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Челси Халл Сити
Нападающий «Челси» Альваро Мората Reuters
Нападающий «Челси» Альваро Мората

«Челси» размялся перед Лигой чемпионов

«Челси» на своем поле разгромил «Халл Сити» в 1/8 финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» дома нанес разгромное поражение бывшему клубу российского тренера Леонида Слуцкого «Халл Сити» в матче в 1/8 финала Кубка Англии. Дубль оформил Виллиан, еще по одному мячу забили Педро Родригес и Оливье Жиру, впервые отличившийся в составе «синих». У «Халла» не смог реализовать пенальти Дэвид Мейлер. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   16 февраля 23:00   |  закончен
Челси
4:0
Халл Сити
4:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Виллиан 2'
Родригес 27'
Виллиан 32'
Жиру 42'
Скотт 82'
Стюарт 33'
Мейлер 51' (незабитый пенальти)
Ирвайн 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Вилли Кабальеро
2 (з)   Антонио Рюдигер
44 (з)   Этан Ампаду
24 (з)   Гари Кэхилл
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
33 (з)    Эмерсон
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
4 (п)   Сеск Фабрегас 62'
22 (п)    Виллиан 2' 32'
11 (п)   Педро Родригес 46' 27'
18 (н)   Оливье Жиру 70' 42'
12 (в)   Дэвид Маршалл
50 (з)   Ангус Макдональд
24 (з)   Макс Кларк
21 (з)   Майкл Доусон
8 (п)   Дэвид Мейлер 51'
15 (п)   Гоэбел Эвандро
4 (п)   Джексон Ирвайн 88' 86'
49 (п)   Гарри Уилсон 55'
35 (п)   Кевин Стюарт 33'
14 (н)   Адама Диоманде
9 (н)   Нуа Дико 72'
Запасной состав
37 (в)    Эдуарду
50 (з)   Трево Чалоба
66 (з)   Дуджон Стерлинг
70 (п)   Каллум Хадсон-Одой 46'
36 (п)   Кайл Скотт 62' 82'
15 (п)   Виктор Мозес
9 (н)   Альваро Мората 70'
1 (в)   Аллан Макгрегор
27 (з)   Джош Клакстоун
11 (п)   Хон Тораль 55'
18 (п)   Даниэль Бэтти 88'
25 (н)   Фрейзер Кэмпбелл 72'
7 (н)   Камил Гросицки
19 (н)   Уильям Кин
Удары
57%
По воротам: 10
В створ: 8
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 1
  • 11
Удары
43%
По воротам: 10
В створ: 6
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 15
Трансляция
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'90+2
Звучит финальный свисток! «Челси» на своём поле спокойно одержал разгромную победу над «Халл Сити» в матче 1/8 финала Кубка Англии и тем самым вышел в четвертьфинал турнира. Теперь игрокам «Челси» нужно отдохнуть перед матчем в Лиге чемпионов против «Барселоны», а «Халл Сити» далее предстоит тяжелейшая борьба за выживание в Чемпионшипе.
'90+1
Хадсон-Одой выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дзаппакоста выполнил передачу во вратарскую, Маршалл смог мяч перехватить.
'90
Две минуты добавил Андре Марринер к основному времени матча.
'90
Кэмпбелл выполнил передачу в центр штрафной площади «Челси» с левого угла, Ампаду прерывая передачу едва не срезал мяч в свои ворота, но Кабальеро смог мяч забрать за счёт верной позиции.
'90
Виллиан пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч попал в штангу на этот раз.
'89
Вошёл в игру Даниэль Бэтти.
'89
В составе «Халл Сити» произошла замена. С поля ушёл Джексон Ирвайн.
'88
Игрок «Халл Сити» Джексон Ирвайн в центре поля грубо сыграл против Хадсона-Одоя и получил заслуженную жёлтую карточку.
'87
Мората в центре поля нарушил правила против Стюарта. Игроки «Халл Сити» спокойно разыграли стандарт.
