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Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
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Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
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Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
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03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
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Детройт Ред УингзБостон Брюинз
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Миннесота УайлдОттава Сенаторз
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Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
не начался
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Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
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04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
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04:00
Милуоки БаксПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Чикаго БуллзФиникс Санз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Даллас МавериксБруклин Нетс
не начался
05:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
не начался
Турция Украина

Игра за мир: Турция принимает Украину. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Турция — Украина

Сборная Турции принимает команду Украины в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   20 ноября 20:30   |  1 тайм
Турция
0:0
Украина
Стадион «Анталия Арена», Анталия | Главный судья: Генк Нуца (Косово)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Синан Болат
22 (з)   Кан Айхан
6 (з)   Чаглар Сёюнджю
3 (з)   Мерт Мюльдюр
5 (п)   Окай Йокушлу
8 (п)   Огузхан Озьякуп
21 (п)   Ирфан Джан
19 (п)   Юнус Малли
17 (п)   Дженгиз Ундер
20 (н)   Омер Байрам
16 (н)   Энес Унал
23 (в)   Андрей Лунин
20 (з)   Игорь Пластун
22 (з)   Николай Матвиенко
16 (з)   Виталий Миколенко
21 (п)   Александр Караваев
19 (п)   Евгений Макаренко
17 (п)   Александр Зинченко
7 (п)   Николай Шапаренко
15 (п)   Виктор Цыганков
10 (п)   Евгений Коноплянка
9 (п)   Виктор Коваленко
Запасной состав
23 (в)   Окан Коджук
12 (в)   Серкан Кырынтылы
13 (з)   Зеки Челик
4 (з)   Мерих Демирал
2 (з)   Эртугрул Эрсой
18 (п)   Таркан Сербест
11 (п)   Айтач Кара
14 (п)   Махмут Текдемир
7 (п)   Сердар Гюрлер
15 (п)   Мехмет Топал
9 (н)   Дженк Тосун
10 (н)   Кенан Караман
1 (в)   Денис Бойко
12 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Александр Сваток
14 (п)   Виталий Буяльский
2 (п)   Сергей Болбат
8 (п)   Руслан Малиновский
3 (н)   Андрей Борячук
13 (н)   Марьян Швед
Самоечитаемое
Трансляция
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'11
Малли сместился к центру и пробил с радиуса штрафной! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'9
Украинцы под свист с трибун перекатывают мяч на чужой половине поля. Равная игра на первых минутах.
'7
Коноплянка лежит на газоне — досталось ему в борьбе за мяч. Медики выбежали на поле.
'5
Украинцы ответили контратакой, Коноплянка пробил с дальней дистанции и послал мяч на трибуну.
'3
Момент у Турции! Унал откликнулся на подачу с фланга и пробил из вратарской — мяч прошёл рядом со штангой.
'1
Матч начался! Украинцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Турция — Украина. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.