Крылья Советов

'45+2

Со штрафного «Крылья» ничего не создали, и прозвучал свисток на перерыв. Было несколько хороших атак в исполнении обеих команд, но пока отправить мяч в сетку никому не удалось. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём немного.