'86
Последовал заброс к линии вратарской «Челси», Диоманде не смог головой пробить точно в створ ворот.
'85
Игрок «Челси» Кайл Скотт получил жёлтую карточку за грубую игру против Диоманде в центре поля.
'84
Последовал заброс от Дринкуотера из центра поля в штрафную площадь «Халл Сити», Скотт не смог добраться до мяча, а Маршалл дал ему уйти за лицевую линию поля.
'83
Последовал заброс в штрафную площадь «Челси» с правого фланга, Ампаду не смог выбить мяч, в итоге Тораль пробил по воротам, Кабальеро был на месте.
'82
Теперь игроки «Челси» решили корнер вновь разыграть, при этом именно сейчас вновь «синие» не смогли ничего интересного создать.
'81
Ещё один угловой у ворот «Халл Сити». Виллиан выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «тигров» выбили мяч недалеко, в итоге Дринкуотер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Доусона, Маршалл с трудом перевёл его на угловой.
'80
Виллиан на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Кэхилл оказался один, но пробить по воротам защитнику «Челси» не удалось.
'79
Угловой у ворот «Халл Сити». Виллиан выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «тигров» выбили мяч на повторный корнер.
'78
Тораль в центре поля грубо сыграл против Скотта, Андре Марринер решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз.
'77
Эвандро со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади «Челси», никто из партнёров до мяча не добрался вновь.
'76
Вошёл в игру Фрейзер Кэмпбелл.
'76
В составе «Халл Сити» произошла замена. С поля ушёл Нуа Дико.
'75
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Халл Сити», Дзаппакоста оказался в офсайде.
'74
Угловой игроки «Челси» решили разыграть, но ничего интересного хозяева поля в данном случае придумать уже не смогли.
'73
Вошёл в игру Альваро Мората.
'73
В составе «Челси» произошла замена. С поля ушёл Оливье Жиру.
'72
Контратака прошла у «Челси», Скотт выполнил передачу на Дзаппакосту, который с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр на Виллиана, бразилец затянул с ударом, в итоге это пришлось делать Дзаппакосте, Маршалл в прыжке перевёл мяч на угловой.
'71
Угловой у ворот «Челси». Эвандро выполнил подачу на ближнюю штангу, «синие» вновь спокойно мяч перехватили.
'70
Дико получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, Кабальеро вновь спас свою команду.
'69
Эвандро выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Челси» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'68
Ирвайн вошёл в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, мяч попал в Ампаду и ушёл на угловой.
'67
Последовала передача к штрафной площади «Халл Сити» на Дзаппакосту, защитники «тигров» оказались первыми на мяче.
'66
Виллиан до последнего прессинговал Макдональда у штрафной площади «Халл Сити», но мяч от бразильца улетел в аут.
'65
Тораль перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Челси» и в итоге нарушил правила против Рюдигера.
'64
«Халл Сити» спокойно пока контролирует мяч в центре поля, но пройти дальше гости никак не могут.
'63
Вошёл в игру Кайл Скотт.
'63
В составе «Челси» произошла замена. С поля ушёл Сеск Фабрегас.
'62
Второй тайм пока не очень плохо у нас проходит, «Челси» позволяет «Халл Сити» всё же хоть что-то делать на поле.
'61
Попытался Эмерсон пройти к штрафной площади «Халл Сити» по левому флангу, но в борьбе с Мейлером он упустил мяч за лицевую линию поля.
'60
Ирвайн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кабальеро был на месте.
'59
Кларк с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'58
Диоманде пытаясь добраться до мяча также попал по голове Ампаду, но с защитником «Челси» вроде бы всё нормально.
'57
Угловой у ворот «Челси». Последовала подача к линии вратарской, «синим» пришлось постараться, чтобы отбиться.
'56
Вошёл в игру Хон Тораль.
'56
В составе «Халл Сити» произошла замена. С поля ушёл Гарри Уилсон.
