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Трансляция
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'11
Малли сместился к центру и пробил с радиуса штрафной! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'9
Украинцы под свист с трибун перекатывают мяч на чужой половине поля. Равная игра на первых минутах.
'7
Коноплянка лежит на газоне — досталось ему в борьбе за мяч. Медики выбежали на поле.
'5
Украинцы ответили контратакой, Коноплянка пробил с дальней дистанции и послал мяч на трибуну.
'3
Момент у Турции! Унал откликнулся на подачу с фланга и пробил из вратарской — мяч прошёл рядом со штангой.
'1
Матч начался! Украинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Турция — Украина. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.