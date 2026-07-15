«Давно не ели, чувствуем себя плохо». Супругов из России задержали в Стамбуле за чтение Библии

Отпуск в Турции обернулся для супружеской пары из России уголовным преследованием — их задержали за чтение Библии в Большой мечети Айя-София в Стамбуле. Сначала россиян привезли в полицейский участок, а затем доставили в депортационный центр. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что занимается судьбой задержанных туристов. А в Госдуме считают, что россияне «не совершили никакого преступления». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Супружескую пару из России задержали в Стамбуле за чтение Библии в Большой мечети Айя-София (собор Святой Софии) и поместили в изолятор для иностранцев, им грозит выдворение из страны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

32-летний Игорь и 35-летняя Виктория прилетели в Турцию на отдых из Москвы. На следующий день они пришли в собор Святой Софии, где мужчина начал читать Библию, которую принес с собой. После этого супругов «сразу окружили и повели вниз, из мечети наружу», поделился Игорь. Затем их привезли в полицейский участок в районе Фатих и заставили сдать вещи для описи.

«Нам не разрешают вернуться в отель, у меня сняли шнурки, хотят взять отпечатки пальцев. Сказали, что дальше уже будет решаться наша судьба. Здесь нет ни одного человека, который говорил бы по-русски. <…> Мы, честно говоря, не знаем, что делать и к кому обращаться», — рассказал Игорь.

Согласно полицейскому протоколу, Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии. Женщина утверждает: книгу читал только ее муж, а она лишь изредка заглядывала в текст. В документе подчеркивается, что супругов подозревают в нарушении статьи 216 УК Турции, которая предусматривает ответственность за разжигание ненависти и унижение групп населения . Санкция статьи предусматривает, в частности, лишение свободы до года за публичное оскорбление религиозных ценностей.

Впоследствии супругов переместили в центр содержания иностранцев перед депортацией, расположенный в районе Арнавуткёй.

«С супругой нас разлучили. Давно не ели и чувствуем себя очень плохо», — добавил мужчина.

По информации «Осторожно, новости», задержанных в Турции иностранцев доставляют в подобные центры в течение 48 часов. Максимальный срок административного задержания составляет шесть месяцев. Его разрешено продлить еще на полгода, если иностранец уклоняется от сотрудничества или отсутствуют документы для его выдворения.

Реакция дипломатов

Накануне Игорь в беседе с «Осторожно, новости» сообщил, что в день задержания российское консульство «не отвечало». Однако генконсульство РФ в Стамбуле заявило, что занимается судьбой россиян. Дипломаты подтвердили, что супругов поместили в депортационный центр.

«[Задержанные] находятся в депортационном центре. Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации », — сообщили ТАСС в генконсульстве.

Дипломаты оперативно связались с отделением полиции стамбульского района Фатих и находятся в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими компетентными органами.

«Держим вопрос на контроле», — заверили в генконсульстве.

«Преступления нет»

В действиях задержанных в Стамбуле россиян отсутствует состав преступления, считает депутат Госдумы Николай Новичков, замещающий председателя парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Россия через наши консульские подразделения (а в Стамбуле у нас есть генеральное консульство) обязана помочь нашим гражданам. Они не совершили никакого преступления», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Новичков подчеркнул особую важность собора Святой Софии для всего православного мира, назвав его общепризнанной святыней, и призвал уважать статус этого храма как места для молитвы и общения верующих с Богом.

В июле 2020 года по указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собор Святой Софии был лишен статуса музея и официально превращен в мечеть. В связи с этим проведение христианских служб или публичное чтение немусульманских религиозных текстов в стенах храма расценивается турецкой полицией как нарушение общественного порядка и оскорбление чувств верующих.