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Любопытно, что даже на пониженных скоростях продолжают возникать моменты у ворот обеих команд — а все из-за того, что совсем без центра играют визави.
Напряженно было сейчас у ворот номинальных гостей — Мирзов в ходе контратаки классно отдал на Галиулина; Вагиз, приняв пас, уже готов был забивать с линии вратарской, однако там у него мяч и отобрали.
Все тот же Киреев после серии финтов пробил с левого фланга в угол — Юрченко плюс-минус просто справился с этой попыткой.
Дважды за минуту больно получил по ногам Киреев — достаточно жестко играют тосненцы против техничного футболиста.
Ближе к концу тайма заметно снизился темп матча — видно, что устали футболисты обеих команд после стремительного старта.
Мирзов с линии штрафной на технику бил в дальнюю «девять», однако слишком уж сильно по мячу приложился — выше ворот снаряд полетел.
Гурфов на фланге сорвал перспективную атаку визави, продемонстрировав идеальный отбор.
Болов красиво развернулся с мячом на подходе к чужой штрафной и тут же пробил — повезло «Тосно», что в створ он чуть-чуть не попал.
Нельзя не отметить, что на каких-то фантастических для России скоростях играют соперники. Кто бы мог подумать...
Заработали очередной штрафной футболисты «Тосно», но вновь не самым лучшим образом его исполнили — дело не дошло даже до хоть какого-то удара.
В ответной атаке Мирзов пошел обыгрывать вообще всех — прошел хавбек пару опекунов, ворвался в штрафную, но затем мяч потерял.
Откровенно «проспали» защитники «Тосно» Киреева в своей штрафной, и он не простил, блестяще пробив в касание после верховой передачи партнера! 1:1 — вот это старт!!!
Завладели мячом футболисты «Авангарда» после пропущенного гола — все они делают сейчас для быстрого ответного мяча.
Могли почти тут же отыграться номинальные гости — после розыгрыша стандарта опасно бил Федчук. Получилось хлестко, но чуть мимо.
Все здорово сейчас сделали Палиенко и Скворцов в чужой штрафной: первый идеально прострелил на партнера, тогда как второй блестяще сыграл в завершении, проткнув мяч сквозь вратаря от штанги при прессинге! 1:0!
Грубо сыграл Федчук против Мирзова, однако Карасев решил обойтись без карточки.
Кажется, перехватили тосненцы инициативу — например, только что очередная быстрая атака у них получилась, и ее итогом стал угловой.
Представители РФПЛ провели сейчас неплохой выпад через левый фланг — Чернов перспективно подавал в штрафную, однако там с передачей справились защитники.
На первых минутах чуть лучше выглядят номинальные гости — именно у игроков «Авангарда» пока что пасы немного точнее, а скорости немного выше.
Выбрались футболисты курской команды в первую для себя за сегодня атаку — и все завершилось несильным ударом Руслана Болова, с которым легко справился Юрченко.
Перед стартом матча на «Волгоград-Арене» объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Прямо сейчас звучит гимн России над стадионом ЧМ-2018 в Волгограде.
Главным арбитром игры, к слову, является Сергей Карасев, один из самых топовых арбитров страны — недавно он, например, работал на полуфинале Лиги Европы.
Чуть задерживается начало поединка — футболисты сейчас еще только готовятся к выходу на поле.
А вот и сам трофей — именно так он выглядит.
Один из лидеров «Тосно» Павел Погребняк сегодня не сможет помочь партнерам — у него тяжелая травма. Однако ментально он, без сомнения, вместе со своим клубом — и очень ждет исторического триумфа.
Напомним, что соперники сегодня сражаются не только за сам национальный трофей, но и за попадание в Лигу Европы на следующий сезон. С этим, правда, у победителя могут возникнуть сложности — ожидается, что «Тосно» и «Авангарду» будет сложно пройти специальное лицензирование для участия в международном турнире. Но пока что это все лишь на уровне разговоров, справедливости ради.
На пути к финальному матчу Кубка России футболисты «Тосно» одолели «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0; 6:5), «Луч-Энергию» (2:1), и «Спартак» (1:1; 5:4 П). «Авангард» же для поездки в Волгоград, где и пройдет сегодняшняя встреча, прошел брянское «Динамо» (1:0), ЦСКА (1:0, ДВ), «Тамбов» (2:0), «Амкар» (0:0, 7:6 П) и «Шинник» (1:0).
«Авангард». Стартовый состав: Кобзев, Багаев, Гоцук, Дашаев, Болов, Федчук, Альшин, Киреев, Гурфов, Коробов, Нетфуллин.
«Тосно». Стартовый состав: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Маргасов, Галиулин, Палиенко, Мирзов, Полетанович, Скворцов, Жигулев.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на предстоящий поединок.
Сама встреча начнется в 19:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители непредсказуемого российского футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финала Кубка России, в котором встречаются «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».