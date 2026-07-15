Новый отказ: Тимура Иванова не пустили на СВО

Мосгорсуд отклонил жалобу экс-замглавы МО Иванова на отказ в отправке в зону СВО

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его второму уголовному делу в Симоновском суде, 2026 год

Мосгорсуд оставил в силе отказ осужденному на 13 лет экс-замминистра обороны Тимуру Иванову в заключении контракта для участия в спецоперации. Защита настаивала, что в решении военного комиссариата не были указаны причины отказа, однако суд отклонил апелляцию. В Минобороны заявили, что ведомство не обязано заключать контракт с каждым осужденным. Тимур Иванов добивается отправки на СВО с 2025 года.

Мосгорсуд признал законным отказ экс-заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову в заключении контракта и отправке в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает РАПСИ.

«Постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявила судья.

В ходе заседания представитель Минобороны РФ отметила, что ведомство не обязано безусловно заключать контракт со всеми осужденными гражданами , а лишь имеет возможность рассмотреть их в качестве кандидатов для отправки на СВО.

Адвокат бывшего замглавы МО РФ Денис Балуев заявил, что не согласен с решением, так как в ответе военкомата не была указана причина отказа в заключении контракта о прохождении военной службы.

«В нашем отказе вообще не указаны основания, почему Иванов не может отправиться на военную службу», — приводит его слова газета «Известия».

Отправка на СВО

Тимур Иванов уже несколько раз обжаловал отказ в отправке в зону СВО.

Заявление о заключении контракта он впервые направил еще в июле 2025 года, однако в октябре получил отказ. После этого он направил повторное обращение.

В феврале бывший замминистра подал иск к Минобороны, заявив, что его обращение осталось без рассмотрения. По словам защиты, Иванов был готов проходить службу в любом штурмовом подразделении.

В начале марта военный комиссариат Москвы вновь отказал ему в заключении контракта и направлении в зону проведения военной операции. Представитель военкомата сообщил, что уведомление об отказе было отправлено почтой. Сам Иванов настаивал, что ответа не получал, а документы, подтверждающие отправку письма, были сфальсифицированы.

После этого, 5 мая, он обжаловал отказ, подав новую апелляцию.

Дело Тимура Иванова

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. На этом посту он отвечал за реализацию строительных проектов.

Его задержали 23 апреля 2024 года. Через несколько месяцев чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с руководителями подрядных организаций, выполнявших работы для Минобороны, и содействовал заключению контрактов в обмен на личное вознаграждение.

В июле 2025 года суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Его признали виновным в хищении 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также в присвоении и отмывании 3,9 млрд руб., принадлежавших банку «Интеркоммерц».

Кроме того, экс-замминистра остается фигурантом еще одного уголовного дела — о получении взяток на сумму свыше 1,35 млрд руб.

Telegram-канал SHOT в мае сообщил, что Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе.

Источник канала рассказал, что в настоящее время Иванову разрешено шесть телефонных разговоров и два длительных свидания в месяц. По его данным, бывший замминистра придерживается распорядка дня, получает здоровое питание и не жалуется на состояние здоровья, хотя недавно перенес простуду с высокой температурой. Свободное время, как сообщает Telegram-канал, он посвящает чтению исторической литературы. На момент публикации Иванов, по информации источника, знакомился с книгой митрополита Тихона, посвященной причинам падения Российской империи.