'55
Вернулся Уилсон на поле, но довольно быстро Гарри вновь сел на газон, не даёт плечо ему продолжать встречу.
'54
Уилсон готов вроде бы пока вернуться в игру, травм сегодня не хочется, да и Уилсон совсем молодой, для него травмы также будут болезнены, надо и в команде освоиться.
'53
Угловой у ворот «Халл Сити». Виллиан выполнил подачу на ближнюю штангу, очень уверенно «тигры» сейчас отбились при этом стандарте.
'52
И не забивает пенальти «Халл Сити»! Мейлер с «точки» пробил на удобной для Кабальеро высоте, опытный голкипер «Челси» не стал гадать и мяч в итоге потащил, а игравший на добивании Ирвайн слишком слабо головой пробил точно в руки Кабальеро.
'51
Вышли на поле врачи «Халл Сити», Гарри Уилсон падая на газон неудачно упал на плечо, похоже, что ему нужна замена.
'50
Пенальти назначается в ворота «Челси»! После розыгрыша углового Уилсон вошёл в штрафную площадь, а там его сбил Фабрегас, Андре Марринер сразу указал на «точку».
'49
Стюарт со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Макдональд головой в падении сбросил мяч на противоположную штангу, Ампаду не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'48
Хадсон-Одой выполнил передачу к линии штрафной площади, игроки «Халл Сити» смогли мяч перехватить.
'47
Вошёл в игру Каллум Хадсон-Одой.
'47
В составе «Челси» после перерыва произошла замена. Отдыхать ушёл Педро.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток об окончании первого тайма. Пока «Челси» без всяких проблем в матче 1/8 финала Кубка Англии на своём поле громит «Халл Сити» 4:0. Игра у команды Антонио Конте получается хорошей, но сегодня «Халл Сити» лишний раз показал, что у клуба большие проблемы, увы, но во втором тайме даже не знаешь, что «тигры» могут предложить, а ведь надо хотя бы гол престижа сегодня забить.
'45+1
Дико пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'45
Две минуты добавил Андре Марринер к основному времени первого тайма.
'44
Последовал заброс из центра поля в штрафную площадь «Челси» на ход Дико, Кабальеро уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'43
Ну, одна интрига, которую мы себе придумали уже исчезла, остался хет-трик от Виллиана, если его только после перерыва не поменяют.
'42
ГОЛ! Забивает и Жиру! Кэхилл пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч удачно отскочил к Эмерсону, который с левого угла штрафной площади выполнил передачу на Жиру и Оливье в касание отправил мяч в ворота.
'41
Немного жаль, что уже счёт 3:0, ничего многие футболисты на поле уже не хотят, такое ощущение складывается.
'40
Жиру в центре поля нарушил правила. Игроки «Халл Сити» спокойно разыграли стандарт.
'39
Эвандро выполнил заброс на левый угол штрафной площади «Челси», никого из партнёров там не оказалось.
'38
Доигрывают команды первый тайм, «Халл Сити» уже совсем «растворился» на поле.
'37
Дзаппакоста с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Халл Сити» смогли перехватить мяч.
'36
Ждём также и от Оливье Жиру сегодня забитых мячей, пока за «Челси» новичок «синих» не забивал.
'35
Последовал заброс в штрафную площадь «Халл Сити» на Эмерсона, игрок «Челси» оказался в офсайде.
'34
Игрок «Халл Сити» Кевин Стюарт получил жёлтую карточку за грубую игру против Кэхилла в борьбе за верховой мяч.
'33
Виллиан уже оформил дубль, если так пойдёт и дальше, бразилец может вполне уверенно рассчитывать на хет-трик.
'32
ГОЛ! «Челси» доводит счёт до крупного! Виллиан по центру прошёл к воротам «Халл Сити» и выполнил удар в угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч от штанги оказался в сетке.
