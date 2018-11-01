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«Анжи» пытается контролировать мяч, но пока получается только на своей половине поля. За центр «Спартак» гостей не пускает пока.
Еременко делает диагональ с правого фланга на левый метров на 50 — неточно.
Еременко хотял сыграть в мяч в центре поля, но попал по ноге Кулику. В итоге оба оказались на газоне, и Роману даже досталось сильнее.
Трибуны почти пустые, но как только мяча касается Глушаков, свист и недовольный гул отлично слышатся.
Ну и главная интрига — уйдут ли сегодня по ходу первого тайма со стадиона в рамках акции протеста против руководства клуба и увольнения Массимо Карреры фанаты «Спартака»? В появившиеся статьи о том, что итальянец «наваривался» на комиссиях в тандеме с Марко Трабукки, они не верят, считая их вбросом от руководства и лично вице-президента Наиля Измайлова.
У «Спартака» с возвращением Дениса Глушакова в основную команду по возвращении коллектива из Глазго скоропостижно «сломались» Фернандо, Луис Адриано и Зе Луиш. Интересно, надолго? Сегодня всех троих нет в заявке, поэтому в опорной зоне Артем Тимофеев, а на острие атаки скиталец по позициям на поле Софьян Ханни.
«Анжи» Магомеда Адиева будет играть в таком сочетании:
Дюпин — Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев — Рабиу, Чайковский, Глебов, Кулик — Понсе.
Итак, вот каких футболистов «Спартака» Рауль Рианчо выставил на матч с «Анжи» с первых минут:
Ребров — Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо — Тимофеев, Глушаков, Еременко — Самедов, Ханни, Ломовицкий.
Две игры без Массимо Карреры под руководством Рауля Рианчо: побед нет, голов с игры нет, зато есть Денис Глушаков, и он сегодня в стартовом составе! Возвращение блудного капитана...
Встреча, которая пройдет на арене красно-белых, начнется в 20.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и махачкалинским «Анжи».