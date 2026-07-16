Связи с Россией и подозрения в коррупции. Чем известен новый премьер Украины

Верховная рада Украины утвердила бывшего председателя правления государственной группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого в должности премьер-министра страны. Решение на пленарном заседании поддержали 289 депутатов. Об отношениях нового премьера с Зеленским, его программе и связях с Россией — в материале «Газеты.Ru».

В четверг, 16 июля, украинский парламент одобрил назначение экс-руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого на должность главы кабинета министров. В ходе пленарного заседания Верховной рады за его кандидатуру проголосовали 289 депутатов.

Этому назначению предшествовала отставка Юлии Свириденко, заявление которой Верховная рада утвердила 14 июля. Согласно действующему украинскому законодательству, уход с должности действующего премьер-министра автоматически влечет за собой сложение полномочий и прекращение деятельности всего состава кабинета министров.

Инициатором назначения Корецкого выступил президент Владимир Зеленский. В качестве главного довода в пользу своего решения он публично объявил, что на фоне масштабного энергетического кризиса Корецкий обладает максимальным уровнем подготовки для руководства министерствами в экстренных условиях.

По данным «Украинской правды», основными причинами смены правительства стали отказ от проведения осенних президентских выборов и подготовка к тяжелой зиме.

Дискуссии в парламенте и позиция оппозиции

Процедура утверждения сопровождалась дебатами со стороны парламентских фракций. Представители партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и депутатской группы «Разумная политика» Дмитрия Разумкова выступали с требованиями отложить голосование .

Они настаивали на предварительном проведении полного независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», которыми Корецкий руководил до своего перехода в «Нафтогаз».

Парламентское большинство не поддержало данные инициативы, и рассмотрение вопроса прошло в кратчайшие сроки. Сам Корецкий заявил, что предложение занять этот пост стало для него неожиданностью, но он готов к работе, пишет «Украинская правда».

Программа и главные приоритеты Корецкого

Выступая на трибуне Верховной рады, Сергей Корецкий обозначил основные направления деятельности нового кабинета министров. Он охарактеризовал будущую структуру как «правительство обороны, экономического развития и европейской интеграции».

Стратегической целью исполнительной власти премьер-министр назвал интеграцию страны в Европейский союз, обозначив это конституционным приоритетом.

Среди практических задач Корецкий перечислил бесперебойное обеспечение оборонных ведомств, наращивание внутреннего потенциала оборонно-промышленного комплекса, социальную поддержку населения, защиту бизнеса и активное привлечение внешней международной помощи.

«Я готов к сложным шагам. Главное, чтобы они способствовали улучшению жизни, устойчивости», — заявил новый премьер.

В части внутренней политики он акцентировал внимание на необходимости разработки детального плана действий для прохождения следующего отопительного сезона. Премьер признал, что грядущая зима может оказаться сложнее предыдущих периодов из-за масштабных повреждений энергетических объектов.

Карьера в бизнесе и переход в государственный сектор

Сергей Корецкий имеет более чем 20-летний опыт работы в коммерческом секторе и перешел на государственную службу без предварительного опыта в органах власти. Свою карьеру он начинал в группе компаний Continuum, где прошел путь от рядовой позиции до генерального директора сети автозаправочных станций WOG, которой руководил до 2018 года. Впоследствии он основал собственную сеть кофеен Idealist Coffee и занимался международным трейдингом.

В ноябре 2022 года решением правительства Корецкий был назначен руководителем национализированных предприятий «Укрнафта» и «Укртатнафта». В мае 2025 года он занял пост председателя правления группы «Нафтогаз Украины» , где курировал вопросы привлечения целевых займов от Европейского банка реконструкции и развития для экстренного заполнения подземных газовых хранилищ.

Связи с Россией

До 2022 года, когда Корецкий руководил сетью АЗС WOG и группой Continuum, украинский рынок нефтепродуктов в значительной степени зависел от импорта топлива из России и Белоруссии. WOG закупала российское и белорусское топливо для реализации в Украине.

Также Корецкий открыто выступал за возобновление работы трубопровода «Прикарпатзахидтранс» . Он отмечал, что после возобновления работы поставки могли бы идти как из России, так и из Белоруссии, а для Украины это было бы выгодно. В интервью изданию Enkorr он также рассказывал, что группа Continuum несколько раз пыталась стать оператором нефтепродуктопровода «Прикарпатзахидтранс», который являлся дочерним предприятием российской «Транснефти».

После перехода на государственную службу в 2022 году Корецкий официально работал в рамках курса Украины на отказ от российских энергоносителей . Под его руководством «Нафтогаз Украины» продолжил судебные разбирательства против РФ в международных арбитражных судах, направленных на взыскание многомиллиардных компенсаций за активы компании, утраченные в Крыму.

Гаагский арбитраж вынес решение, согласно которому Российская Федерация должна была выплатить «Нафтогазу» $5 млрд за активы в Крыму. При Корецком «Нафтогаз» продолжил кампанию по принудительному исполнению решения суда по аресту российского государственного имущества за рубежом. В результате этих действий были инициированы аресты объектов недвижимости и других активов РФ в Финляндии, Франции и Австрии.

Параллельно «Нафтогаз» под руководством Корецкого активизировал судебное противостояние с ПАО «Газпром» . В июне 2025 года арбитраж ICC в Швейцарии по иску украинской стороны постановил взыскать с российского газового монополиста $1,4 млрд за недоиспользованные транзитные мощности.

Расследования о связях Корецкого с Россией

В 2024 году румынский журналист Ион Добреану в статье для издания Economica заявил, о поставляемая на Украину греческая нефть на самом деле является российской . По его данным, это сырье везут из РФ через Турцию, а затем переоформляют в Греции.

Добреану утверждал, что «Укрнафта» пытается заблокировать поставки топлива из Румынии, чтобы монополизировать рынок в пользу швейцарской фирмы AGTG SA. Этой структурой владеет Евгений Свирский, которого журналист называет знакомым руководителя компании Сергея Корецкого. По оценке автора, оборот этой схемы составляет миллиарды евро, а румынское правительство было шокировано действиями Киева.

Политический блогер Михаил Шнайдер в материале для Telegraf рассказал, что Корецкий мог покупать присадки для топлива у своего бизнес-партнера, связанного с Виктором Медведчуком — пророссийским политиком, которого на Украине обвиняют в госизмене.

По данным расследователей, закупки присадок для топлива проводились по существенно завышенным ценам, что принесло швейцарскому посреднику около 300 млн гривен чистой переплаты. Шнайдер отметил, что продукция ранее закупалась на российских и белорусских заводах, а совладельцы компании-поставщика имели общий бизнес с супругой самого Сергея Корецкого.