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Крылья Советов Краснодар

Самарская коррида: «Крылья» принимают «Краснодар». LIVE

Онлайн 1/8 финала Олимп — Кубка России «Крылья Советов» — «Краснодар»

Самарские «Крылья Советов» принимают «Краснодар» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/8 финала  |   01 ноября 18:00   |  перерыв
Крылья Советов
0:0
Краснодар
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Соболев 40'
Мияйлович 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
39 (з)   Виталий Денисов
3 (з)   Георгий Тигиев
5 (з)   Мирал Самарджич
18 (з)   Агустин Рохель
4 (п)   Евгений Башкиров
20 (п)   Срджан Мияйлович 44'
28 (п)   Паул Антон
91 (н)   Павел Яковлев
99 (н)   Максим Канунников
7 (н)   Александр Соболев 40'
39 (в)   Матвей Сафонов
15 (з)   Николай Марков
6 (з)   Кристиан Рамирес
5 (з)   Урош 
3 (з)   Йон Гудни
49 (п)   Роман Шишкин
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе
47 (п)   Даниил Уткин
7 (н)    Вандерсон
85 (н)   Иван Игнатьев
Запасной состав
14 (в)   Евгений Конюхов
90 (з)   Тарас Бурлак
44 (з)   Никита Чичерин
15 (з)   Георгий Зотов
6 (з)   Жозе Надсон
17 (з)   Михаил Тихонов
31 (п)   Денис Ткачук
9 (п)   Алан Чочиев
8 (н)   Сергей Корниленко
11 (н)   Рамиль Шейдаев
88 (в)   Андрей Синицын
66 (в)   Денис Адамов
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
50 (п)   Артём Голубев
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Удары
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'45+2
Со штрафного «Крылья» ничего не создали, и прозвучал свисток на перерыв. Было несколько хороших атак в исполнении обеих команд, но пока отправить мяч в сетку никому не удалось. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём немного.
'45+1
Рамирес не дал Канунникову прорваться к штрафной по флангу.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Мияйлович тоже получил жёлтую карточку.
'42
Вандерсон технично обработал мяч у штрафной после дальней передачи, но оказался в офсайде.
'40
Соболев сбил Каборе, сорвав атаку «Краснодара».
'39
Не смог Соболев как следует обработать мяч в штрафной, и он достался голкиперу.
'37
Вернулся в игру Спаич.
'36
Спаич пострадал в столкновении с Паулом. Оказывают ему помощь за пределами поля.
'34
Мияйлович великолепную навесную передачу от центра поля выполнил, выведя Яковлева один на один с Сафоновым, но Павел пробил чуть правее ворот!
'33
Каборе не смог обработать мяч после передачи Фьолусона, но тот срезался прямо в направлении Стоцкого, который пробил из штрафной, попав в защитника.
'31
Антон Паул сильно пробил со штрафного — мяч опустился на сетку с верхней стороны.
'30
Спаич врезался в Канунникова на подступах к штрафной.
'28
Яковлев получил передачу от Соболева в штрафной, но удар не получился — лишь угловой.
'26
Немного успокоилась игра, гости отошли с мячом в центр поля.
'24
Рамирес навесил с левого фланга, Уткин пытался перевести дальше на Стоцкого, но мяч покинул пределы поля.
'22
Самарцы пошли в ответную атаку и забросили мяч в штрафную. Сафонов впервые в матче касается мяча.
'21
Снова через левый фол ведут атаку гости. Яковлеву приходится фолить на Спаиче.
'19
Потеряла оборона «Крыльев» Даниила Уткина! Тот оторвался от защитников и замкнул навесную передачу, лишь немного не попав в створ ворот.
'18
Рамирес прошёл по левому флангу и выполнил неточную навесную передачу в штрафную.
'16
Очередная подача гостей от углового флажка завершилась фолом Фьолусона.
'15
Ещё один угловой заработали гости. Мяч достался Шишкину, но удар Романа заблокировал Рохель.
'13
Спаич нарушил правила в чужой штрафной.
'12
Угловой заработал «Краснодар». Хозяева выбили мяч из штрафной, но нарушили правила прямо рядом. Ещё один стандарт.
'10
Канунников получил мяч на правом фланге и неудачно пробросил его себе на ход. Божович сразу же выплеснул эмоции, показывая, что нужно бережнее относиться к моментам.
'8
Самарцы перешли на чужую половину поля. Против Рохеля нарушили правила немного дальше центрального круга, но арбитр позволил продолжить игру — ведь мяч остался у хозяев.
'6
Отобрали мяч хозяева, но покинуть свою половину поля пока что не могут.
'4
Продолжается натиск краснодарцев, но до опасных моментов дело не доходит.
'2
Сразу же около штрафной соперника закрепились гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.