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Спартак Анжи

В четвертьфинал без Карреры: «Спартак» играет с «Анжи». LIVE

Онлайн 1/8 финала Олимп — Кубка России «Спартак» — «Анжи»

Московский «Спартак» принимает махачкалинский «Анжи» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/8 финала  |   01 ноября 20:00   |  1 тайм
Спартак
0:0
Анжи
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
19 (п)   Александр Самедов
8 (п)   Денис Глушаков
26 (п)   Роман Ерёменко
40 (п)   Артём Тимофеев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
27 (п)   Александр Ломовицкий
94 (п)   Софьян Ханни
22 (в)   Юрий Дюпин
3 (з)   Игорь Удалый
30 (з)   Евгений Гапон
4 (з)   Джон Чансельор
5 (п)   Владислав Кулик
13 (п)   Роланд Гиголаев
24 (п)   Константин Савичев
20 (п)   Мохаммед Рабиу
15 (п)   Данил Глебов
17 (п)   Игорь Чайковский
9 (н)   Андрес Понсе
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
23 (з)   Дмитрий Комбаров
16 (з)   Сальваторе Боккетти
3 (з)   Марко Петкович
7 (п)   Джано Ананидзе
88 (п)   Александр Ташаев
71 (п)   Ивелин Попов
22 (п)   Михаил Игнатов
66 (н)   Силванус Нимели
1 (в)   Александр Будаков
16 (в)   Владимир Сугробов
28 (з)   Павел Калошин
10 (п)   Адлан Кацаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
7 (п)   Достонбек Хамдамов
6 (н)   Иван Маркелов
27 (н)   Амир Мохаммад
Самоечитаемое
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'9

«Анжи» пытается контролировать мяч, но пока получается только на своей половине поля. За центр «Спартак» гостей не пускает пока.

'7

Еременко делает диагональ с правого фланга на левый метров на 50 — неточно.

'5

Еременко хотял сыграть в мяч в центре поля, но попал по ноге Кулику. В итоге оба оказались на газоне, и Роману даже досталось сильнее.

'3

МОМЕ-Е-ЕНТ! Глушаков отпрессинговал Чайковского, мяч попал в штрафной к Ханни, который не стал бить сразу, убрал мяч в сторону направо во вроде бы не самую удобную позицию, но больше не стал качать, а ударил. Не попал!

'2

Трибуны почти пустые, но как только мяча касается Глушаков, свист и недовольный гул отлично слышатся.

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:00

Ну и главная интрига — уйдут ли сегодня по ходу первого тайма со стадиона в рамках акции протеста против руководства клуба и увольнения Массимо Карреры фанаты «Спартака»? В появившиеся статьи о том, что итальянец «наваривался» на комиссиях в тандеме с Марко Трабукки, они не верят, считая их вбросом от руководства и лично вице-президента Наиля Измайлова.

19:55

У «Спартака» с возвращением Дениса Глушакова в основную команду по возвращении коллектива из Глазго скоропостижно «сломались» Фернандо, Луис Адриано и Зе Луиш. Интересно, надолго? Сегодня всех троих нет в заявке, поэтому в опорной зоне Артем Тимофеев, а на острие атаки скиталец по позициям на поле Софьян Ханни.

19:50

«Анжи» Магомеда Адиева будет играть в таком сочетании:

Дюпин — Савичев, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев — Рабиу, Чайковский, Глебов, Кулик — Понсе.

19:45

Итак, вот каких футболистов «Спартака» Рауль Рианчо выставил на матч с «Анжи» с первых минут:

Ребров — Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо — Тимофеев, Глушаков, Еременко — Самедов, Ханни, Ломовицкий.

19:40

Две игры без Массимо Карреры под руководством Рауля Рианчо: побед нет, голов с игры нет, зато есть Денис Глушаков, и он сегодня в стартовом составе! Возвращение блудного капитана...

19:35

Встреча, которая пройдет на арене красно-белых, начнется в 20.00 по московскому времени.

19:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и махачкалинским «Анжи».