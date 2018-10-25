'15

Первый опасный момент в игре создаёт «Рубин»! Стандарт от Полоза от левого края штрафной привел к тому, что Азмун сделал скидку на Сорокина, который с убойной позиции дважды пробивал по воротам! Первый удар блокировал гостевой защитник, а уже со вторым справился Лещук!