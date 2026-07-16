«Макс» и VK исчезли из Google Play: что известно и где теперь скачать приложения

Из магазина приложений Google Play исчезли мессенджер «Макс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другие сервисы экосистемы VK. В компании подтвердили удаление и заявили, что приложения продолжают работать без ограничений, а установить их можно через альтернативные магазины. Как отреагировали власти, где можно скачать приложения и что посоветовала пресс-служба VK — в материале «Газеты.Ru».

Мессенджер «Макс», «Почта Mail», контентная платформа «Дзен», а также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» исчезли из магазина приложений Google Play. В VK подтвердили удаление приложений из Google Play, но подчеркнули, что все сервисы продолжают работать без ограничений . В компании также заверили, что пользователи Android продолжат получать push-уведомления о сообщениях, звонках и других событиях.

В пресс-службе предложили скачивать приложения через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие магазины приложений, а также напомнили, что при уведомлении о новой версии необходимо нажать кнопку «Обновить».

Одновременно VK призвала пользователей переходить с домена vk.com на vk.ru , отметив, что все функции доступны по новому адресу, а сам сервис работает быстрее.

По данным Telegram-канала «Код Дурова», из Google Play также были удалены «Облако Mail», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Видео Live», «VK Мессенджер», «VK Звонки», VK Play, VK WorkSpace, «VK Почта», «Юла», «Маруся» и другие сервисы экосистемы.

За несколько часов до этого пресс-служба VK сообщила, что магазин приложений RuStore был продан руководителю компании-разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву. Новому владельцу перешли 100% долей бизнеса.

На сегодняшний день RuStore стал главным хабом для российских пользователей Android и ключевой площадкой для отечественных разработчиков, добавили в VK. Каталог маркета насчитывает свыше 110 тыс. игр и программ, а его аудитория превышает 68 млн человек в месяц. Команда сервиса заявила, что смена собственника никак не повлияет на стабильность работы: площадка продолжит регулярно выпускать обновления и расширять функционал для партнеров.

Реакция властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала удаление мессенджера «Макс» из Google Play «классикой западной цензуры» .

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что произошедшее стало очередным проявлением санкционно-технологической политики в отношении российских разработчиков.

По его словам, не исключено, что российская сторона попытается провести переговоры с Google о возвращении приложений в магазин.

«Не исключается и переговорный процесс по возвращению этих ресурсов для того, чтобы по крайней мере минимизировать сейчас сложности, с которыми будут сталкиваться наши пользователи», — сказал парламентарий.

При этом Ющенко подчеркнул, что России необходимо продолжать развивать цифровой суверенитет и собственные площадки для распространения приложений.

С похожей оценкой выступил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Удаление приложений показывает, что российским разработчикам больше нельзя полностью полагаться на зарубежные магазины приложений, заявил он в интервью РИА Новости.

Депутат отметил, что развитие RuStore становится одним из ключевых элементов отечественной цифровой инфраструктуры, позволяя пользователям получать доступ к российским сервисам независимо от решений иностранных компаний.

Санкции и последствия

13 июля Совет Европейского союза включил компанию VK в новый санкционный список. Согласно документу, санкции введены «в связи с ситуацией с правами человека». Всего под новые ограничительные меры попали 11 физических лиц и пять компаний.

На фоне новостей акции VK на Московской бирже снизились более чем на 7%. Днем 16 июля бумаги компании подешевели на 7,78%, до 129,3 рубля за акцию.