'31
«Халл Сити» пока не может оказать должного сопротивления «Челси», посмотрим, быть может «тигры» ещё взбодрятся по ходу матча.
'30
Угловой у ворот «Халл Сити». Фабрегас разыграл мяч с Виллианом, а затем игроки «Челси» решили, что лучше ещё раз мяч покатать.
'29
ГОЛ! «Челси» увеличивает своё преимущество. Игроки «Халл Сити» теперь потеряли мяч в центре поля, Фабрегас выполнил заброс на ход Педро, испанец убежал от защитников и на этот раз переиграл Маршалла.
'28
Педро вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, Маршалл был на месте.
'27
Кларк с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Челси» спокойно мяч перехватили.
'26
Кабальеро с защитниками едва не начудили в своей штрафной площади, но всё обошлось для «Челси» на этот раз.
'25
Виллиан выполнил подачу во вратарскую со стандарта, Маршалл в прыжке мяч отбил, а также Андре Марринер зафиксировал нарушение правил против голкипера «Халл Сити».
'24
Мейлер на левом фланге нарушил правила против Эмерсона. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'23
Стюарт на левом фланге нарушил правила против Педро. Игроки «Челси» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'22
Виллиан с правого фланга попытался войти в штрафную площадь «Халл Сити», его встретила пара защитников и мяч в итоге был перехвачен.
'21
Доусон в центре поля нарушил правила против Жиру. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'20
Эмерсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Халл Сити» уверенно перехватили мяч.
'19
Дринкуотер отыгрался с Виллианом, а затем с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к линии вратарской на Жиру, Оливье в падении пытался переправить мяч в ворота, но вновь немного до него не достал.
'18
В центр поля у нас пока вновь перешла игра, «Челси» продолжает уверенно контролировать ход встречи.
'17
Жиру попытался по центру прорваться вперёд, игроки «Халл Сити» его нагнали и мяч перехватили.
'16
Фабрегас с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Халл Сити» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'15
А теперь уже из центра поля последовала передача к штрафной площади «Халл Сити» на Педро, испанец не смог добраться до мяча, но его на угловой успел выбить Доусон.
'14
Педро выполнил заброс в штрафную площадь на Жиру, Оливье в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'13
В среднем темпе проходит игра, для «Челси» так действовать по счёту куда проще.
'12
Разыграли угловой игроки «Халл Сити», после этого Стюарт выполнил заброс в центр штрафной площади, Ирвайн головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'11
Диоманде с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'10
Кларк со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади «Челси», мяч полетел слишком сильно, Эмерсон дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'9
На этот раз Фабрегас выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, игроки «Халл Сити» не без проблем, но смогли отбиться.
'8
Угловой у ворот «Халл Сити». Фабрегас разыграл стандарт с Виллианом, затем бразилец выполнил ответную передачу на левый угол штрафной площади, Фабрегас пробил в ближний угол ворот, Маршалл перевёл мяч на повторный корнер.
'7
Последовала передача на ход Диоманде из центра поля, Ампаду сыграл надёжно и мяч перехватил.
'6
Кларк в центре поля теперь также ошибся, передача у него пошла в аут. Много пока игроки «Халл Сити» ошибаются.
'5
«Халл Сити» дальше центра поля пока пройти никак не может, но играть ещё много времени, а пройти молодых игроков «Челси» можно.
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Хороший старт матча получается у «Челси», хотя и «Халл Сии» старался отвечать, посмотрим, что будет дальше в игре «тигров».
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ГОЛ! «Челси» забивает очень быстрый мяч! Стюарт потерял мяч на своей половине поля под прессингом Жиру, Виллиан мяч перехватил и классным ударом из-за пределов штрафной площади бразилец отправил мяч в дальний угол ворот.
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У «Челси» сегодня вновь состав разбавлен молодыми игроками, ничего нового, но если не победить сегодня, будет лишний матч, а «Челси» это особо не нужно.
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Матч стартовал!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Англии: «Челси» — «Халл Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.