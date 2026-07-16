501 на 31: Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих по формуле 501 на 31. Обмен прошел в белорусском приграничье в Гомельской области. Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва за год передала украинской стороне более 20 тыс. тел военнослужащих, получив взамен 627 останков российских бойцов. В России называют такие пропорции «кричащими» и уверены, что они отражают соотношение потерь между ВС РФ и ВСУ.

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, России было передано 31 тело, Украине — 501.

Обмен состоялся на территории Белоруссии, в пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области, уточнило белорусское государственное агентство БелТА.

«Большее число передала российская сторона украинской», — говорится в сообщении.

До этого последний раз Россия и Украина обменивались телами 18 июня, тогда украинская сторона получила 522 тела, российская — 33. А во время предыдущего обмена, 15 мая, Киеву передали 528 тел, Москве — 41. Всего с момента возобновления прямых переговоров стороны провели 35 обменов пленными и телами погибших.

«Кричащая пропорция»

3 июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил на брифинге, что за последний гд российская сторона передала Киеву суммарно 20 354 тела солдат ВСУ, тогда как с украинской стороны было возвращено 627 останков российских военных.

«За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов. Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе», — сказал Мирошник (цитата по ТАСС).

А спустя два дня Минобороны РФ заявило, что Украина отказалась от предложения российской стороны передать ей тела военных ВСУ, которые находились во взятой под контроль ВС РФ Константиновке. «В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — подчеркнули в МО РФ.

По заявлению российского оборонного ведомства, украинская сторона «не сделала абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками». Начальник главного штаба «Юнармии», Герой России Владислав Головин выразил мнение, что таким образом командование ВСУ хочет скрыть потери.

«С нашей стороны был предложен обмен телами военнослужащих. Это, я так понимаю, не было положительно с той стороны воспринято. Вполне вероятно, что там желают просто скрыть реальное количество потерь, поэтому не идут на такие шаги», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание на разницу в количестве тел, которыми обмениваются Россия и Украина, еще в 2025 году.

«Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат», — сказал Песков.

В апреле 2026 года, когда Украине передали 1000 тел погибших военных, взамен получив 41, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что это говорит о соотношении потерь между ВС РФ и ВСУ. С аналогичной оценкой выступал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Украина говорит о наших огромных потерях. А куда тогда тела погибших дели? То есть это говорит о том, что они врут», — заявил он изданию «Лента.ру».

Джабаров добавил, что такая разница при обмене погибшими военными сохраняется уже не первый год.

«Это говорит о том, что Украина несет огромные потери, но [президенту Владимиру] Зеленскому все равно. Ему главное, чтобы война продолжалась, чтобы он продолжал обогащаться», — полагает Джабаров.