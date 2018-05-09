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Финал Кубка России. «Авангард» и «Тосно» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция финала Кубка России «Тосно» — «Авангард»

«Тосно» из Ленинградской области бьется с курским «Авангардом» в финале Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Финал  |   09 мая 19:00   |  перерыв
Тосно
1:1
Авангард К
1:1
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Скворцов 11'
Киреев 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Давид Юрченко
25 (з)   Андрей Буйволов
8 (з)   Сергей Сухарев
24 (з)   Тимофей Маргасов
28 (з)   Евгений Чернов
4 (з)   Илья Жигулёв
21 (п)   Вагиз Галиулин
(п)   Алексей Скворцов 11'
11 (п)   Максим Палиенко
22 (п)   Резиуан Мирзов
88 (п)   Марко 
16 (в)   Александр Кобзев
71 (з)   Михаил Багаев
4 (з)   Аслан Дашаев
24 (з)   Кирилл Гоцук
8 (п)   Игорь Киреев 16'
70 (п)   Ильнур Альшин
52 (п)   Равиль Нетфуллин
10 (п)   Азамат Гурфов
87 (п)   Дмитрий Коробов
58 (н)   Руслан Болов
67 (н)   Артём Федчук
Запасной состав
12 (в)   Василий Лукичев
1 (в)   Михаил Опарин
64 (з)   Денис Кутин
5 (з)   Неманья Мьюшкович
9 (п)   Рустем Мухаметшин
31 (п)   Александр Макаров
23 (п)   Александр Трошечкин
14 (п)   Александр Карницкий
15 (п)   Нуну Роша
77 (п)   Никола Труич
29 (н)    Рикардиньо
10 (н)   Георгий Мелкадзе
13 (в)   Никита Чагров
25 (з)   Алексей Концедалов
22 (з)   Александр 
97 (з)   Денис Никитин
3 (з)   Илья Бобрышов
21 (з)   Денис Войнов
17 (п)   Денис Синяев
84 (п)   Марат Шогенов
6 (п)   Роман Акбашев
9 (п)   Артём Митасов
14 (н)   Ислам Тлупов
77 (н)   Роман Минаев
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'45+1

Окончен первый тайм финала Кубка России — 2017/18: не стал ничего добавлять Карасев. По итогам очень бодрой стартовой половины на табло горит ничейный счет — 1:1! Перерыв!

'44

Любопытно, что даже на пониженных скоростях продолжают возникать моменты у ворот обеих команд — а все из-за того, что совсем без центра играют визави.

'42

Напряженно было сейчас у ворот номинальных гостей — Мирзов в ходе контратаки классно отдал на Галиулина; Вагиз, приняв пас, уже готов был забивать с линии вратарской, однако там у него мяч и отобрали.

'40

Все тот же Киреев после серии финтов пробил с левого фланга в угол — Юрченко плюс-минус просто справился с этой попыткой.

'38

Дважды за минуту больно получил по ногам Киреев — достаточно жестко играют тосненцы против техничного футболиста.

'36

Ближе к концу тайма заметно снизился темп матча — видно, что устали футболисты обеих команд после стремительного старта.

'34

Мирзов с линии штрафной на технику бил в дальнюю «девять», однако слишком уж сильно по мячу приложился — выше ворот снаряд полетел.

'32

Гурфов на фланге сорвал перспективную атаку визави, продемонстрировав идеальный отбор.

'30

Болов красиво развернулся с мячом на подходе к чужой штрафной и тут же пробил — повезло «Тосно», что в створ он чуть-чуть не попал.

'28

Нельзя не отметить, что на каких-то фантастических для России скоростях играют соперники. Кто бы мог подумать...

'26

И тут же суперответ от «Тосно» — уже номинальные хозяева обязаны были забивать, однако сначала каким-то образом вытащил голкипер, а уже затем из пустых ворот снаряд вынес кто-то из защитников!!!

'24

Что делает «Авангард»??? Только что футболисты курской команды провели атаку, которой позавидовала бы и сама «Барселона». Были тут и «сочные» комбинации, и красивые финты — в итоге Коробов бил с пары метров по воротам, однако Юрченко совершил какой-то невероятный сейв!!!

