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Трансляция
С конца
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'27
Бабурин без проблем забрал мяч в руки после подачи верхом в штрафную «Рубина».
'26
'25
Казанцы владеют игровым преимуществом, а москвичи рассчитывают на контратаки, которые пока у гостей лишь в голове.
'24
Полоз теперь уже угловой удар взял на себя. Навес в район 11-метровой отметки был прост для динамовской защиты — мяч выбит из штрафной площади.
'23
Ещё один казанский корнер. Коновалов со своей левой подкручивал мяч к ближней штанге — Лещук кулаками по-вратарски сыграло надёжно.
'22
«Рубин» два угловых удара исполнил. Коновалов и Полоз не смогли найти обострения в чужой штрафной при подачах от флажка.
'20
Кудряшов в борьбе с Морозовым получил небольшое повреждение. Фёдор жестом показал, что врачи на поле не нужны.
'18
Передача из центра поля в расчёте на Азмуна, но мяч был пущен слишком сильно — Лещук опередил Сердара.
'17
Устинов через центр разгонял атаку хозяев, но неточный пас свёл все старания к нулю.
'15
Первый опасный момент в игре создаёт «Рубин»! Стандарт от Полоза от левого края штрафной привел к тому, что Азмун сделал скидку на Сорокина, который с убойной позиции дважды пробивал по воротам! Первый удар блокировал гостевой защитник, а уже со вторым справился Лещук!
'13
Шунич не позволил Азмуну уйти в центр штрафной, но лишь ценой фола.
'12
Мокрый газон на «Казань-Арене» способствует мелким нарушениям правил.
'10
Скорости в игре ниже средних. Команды пробуют нащупать проблемы в обороне у друг друга, но пока безуспешно.
'8
Луценко к центру поля пришёл за мячом, а после того, как его получил, то сразу же был сбит с ног — фол.
'6
Соснин после передачи Морозова с фланга пробивал головой с радиуса штрафной — мимо.
'4
«Динамо» в своей позиционной атаке разные края включало, но мяч до ворот соперника доставлен не был.
'2
Удар Полоза с линии штрафной был блокирован, а дальняя попытка Коновалова точной не получилась.
'1
Матч начался! Мяч в игру с центра поля ввели москвичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Рубин» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.