Ну и главная интрига — уйдут ли сегодня по ходу первого тайма со стадиона в рамках акции протеста против руководства клуба и увольнения Массимо Карреры фанаты «Спартака»? В появившиеся статьи о том, что итальянец «наваривался» на комиссиях в тандеме с Марко Трабукки, они не верят, считая их вбросом от руководства и лично вице-президента Наиля Измайлова.