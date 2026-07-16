Подразделения ВС РФ достигли окрестностей Славянска и начали заходить в город, сообщил замкомандира инженерно-саперного полка группы «Запад». По мере приближения российских войск ВСУ пытаются отходить, минируя дороги. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что российские войска вплотную подошли к позициям ВСУ в Славянске. На фоне приближения российских сил в этот город переброшены подразделения штурмового полка «Айдар», которые могут использоваться как заградотряды.

Подразделения ВС РФ достигли окрестностей Славянска в Донецкой народной республике и начали заходить в город, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группы «Запад» с позывным «Гагарин».

«Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники»,

— заявил военный.

Сейчас ВС РФ пытаются сковать движения ВСУ, тогда как украинские силы пытаются отходить, минируя за собой дороги.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью ТАСС, что российские военные вплотную подошли к некоторым позициям ВСУ на славянском направлении.

«Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим», — сказал Пушилин.

Кто засел в Славянске?

На фоне приближения российских войск к Славянску в город были переброшены подразделения 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В район Славянска переброшены подразделения полка «Айдар». Они могут в том числе выступать в роли заградотрядов», — приводит агентство слова источника.

По данным ТАСС, подразделения «Айдара» формируются из числа насильно мобилизованных украинцев, в то время как националисты играют роль заградительных отрядов.

Военный эксперт Андрей Марочко также отметил, что для наращивания группировки ВСУ у Славянска и Краматорска, украинское командование направляет туда насильно мобилизованных солдат.

«Украинское командование направляет и в Славянск, и в Краматорск довольно-таки большой контингент. Правда разношерстный. То есть в подразделениях есть как и хорошо обученные и подготовленные украинские боевики, так и так называемое пушечное мясо, то есть насильно мобилизованные солдаты», — приводит слова эксперта ТАСС.

По словам Марочко, командование ВСУ начало начал наращивать свою группировку на этом участке на минувшей неделе, данная тенденция продолжается.

Кто владеет инициативой?

Ранее издание «Украинская правда» опросило офицеров ВСУ и выяснило, что заявления западных экспертов о том, что украинская армия якобы перехватила инициативу благодаря ударам БПЛА не отражают реального положения дел.

Украинские военные рассказали изданию, что это касается и Славянского направления, а заявления перехвате инициативы, вероятно, «преждевременны и преувеличены».

«Я не знаю, где мы перехватили инициативу… На Славянском направлении российское наступление не останавливается», — заявил один из собеседников «Украинской правды».

Другой источник, участвующий в боевых действиях на Краматорском и Славянском направлениях сделал похожее заявление.

«Мы ведем активную оборону с элементами контрнаступательных действий, но не перехватили инициативу… Противник определяет, где, когда и какими силами атаковать», — приводит его слова газета.

Какую значимость имеет Славянск?

Славянск является одним из так называемых городов-крепостей, наряду с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой, в которых ВСУ с 2014 года выстраивали единую глубоко эшелонированную оборонительную линию.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Константиновки под контроль российских войск. Первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской 4 июля на брифинге о взятии Константиновки отметил, что этот город представляет собой «ключ к последнему оплоту» ВСУ в Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации.

Как отмечало агентство Reuters, установление контроля над Константиновкой открывает российской армии возможности для дальнейшего продвижения на север вдоль линии так называемых «городов-крепостей».

По оценке агентства, это создает угрозу для Славянска и Краматорска, которые могут оказаться в зоне регулярных ударов с расстояния около 15 км. Опрошенные Reuters украинские военнослужащие заявили, что маршруты снабжения ВСУ уже находятся под постоянным огневым воздействием: артиллерия, беспилотники и корректируемые авиабомбы наносят удары по инфраструктуре вдоль трассы, ведущей к северу от Константиновки.

Еще в начале июня подконтрольная Киеву администрация региона объявила обязательную эвакуацию семей с детьми в ряде районов Краматорска и Славянска.

«Соответствующий приказ предусматривает эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями с отдельных улиц Славянска, Краматорска и поселка Беленькое, а также со всей территории Приволья и Малотарановки»,

— заявили в администрации.

Ранее назначенный украинскими властями мэр Славянска Вадим Лях еще в октябре призывал местных жителей к эвакуации «хотя бы на отопительный сезон».