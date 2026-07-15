Еще один масштабный теракт. Как ФСБ срывает 40-дневную «программу» Зеленского

ФСБ России задержала жителя Тюменской области, которого подозревают в подготовке теракта на нефтяном предприятии в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по заданию украинских спецслужб. У подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи с перепиской с украинским куратором. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с СБУ 40-дневную «программу влияния» на Россию, чтобы заставить Москву пойти на условия Киева. С начала июля ФСБ предотвратила уже целую серию диверсий, подготовленных украинскими спецслужбами.

Федеральная служба безопасности задержала в Тюменской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал теракт на одном из нефтяных предприятий Югры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Подозреваемый посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальные отношения с украинскими спецслужбами и передавал противнику сведения в отношении расположенных в регионе объектов топливно-энергетического комплекса»,

– сообщили в ведомстве.

В ФСБ рассказали, что действуя по указанию украинского куратора, мужчина изъял из схрона самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для теракта на нефтяном объекте в городе Нягань.

Подозреваемого задержали при попытке скрыться в районе, где находился схрон со взрывчаткой. В ходе осмотра места происшествия изъяли СВУ из взрывчатки иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатор и таймер-замедлитель, а также мобильные телефоны с перепиской с куратором.

Позднее ФСБ опубликовала видео задержания и первичного допроса мужчины. Он рассказал, что в начале 2026 года вступил в переписку с офицером украинской разведки.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

Программа террора Зеленского

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил Службе безопасности Украины задачу провести «операцию влияния» на Россию, цель которой вынудить Москву согласиться с окончанием конфликта.

«Утвердил для СБУ 40-дневную операцию», — заявил Зеленский.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с НСН отметил, что российское командование знает об этой операции и готово к ответным действиям.

«На местах создаются новые подразделения борьбы с беспилотниками, новые подразделения для борьбы с террористами. Это будет неприятно, какие-то потери будут, но они точно будут не настолько критичны, как это предполагает Зеленский», — сказал он.

По словам эксперта, СБУ в рамках этой операции попытаются изолировать Крым, нанести урон топливно-энергетическому комплексу РФ и системе предупреждения и воздушной безопасности.

«Это комплексная программа, которая уже осуществляется несколько недель подряд. Там привлечены силы Великобритании, Германии и США», — подчеркнул Анатолий Матвийчук.

Предотвращенные теракты

С начала июля ФСБ сообщила о серии предотвращенных терактов и диверсий в различных регионах России.

Так 9 июля в службе сообщили, что пресекли «беспрецедентную по масштабу и степени угрозы» серию атак против военнослужащих Минобороны РФ и ведущего предприятия ВПК с использованием беспилотников.

Затем 10 июля ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный, который готовила ГУР Украины. Для разрушения инфраструктуры аэродрома, уничтожения личного состава и подрыва самолетов планировалось использовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом.

Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки, так как гражданин РФ, на которого вышли спецслужбы, обратился в ФСБ.

11 июля в ФСБ заявили о предотвращении масштабных атак спецслужб Украины на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол» в Амурской и Челябинской областях с применением беспилотников.

Украинские агенты перевозили FPV-дроны в легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой. В гаражах дроны собирали и готовили к применению. Исполнители и пособники задержаны.

В ходе операции изъяты 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ, с боевыми частями, содержащими более 1 кг взрывчатки.

Уже 14 июля ФСБ рассказала о предотвращении новой атаки — на этот раз на стратегическое предприятие в Московской области.

Новый теракт планировалось осуществить с применением 35 FPV-дронов. В ФСБ также заявили о причастности к подготовке атаки украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева). Исполнителя задержали, а арендатор склада, где хранились дроны, по данным ведомства, был ликвидирован после оказания вооруженного сопротивления при задержании.