюсь к депутатам: поступайте и вы по совести! Где ваши яйца сказать вслух, где настоящая проблема?» — заявил бывший министр.

Эксперты допускают, что протесты после отставки министра обороны могут перерасти в массовые акции против властей.

«На данный момент вряд ли это выльется в майдан, но в будущем, возможно, это станет одной из множества причин, которые могут вывести людей на улицы... Протестный потенциал Украины, если сравнивать с двумя предыдущими майданами, гораздо выше [сейчас]», — отметил бывший нардеп Спиридон Килинкаров..

По словам Килинкарова, на Украине в любом случае наступит «критическая точка», которая станет триггером развития масштабных протестов по всей стране на фоне насильственной мобилизации и отсутствия свободы слова. Отставка Федорова подстегнет протестный потенциал, считает он.

«Я не вижу никакого другого варианта завершения конфликта, кроме массовых акций протеста, которые могут привести к смене режима», — сказал экс-нардеп.

В свою очередь бывший нардеп Владимир Олейник считает, что нынешние протесты в поддержку Федорова — это «искусственный майдан», который в любом случае возбудил реальные дискуссии о власти в стране.

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны, 16 июля 2026 года Thomas Peter/Reuters

«Начинается какой-то картонный майдан. Скорее всего протесты сами по себе искусственно финансированы теми, кто стоял за спиной Федорова. Однако настоящие дискуссии тоже уже начинаются в обществе. Кажется, что внутренние силы готовы перегрызться из-за коррупции», — сказал политик.

Он отметил, что в каком-то плане Зеленский оказался прав, потому что из-за отставки других министров никто не вышел на улицы.

«Если за протестами стоят иностранные интересы Британии, США, Германии, то события пойдут по сценарию с картонными митингами, как было с законом о переподчинении НАБУ. Если же за этим стоят внутренние спонсоры, поддерживающие Федорова, то митинги закончатся через два-три дня. Для крупной революции нужна политическая поддержка извне и большие деньги», — заключил Олейник.

Недовольство западных партнеров

Проводя очередную смену правительства, Зеленский пытался обставить все так, что якобы он борется с коррупцией и все делает для лучшего функционирования правительства и хотел выслужится перед Западом, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Многих на Западе не устраивает системная всеобъемлющая коррупция на Украине. И Зеленский пытается все время что-то придумать, чтобы угодить Западу, тем более что в условиях сокращения помощи. Однако на этот раз сработало ровно в противоположную сторону», — заявил Блохин в разговоре с «Газетой.Ru».

Политолог отметил, что постоянная «чехарда» с назначениями, мешает эффективной работе правительства, о чем и говорят недовольные голоса на Западе.

«Вот эта постоянная чехарда – тоже проблема. Если ты поставил одного, потом поменял – это один уровень, достаточный уровень ротаций. Но если это происходит постоянно, административная чехарда — это уже проблема», — резюмировал эксперт.

Американская газета The Wall Street Journal осудила отставку министра обороны Федорова, отметив его высокий профессионализм и продуктивность на посту.

«Президент Украины сместил с должности гуру цифровых технологий, пользовавшегося поддержкой украинцев и западных союзников. Известность Федорова заставила некоторых рассматривать его как потенциального будущего соперника президента. Теперь вопрос в том, смогут ли украинцы организовать достаточные протесты, и окажет ли Запад достаточное давление на Зеленского, чтобы тот изменил свое решение», — говорится в материале.

Министр обороны Украины Михаил Федоров Andrii Nesterenko/Reuters

Газета Financial Times (FT) отмечает, что «политическое управление Владимира Зеленского внутри страны порой вызывает недоумение».

«Быстрая смена кадров может только подорвать оборонные усилия Украины. Федоров, вероятно, был самым успешным украинским министром за последние четыре с половиной года. Он уходит по неправильным причинам», — пишет FT.

Частые смены глав оборонного ведомства Украины и отставки главнокомандующих ВСУ являются симптомами кризиса управления в украинской армии, добавил в беседе с «Газетой.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов. Такое положение дел в командовании ВСУ и в оборонном ведомстве, по его словам, ведет к «постепенной деградации армии и к постепенному ее развалу».

«Вот придет новый министр или главком. Естественно, он подбирает на руководящие должности тех людей, которых он знает. То есть идет смена не только самого верхнего звена, но и вертикали до определенного уровня. Каждые полгода меняется вертикаль, причем меняется не по принципу талантов и способностей, а по принципу доверия и коррумпированной связки. Когда личный состав видит происходящее наверху, он понимает, что те приказы, которые отдаются, могут быть связаны не с боевыми действиями, не с тем, как лучше выполнить боевую задачу. За этим могут стоять лишь амбиции нового начальника», — заключил аналитик.