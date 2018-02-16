'45+2

Звучит свисток об окончании первого тайма. Пока «Челси» без всяких проблем в матче 1/8 финала Кубка Англии на своём поле громит «Халл Сити» 4:0. Игра у команды Антонио Конте получается хорошей, но сегодня «Халл Сити» лишний раз показал, что у клуба большие проблемы, увы, но во втором тайме даже не знаешь, что «тигры» могут предложить, а ведь надо хотя бы гол престижа сегодня забить.