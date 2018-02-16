'90+2
'90+1
Хадсон-Одой выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дзаппакоста выполнил передачу во вратарскую, Маршалл смог мяч перехватить.
'90
Две минуты добавил Андре Марринер к основному времени матча.
'90
Кэмпбелл выполнил передачу в центр штрафной площади «Челси» с левого угла, Ампаду прерывая передачу едва не срезал мяч в свои ворота, но Кабальеро смог мяч забрать за счёт верной позиции.
'90
Виллиан пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в штангу на этот раз.
'89
'89
'88
'87
Мората в центре поля нарушил правила против Стюарта. Игроки «Халл Сити» спокойно разыграли стандарт.
'86
Последовал заброс к линии вратарской «Челси», Диоманде не смог головой пробить точно в створ ворот.
'85
'84
Последовал заброс от Дринкуотера из центра поля в штрафную площадь «Халл Сити», Скотт не смог добраться до мяча, а Маршалл дал ему уйти за лицевую линию поля.
'83
Последовал заброс в штрафную площадь «Челси» с правого фланга, Ампаду не смог выбить мяч, в итоге Тораль пробил по воротам, Кабальеро был на месте.
'82
Теперь игроки «Челси» решили корнер вновь разыграть, при этом именно сейчас вновь «синие» не смогли ничего интересного создать.
'81
Ещё один угловой у ворот «Халл Сити». Виллиан выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «тигров» выбили мяч недалеко, в итоге Дринкуотер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Доусона, Маршалл с трудом перевёл его на угловой.
'80
Виллиан на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Кэхилл оказался один, но пробить по воротам защитнику «Челси» не удалось.
'79
Угловой у ворот «Халл Сити». Виллиан выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «тигров» выбили мяч на повторный корнер.
'78
Тораль в центре поля грубо сыграл против Скотта, Андре Марринер решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз.
'77
Эвандро со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади «Челси», никто из партнёров до мяча не добрался вновь.
'76
'76
'75
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Халл Сити», Дзаппакоста оказался в офсайде.
'74
Угловой игроки «Челси» решили разыграть, но ничего интересного хозяева поля в данном случае придумать уже не смогли.
'73
'73
'72
Контратака прошла у «Челси», Скотт выполнил передачу на Дзаппакосту, который с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр на Виллиана, бразилец затянул с ударом, в итоге это пришлось делать Дзаппакосте, Маршалл в прыжке перевёл мяч на угловой.
'71
Угловой у ворот «Челси». Эвандро выполнил подачу на ближнюю штангу, «синие» вновь спокойно мяч перехватили.
'70
Дико получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Кабальеро вновь спас свою команду.
'69
Эвандро выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Челси» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'68
Ирвайн вошёл в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, мяч попал в Ампаду и ушёл на угловой.
'67
Последовала передача к штрафной площади «Халл Сити» на Дзаппакосту, защитники «тигров» оказались первыми на мяче.
'66
Виллиан до последнего прессинговал Макдональда у штрафной площади «Халл Сити», но мяч от бразильца улетел в аут.
'65
Тораль перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Челси» и в итоге нарушил правила против Рюдигера.
'64
«Халл Сити» спокойно пока контролирует мяч в центре поля, но пройти дальше гости никак не могут.
'63
'63
'62
Второй тайм пока не очень плохо у нас проходит, «Челси» позволяет «Халл Сити» всё же хоть что-то делать на поле.
'61
Попытался Эмерсон пройти к штрафной площади «Халл Сити» по левому флангу, но в борьбе с Мейлером он упустил мяч за лицевую линию поля.
'60
Ирвайн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кабальеро был на месте.
'59
Кларк с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'58
Диоманде пытаясь добраться до мяча также попал по голове Ампаду, но с защитником «Челси» вроде бы всё нормально.
'57
Угловой у ворот «Челси». Последовала подача к линии вратарской, «синим» пришлось постараться, чтобы отбиться.
'56
'56
'55
Вернулся Уилсон на поле, но довольно быстро Гарри вновь сел на газон, не даёт плечо ему продолжать встречу.
'54
Уилсон готов вроде бы пока вернуться в игру, травм сегодня не хочется, да и Уилсон совсем молодой, для него травмы также будут болезнены, надо и в команде освоиться.
'53
Угловой у ворот «Халл Сити». Виллиан выполнил подачу на ближнюю штангу, очень уверенно «тигры» сейчас отбились при этом стандарте.
'52
'51
Вышли на поле врачи «Халл Сити», Гарри Уилсон падая на газон неудачно упал на плечо, похоже, что ему нужна замена.
'50
Пенальти назначается в ворота «Челси»! После розыгрыша углового Уилсон вошёл в штрафную площадь, а там его сбил Фабрегас, Андре Марринер сразу указал на «точку».
'49
Стюарт со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Макдональд головой в падении сбросил мяч на противоположную штангу, Ампаду не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'48
Хадсон-Одой выполнил передачу к линии штрафной площади, игроки «Халл Сити» смогли мяч перехватить.