'22

Заработали очередной штрафной футболисты «Тосно», но вновь не самым лучшим образом его исполнили — дело не дошло даже до хоть какого-то удара.

'20

В ответной атаке Мирзов пошел обыгрывать вообще всех — прошел хавбек пару опекунов, ворвался в штрафную, но затем мяч потерял.

'18

И еще один момент у Курска! Болов издали пробил с убийственной силой, однако чуть-чуть точности ему не хватило!

'16

Откровенно «проспали» защитники «Тосно» Киреева в своей штрафной, и он не простил, блестяще пробив в касание после верховой передачи партнера! 1:1 — вот это старт!!!

'16

ГООООООООООООООООЛ!!! А вот и ответный!!! Киреев сравнял счет!!!

'14

Завладели мячом футболисты «Авангарда» после пропущенного гола — все они делают сейчас для быстрого ответного мяча.

'12

Могли почти тут же отыграться номинальные гости — после розыгрыша стандарта опасно бил Федчук. Получилось хлестко, но чуть мимо.

'10

Все здорово сейчас сделали Палиенко и Скворцов в чужой штрафной: первый идеально прострелил на партнера, тогда как второй блестяще сыграл в завершении, проткнув мяч сквозь вратаря от штанги при прессинге! 1:0!

'10

ГООООООООООООООЛ!!! Клуб из Ленинградской области вышел вперед!!! Скворцов забил!!!

'10

Грубо сыграл Федчук против Мирзова, однако Карасев решил обойтись без карточки.

'9

Сам стандарт команде, правда, ничего радостного не принес.

'8

Кажется, перехватили тосненцы инициативу — например, только что очередная быстрая атака у них получилась, и ее итогом стал угловой.

'6

Представители РФПЛ провели сейчас неплохой выпад через левый фланг — Чернов перспективно подавал в штрафную, однако там с передачей справились защитники.

'4

На первых минутах чуть лучше выглядят номинальные гости — именно у игроков «Авангарда» пока что пасы немного точнее, а скорости немного выше.

'2

Выбрались футболисты курской команды в первую для себя за сегодня атаку — и все завершилось несильным ударом Руслана Болова, с которым легко справился Юрченко.

'1

Начали! Дан стартовый свисток!

19:10

Перед стартом матча на «Волгоград-Арене» объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

19:07

Прямо сейчас звучит гимн России над стадионом ЧМ-2018 в Волгограде.

19:07

Главным арбитром игры, к слову, является Сергей Карасев, один из самых топовых арбитров страны — недавно он, например, работал на полуфинале Лиги Европы.

19:04

Чуть задерживается начало поединка — футболисты сейчас еще только готовятся к выходу на поле.

18:59

А вот и сам трофей — именно так он выглядит.

18:57

Один из лидеров «Тосно» Павел Погребняк сегодня не сможет помочь партнерам — у него тяжелая травма. Однако ментально он, без сомнения, вместе со своим клубом — и очень ждет исторического триумфа.

18:55

Напомним, что соперники сегодня сражаются не только за сам национальный трофей, но и за попадание в Лигу Европы на следующий сезон. С этим, правда, у победителя могут возникнуть сложности — ожидается, что «Тосно» и «Авангарду» будет сложно пройти специальное лицензирование для участия в международном турнире. Но пока что это все лишь на уровне разговоров, справедливости ради.

18:50

На пути к финальному матчу Кубка России футболисты «Тосно» одолели «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0; 6:5), «Луч-Энергию» (2:1), и «Спартак» (1:1; 5:4 П). «Авангард» же для поездки в Волгоград, где и пройдет сегодняшняя встреча, прошел брянское «Динамо» (1:0), ЦСКА (1:0, ДВ), «Тамбов» (2:0), «Амкар» (0:0, 7:6 П) и «Шинник» (1:0).

18:45

«Авангард». Стартовый состав: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов, Федчук, Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.

18:42

«Тосно». Стартовый состав: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Полетанович, Скворцов, Жигулев.

18:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.

18:35

Сама встреча начнется в 19:00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители непредсказуемого российского футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финала Кубка России, в котором встречаются «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».