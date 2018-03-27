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Трансляция
С конца
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'59
Сразу же Италия провела ответную атаку, которая завершилась ударом по воротам в исполнении Иммобиле, Батлэнд также без всяких проблем забрал мяч.
'58
Стерлинг с левого фланга сместился в центр и выполнил передачу на Окслейда-Чемберлена, который пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Доннарумма был на месте.
'57
'57
'57
Янг с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Бонуччи в падении успел заблокировать удар, а дальше партнёры по команде помогли отбиться.
'56
Триппьер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Италии очень уверенно отбились при этом стандарте.
'55
Варди с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, мяч попал в Де Шильо и ушёл на угловой.
'54
Стерлинг с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Жоржиньо пройти ему не удалось.
'53
В целом же в том же среднем темпе пока у нас продолжается матч, особо ничего команды менять во встрече не спешат.
'52
Янг выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Лингарда, Ругани успел к нему первым.
'51
Теперь вот Батлэнд не очень удачно выбил мяч из своей штрафной площади, в центре поля никто из партнёров не смог за него толком побороться.
'50
Инсинье с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, вновь Батлэнд успел к мячу раньше Иммобиле.
'49
Последовал заброс в штрафную площадь на Иммобиле, Батлэнд уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'48
Лингард попытался пройти вперёд по левому флангу, но его нагнали защитники сборной Италии и мяч перехватили.
'47
Пока у нас вроде бы без замен продолжается игра, но по ходу тайма наверняка на поле мы увидим немало новых действующих лиц.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Стерлинг попытался пяткой выполнить ответную передачу в штрафную площадь на Лингарда, Ругани такой дерзости не оценил и выбил мяч в аут. На этом у нас закончился первый тайм. Сборная Англии в Лондоне на «Уэмбли» переигрывает Италию 1:0. Сборная Италии лучше начала матч, но Чиро Иммобиле не реализовал пару неплохих моментов, Англия же забила немного «скомканный» гол поймав соперника на розыгрыше стандарта, но Дениз Айтекин его засчитал, значит к игрокам вопросов нет. Посмотрим, что у нас будет во втором тайме, а пока немного отдохнём.
'45
Дениз Айтекин добавил одну минуту к основному времени первого тайма.
'44
Стерлинг теперь перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Италии и нарушил правила против Жоржиньо.
'43
Стерлинг выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Янг в борьбе с Дзаппакостой не смог зацепиться за мяч, но Ругани рисковать не стал и выбил его в аут.
'42
Кандрева со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Стоунс головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'41
Янг довольно жёстко сыграл на правом фланге против Дзаппакосты. На этот раз Дениз Айтекин решил обойтись без жёлтой карточки. Италия заработала неплохой стандарт.
'40
'40
Триппьер с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'39
Стерлинг по центру прорвался к штрафной площади сборной Италии и выполнил передачу на Янга, который в касание пробил по воротам, мяч задел Дзаппакосту и ушёл на угловой.
'38
Жоржиньо выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Батлэнд уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.
'37
Триппьер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Италия при стандарте отбилась куда увереннее.
'36
Стерлинг с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу в центр, Бонуччи здорово сыграл в подкате и выбил мяч на очередной угловой.
'35
Янг с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Тарковски в борьбе с защитниками дважды пробил по воротам, но мяч до Доннаруммы так и не дошёл, с трудом, но Италия всё же отбилась.
'34
Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Кандрева не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.
'33
Окслейд-Чемберлен с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, там оказались лишь защитники сборной Италии.
'32
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь сборной Италии, Доннарумма спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'31
Разыграли на этот раз игроки сборной Италии угловой, после этого Пароло решил пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'30
Иммобиле с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам, мяч задел ногу Уолкера, пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.
'29
Пароло попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, его хорошо встретил Тарковски и мяч перехватил.
'28
Ну что же, теперь Италии нужно вновь увеличивать давление в атаке, всё же моменты более-менее создавать игроки сборной Италии в этом матче могут.
'27
Засчитывает мяч Дениз Айтекин, хотя конечно все в сборной Италии ждали, что стандарт будет разыгрываться по свистку.
'26
'26
Триппьер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дайер головой пробил по воротам, Доннарумма без особых проблем забрал мяч.
'25
Окслейд-Чемберлен с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'24
Стерлинг здорово прорвался к штрафной площади сборной Италии и выполнил передачу на Варди, который с правого угла штрафной пробил по воротам, Доннарумма успел сблизиться с соперником и спасти свою команду.
'23
Триппьер со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Дайер зажёг неудачную «свечу», Доннарумма этим воспользовался и сыграв на выходе забрал мяч.
'22
Пеллегрини на правом фланге нарушил правила против Окслейда-Чемберлена. Англия заработала неплохой стандарт.
'21
С левого фланга последовал заброс в штрафную площадь сборной Англии, Батлэнд уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'20
Бонуччи из центра поля выполнил передачу на ход Пароло, мяч полетел слишком сильно и Марко в итоге так и не смог сохранить его в поле.
'19
Тарковски в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Италии нарушил правила против Бонуччи.
'18
Хочется отметить и тот фактор, что на «Уэмбли» сегодня какая-то театральная атмосфера, практически никто из фанатов не поддерживает команды, а просто люди пришли посмотреть футбол.
'17
Всё ближе и ближе сборная Италии к забитому мячу, если Англия ничего не поменяет, скоро должен будет быть забитый мяч.
'16
Кандрева с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Иммобиле головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'15
Кандрева с углового сам выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь очень уверенно отбилась сборная Англии.
'14
Кандрева с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Янга и ушёл на угловой.
'13
Сборная Англии пытается начать играть первым номером, но пока попытки хозяев поля далеко не всегда заканчиваются успехом.
'12
Стерлинг попытался пройти вперёд по левому флангу, но его уверенно встретили защитники сборной Италии и выбили мяч в аут.
'11
Последовала передача в штрафную площадь сборной Италии на Варди, Де Шильо буквально в последний момент здорово сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног соперника, а затем мяч на выходе забрал Доннарумма.
'10
В целом темп матча у нас пока достаточно средний, больше времени с мячом проводит сборная Италии.
'9
«Уэмбли» сегодня заполнен практически полностью, посмотреть на такой матч пришли многие любители футбола в этот вечер.
'8
Джеймс Тарковски сегодня также и дебютирует в сборной Англии, посмотрим, будет ли он продолжать играть в этом матче также уверенно.
'7
Лингард с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дайер головой сбросил мяч на Тарковски, который также головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'6
Триппьер с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Де Шильо и ушёл на угловой.
'5
Кандрева с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки сборной Англии очень уверенно отбились и едва не провели контратаку.
'4
Стоунс у своей штрафной площади теперь заигрался, активный Иммобиле перехватил мяч, сделал пару шагов вперёд и пробил по воротам, Стоунс успел догнать соперника, подставить ногу и мяч в итоге ушёл на угловой.
'3
Тарковски как раз хорошо отработал в обороне, а ведь по сути сразу у нас мог быть забитый мяч в такой интересной встрече.
'2
Сразу Италия начинает матч с атак. Иммобиле получил мяч в штрафной площади, но Чиро долго подбирал ногу для удара, его в итоге накрыли и мяч перехватили.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Италия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.