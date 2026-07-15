На Украине предложили переименовать страну в Русь. Что ответили в России?

Экс-глава МИД Украины Борис Тарасюк предложил переименовать страну в «Русь» — в случае, если ей потребуется сменить название. По его мнению, это якобы «первоначальное название» государства, «украденное Московским царством». Ранее с подобными суждениями выступали Владимир Зеленский и сотрудники его офиса. Что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предложил назвать страну Русью, заявив, что именно такое наименование является историческим. Такую идею он высказал в интервью «РБК-Украина».

В пример Тарасюк привел ситуацию с переименованием Македонии, которой пришлось сменить официальное название на Северную Македонию для продвижения на пути в Европейский союз. По словам Тарасюка, если бы аналогичное требование когда-либо предъявили Украине, он предложил бы название «Русь».

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — заявил он.

При этом бывший министр не пояснил, на чем основана такая историческая трактовка.

«Решил подыграть России?»

На слова украинского экс-министра иронично отреагировали в РФ. «То есть от «укров» уже киевский режим отказался? Теперь они «русы»?» — сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила «Газете.Ru» , что предложение Тарасюка фактически играет на руку России. По ее словам, если Украина будет называться Русью, это неизбежно вызовет вопросы о русском языке и исторической преемственности.

«Если «Русь», значит, он нам подыгрывает. Он решил подыграть России в этой ситуации? Они же отказываются от всего русского. Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка?» — поинтересовалась депутат.

Журова также отметила, что за рубежом Россию и Украину и без того часто воспринимают как исторически связанные государства, а после подобного переименования иностранцам станет еще сложнее различать их.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов же счел высказывание Тарасюка попыткой «отвлечь внимание» от происходящего «в реальной жизни».

«Им нужно отвлекать внимание на любые информационные поводы. Поэтому они и придумывают [идеи], начиная от совершенно бредовых и заканчивая как эта, вроде бы отчасти имеющих какие-то исторические корни. При этом совершенно очевидно, что если буквально историю рассматривать, то претензия будет не совсем обоснованной, мягко говоря, особенно учитывая территорию нынешней оставшейся Украины», — сказал он «Ленте.ру».

«Мы должны над всеми властвовать»

Тарасюк — не первый, кто выступает с подобными заявлениями. Так, в мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Украина является «Русью» и должна «властвовать» над Россией как ее преемница.

«Это мы — Русь. И мы должны над всеми этими властвовать», — говорил Буданов.

Он также утверждал, что Россия якобы присвоила себе украинское историческое наследие.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский называл Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси» . По его словам, украинское государство имеет историю продолжительностью не менее полутора тысяч лет, а также является наследником эпохи князей Аскольда и Дира, Олега, Игоря, княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.

Годом ранее с похожей идеей выступал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он предложил переименовать страну в «Русь-Украину», заявив, что Украине следует «вернуть бренд Руси».

«Мы работаем над этим», — заявил он.

Позднее, комментируя свои слова в эфире телеканала «Украина 24», Арестович сказал, что его идея о переименовании была шуткой и не отражала официальную позицию украинских властей. При этом он отметил, что сам давно считает идею названия «Русь-Украина» серьезной и говорил о ней еще задолго до прихода в офис президента.