'45+1

Стерлинг попытался пяткой выполнить ответную передачу в штрафную площадь на Лингарда, Ругани такой дерзости не оценил и выбил мяч в аут. На этом у нас закончился первый тайм. Сборная Англии в Лондоне на «Уэмбли» переигрывает Италию 1:0. Сборная Италии лучше начала матч, но Чиро Иммобиле не реализовал пару неплохих моментов, Англия же забила немного «скомканный» гол поймав соперника на розыгрыше стандарта, но Дениз Айтекин его засчитал, значит к игрокам вопросов нет. Посмотрим, что у нас будет во втором тайме, а пока немного отдохнём.