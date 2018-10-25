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Каролина ХаррикейнзСан-Хосе Шаркс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВиннипег Джетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшОттава Сенаторз
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Евролига
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Дарушшафака Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Жальгирис
не начался
22:30
Гран Канария ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
не начался
Рубин Динамо

Битва за кубок: «Рубин» и «Динамо» сражаются в Казани. LIVE

Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Динамо»

Казанский «Рубин» на своем поле принимает московское «Динамо» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   25 октября 19:00   |  1 тайм
Рубин
0:0
Динамо
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
21 (в)   Егор Бабурин
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
91 (з)   Виталий Устинов
44 (з)   Сесар Навас
80 (з)   Егор Сорокин
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
15 (п)   Игорь Коновалов
10 (н)   Дмитрий Полоз
20 (н)   Сердар Азмун
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
44 (з)   Тони Шуньич
24 (з)   Роман Евгеньев
3 (з)   Себастьян Хольмен
11 (з)   Иван Темников
23 (п)   Антон Соснин
78 (п)   Данил Липовой
19 (п)   Владимир Москвичев
9 (п)   Мигел Кардозу
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
16 (в)   Тимур Акмурзин
19 (з)   Хорен Байрамян
12 (з)   Игорь Калинин
5 (з)   Филип Уремович
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
77 (п)   Реза Шекари
11 (п)   Александр Бухаров
1 (в)   Антон Шунин
22 (п)    Жоаозиньо
20 (п)   Вячеслав Грулёв
27 (п)   Самба Соу
10 (п)   Фёдор Черных
17 (н)   Антон Терехов
8 (н)   Кирилл Панченко
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Трансляция
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'27
Бабурин без проблем забрал мяч в руки после подачи верхом в штрафную «Рубина».
'26
Навас два раза подряд нарушил правила, что заставило главного арбитра достать из кармашка жёлтую карточку.
'25
Казанцы владеют игровым преимуществом, а москвичи рассчитывают на контратаки, которые пока у гостей лишь в голове.
'24
Полоз теперь уже угловой удар взял на себя. Навес в район 11-метровой отметки был прост для динамовской защиты — мяч выбит из штрафной площади.
'23
Ещё один казанский корнер. Коновалов со своей левой подкручивал мяч к ближней штанге — Лещук кулаками по-вратарски сыграло надёжно.
'22
«Рубин» два угловых удара исполнил. Коновалов и Полоз не смогли найти обострения в чужой штрафной при подачах от флажка.
'20
Кудряшов в борьбе с Морозовым получил небольшое повреждение. Фёдор жестом показал, что врачи на поле не нужны.
'18
Передача из центра поля в расчёте на Азмуна, но мяч был пущен слишком сильно — Лещук опередил Сердара.
'17
Устинов через центр разгонял атаку хозяев, но неточный пас свёл все старания к нулю.
'15
Первый опасный момент в игре создаёт «Рубин»! Стандарт от Полоза от левого края штрафной привел к тому, что Азмун сделал скидку на Сорокина, который с убойной позиции дважды пробивал по воротам! Первый удар блокировал гостевой защитник, а уже со вторым справился Лещук!
'13
Шунич не позволил Азмуну уйти в центр штрафной, но лишь ценой фола.
'12
Мокрый газон на «Казань-Арене» способствует мелким нарушениям правил.
'10
Скорости в игре ниже средних. Команды пробуют нащупать проблемы в обороне у друг друга, но пока безуспешно.
'8
Луценко к центру поля пришёл за мячом, а после того, как его получил, то сразу же был сбит с ног — фол.
'6
Соснин после передачи Морозова с фланга пробивал головой с радиуса штрафной — мимо.
'4
«Динамо» в своей позиционной атаке разные края включало, но мяч до ворот соперника доставлен не был.
'2
Удар Полоза с линии штрафной был блокирован, а дальняя попытка Коновалова точной не получилась.
'1
Матч начался! Мяч в игру с центра поля ввели москвичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Рубин» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.