'47
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток об окончании первого тайма. Пока «Челси» без всяких проблем в матче 1/8 финала Кубка Англии на своём поле громит «Халл Сити» 4:0. Игра у команды Антонио Конте получается хорошей, но сегодня «Халл Сити» лишний раз показал, что у клуба большие проблемы, увы, но во втором тайме даже не знаешь, что «тигры» могут предложить, а ведь надо хотя бы гол престижа сегодня забить.
'45+1
Дико пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'45
Две минуты добавил Андре Марринер к основному времени первого тайма.
'44
Последовал заброс из центра поля в штрафную площадь «Челси» на ход Дико, Кабальеро уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'43
Ну, одна интрига, которую мы себе придумали уже исчезла, остался хет-трик от Виллиана, если его только после перерыва не поменяют.
'42
'41
Немного жаль, что уже счёт 3:0, ничего многие футболисты на поле уже не хотят, такое ощущение складывается.
'40
Жиру в центре поля нарушил правила. Игроки «Халл Сити» спокойно разыграли стандарт.
'39
Эвандро выполнил заброс на левый угол штрафной площади «Челси», никого из партнёров там не оказалось.
'38
Доигрывают команды первый тайм, «Халл Сити» уже совсем «растворился» на поле.
'37
Дзаппакоста с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Халл Сити» смогли перехватить мяч.
'36
Ждём также и от Оливье Жиру сегодня забитых мячей, пока за «Челси» новичок «синих» не забивал.
'35
Последовал заброс в штрафную площадь «Халл Сити» на Эмерсона, игрок «Челси» оказался в офсайде.
'34
'33
Виллиан уже оформил дубль, если так пойдёт и дальше, бразилец может вполне уверенно рассчитывать на хет-трик.
'32
'31
«Халл Сити» пока не может оказать должного сопротивления «Челси», посмотрим, быть может «тигры» ещё взбодрятся по ходу матча.
'30
Угловой у ворот «Халл Сити». Фабрегас разыграл мяч с Виллианом, а затем игроки «Челси» решили, что лучше ещё раз мяч покатать.
'29
'28
Педро вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, Маршалл был на месте.
'27
Кларк с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Челси» спокойно мяч перехватили.
'26
Кабальеро с защитниками едва не начудили в своей штрафной площади, но всё обошлось для «Челси» на этот раз.
'25
Виллиан выполнил подачу во вратарскую со стандарта, Маршалл в прыжке мяч отбил, а также Андре Марринер зафиксировал нарушение правил против голкипера «Халл Сити».
'24
Мейлер на левом фланге нарушил правила против Эмерсона. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'23
Стюарт на левом фланге нарушил правила против Педро. Игроки «Челси» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'22
Виллиан с правого фланга попытался войти в штрафную площадь «Халл Сити», его встретила пара защитников и мяч в итоге был перехвачен.
'21
Доусон в центре поля нарушил правила против Жиру. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'20
Эмерсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Халл Сити» уверенно перехватили мяч.
'19
Дринкуотер отыгрался с Виллианом, а затем с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к линии вратарской на Жиру, Оливье в падении пытался переправить мяч в ворота, но вновь немного до него не достал.
'18
В центр поля у нас пока вновь перешла игра, «Челси» продолжает уверенно контролировать ход встречи.
'17
Жиру попытался по центру прорваться вперёд, игроки «Халл Сити» его нагнали и мяч перехватили.
'16
Фабрегас с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Халл Сити» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'15
А теперь уже из центра поля последовала передача к штрафной площади «Халл Сити» на Педро, испанец не смог добраться до мяча, но его на угловой успел выбить Доусон.
'14
Педро выполнил заброс в штрафную площадь на Жиру, Оливье в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'13
В среднем темпе проходит игра, для «Челси» так действовать по счёту куда проще.
'12
Разыграли угловой игроки «Халл Сити», после этого Стюарт выполнил заброс в центр штрафной площади, Ирвайн головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'11
Диоманде с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'10
Кларк со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади «Челси», мяч полетел слишком сильно, Эмерсон дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'9
На этот раз Фабрегас выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Халл Сити» не без проблем, но смогли отбиться.
'8
Угловой у ворот «Халл Сити». Фабрегас разыграл стандарт с Виллианом, затем бразилец выполнил ответную передачу на левый угол штрафной площади, Фабрегас пробил в ближний угол ворот, Маршалл перевёл мяч на повторный корнер.
'7
Последовала передача на ход Диоманде из центра поля, Ампаду сыграл надёжно и мяч перехватил.
'6
Кларк в центре поля теперь также ошибся, передача у него пошла в аут. Много пока игроки «Халл Сити» ошибаются.
'5
«Халл Сити» дальше центра поля пока пройти никак не может, но играть ещё много времени, а пройти молодых игроков «Челси» можно.
'4
Хороший старт матча получается у «Челси», хотя и «Халл Сии» старался отвечать, посмотрим, что будет дальше в игре «тигров».
'3
'2
У «Челси» сегодня вновь состав разбавлен молодыми игроками, ничего нового, но если не победить сегодня, будет лишний матч, а «Челси» это особо не нужно.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Челси» — «Халл Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.