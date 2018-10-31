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Трансляция
С конца
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'72
Алвеш протянул мяч, отыграл к штрафной на Чуканова, обратного паса португалец не дождался, а дальний удар Андреа получился слабым — вратарь справился.
'71
Лешонок и Вотинов на краю чужой штрафной отыгрались на коротке, но боковой судья заметил небольшой офсайд.
'69
'69
'68
'68
'68
Довбня размялся после корнера тюменцев — мяч в руках голкипера.
'67
Карпов скинул мяч под удар Васиеву из-за штрафной — мяч после рикошета улетел на угловой.
'65
«Тюмень» отметилась в позиционной атакой. Подача верхом на Вотинова не прошла.
'64
Терехов и Чуканов быстро разыграли угловой на коротке, Андреа навесил в штрафную, последовала скидка головой во вратарскую — Обухов первый на мяче.
'62
Терехов дважды обострял через левый край ситуацию у ворот соперника! Галаджану не удалось воспользоваться прострелом в центр штрафной площади!
'60
Розыгрыш стандарта «Оренбурга» не сработал — мяч вышел из штрафной гостей.
'59
Ещё одна атака хозяев через правый край привела к назначению углового удара.
'58
Сутормин продавил свой правый фланг, забежал в чужую штрафную и уже в падении пробил в ближний угол ворот — Обухов на месте.
'56
'56
'54
'54
«Тюмень» получила право на угловой удар. Рябокобыленко навесил в штрафную, Мишкич головой мяч выбил подальше от ворот.
'53
Довбня после подачи Вотинова во вратарскую мяч сразу не прижал, но быстро это исправил, оставив соперника без подарка — без удара в упор.
'51
Галаджан на линии чужой штрафной на замахе убрал защитника, переложил мяч на правую ногу и пробил — мяч после рикошета по пути угодил в перекладину!
'49
Чуканов прямо с углового удара старался закрутить мяч в ворота гостей — не прошла задумка.
'48
Кулишев в контратаке хозяев на левом краю не смог обострить ситуацию у ворот — неточный пас помехой.
'46
Стартовал второй тайм игры!
'46
'46
'45+1
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Оренбург» доминировал в первом тайме, но отличиться хозяевам удалось лишь после назначенного пенальти — Сутормин своим ударом не оставил шансов Обухову на спасение.
'45+1
Чиркин с лёта с подбора прямо по центру ворот пробивал из-за штрафной — мяч блокировал защитник «Тюмени».
'45
Одна минута будет добавлена к первому тайму.
'44
Стандарт от угла поля гостям ничего не дал. Хайманов пробил издали — слишком неточно.
'43
Атака тюменцев с ходу из центра ушла на левый фланг, подача в штрафную была прервана — мяч улетел на угловой.
'41
Чуканов не успел к мячу после паса ему из центра поля.
'39
'38
Хозяева вновь переходят к активным действиям. Переместилась игра на половину поля гостей.
'37
Чиркин в касание с линии штрафной несильно ударил по воротам — Обухов справился.
'36
Довбня пригодился. После флангового прострела голкипер «Оренбурга» мяч без проблем забрал в руки.
'34
«Тюмень» долго сидела в защите. Вот пробуют гости, что-то показать в позиционной атаке.
'32
'31
'30
Подача Сивакова к лицевой линии, оттуда скидка в центр штрафной — некому пробить!
'29
Сиваков уже в атаке хозяев вторым темпом пробивал мощно из-за штрафной — мимо цели!
'28
Кулишев и Чуканов через правый край штрафной атаку затеяли — с большим трудом тюменцы отбились.
'27
Прессинговали оренбуржцы вратаря, тот не стал ничего выдумывать и выбил мяч в аут.
'25
Первый угловой заработали гости. Опасный момент тюменцы не создали, но дали нужную передышку своей обороне.
'23
Галаджан убежал от защитников «Тюмени» по центру, Обухов на линию штрафной выдвинулся, форвард «Оренбурга» мяч прокинул мимо вратаря, но ушёл под острый угол, оттуда решил делать верховую подачу во вратарскую, а она не прошла!
'21
После корнера хозяев мяч задержался в штрафной «Тюмени», но до хорошего удара по воротам дело так и не дошло.
'20
Обухов в прыжке перевёл мяч на угловой после дальнего удара!
'19
Галаджан на коротке отпасовал Мишкичу, удар Даниэля с линии штрафной был блокирован.
'18
Редкая вылазка тюменцев в атаку с подачей в расчёте на Вотинова была прервана уверенной игрой Бегича в центре своей штрафной.
'17
Мягкая передача Мишкича во вратарскую гостей — голкипер «Тюмени» всех опередил. Тотальное игровое преимущество хозяев поля.
'15
Андреев в оренбуржской атаке забросил мяч на левый край, Кулишев прострелил на ближнюю штангу — Обухов на месте.
'13
Давит «Оренбург»! Опасная атака через правый край от хозяев обошлась сопернику лишь угловым.
'11
Чуканов дальний стандарт исполнил с подачей в штрафную на Сивакова, тот головой пробил в нижний угол ворот — Обухов дотянулся до мяча! Классное спасение голкипера «Тюмени»!
'9
Сутормину не дали пробить по воротам с радиуса штрафной. Контратака тюменцев не задалась — потеря мяча в центре поля.
'7
Лишь Вотинов у «Тюмени» в атаке барражирует. Остальные гостевые полевые игроки находятся за линией мяча при позиционном нападении «Оренбурга».
'5
Хозяева настырно лезут в чужие владения. Хайманов не позволил Чуканову откликнуться на передачу в центр штрафной.
'3
Чуканов простреливал с правого края чужой штрафной — справилась оборона гостей.
'2
«Оренбург» быстро забирает мяч под свой контроль. «Тюмень» готова к этому, выстроившись в защите.
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли тюменцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Оренбург» — «Тюмень». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.