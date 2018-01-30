'90+6

Свисток! 0:1. Во втором тайме «Аталанта» смотрелась поинтереснее, хотя настоящих моментов для взятия ворот было совсем мало. Наилучший шанс возник у Гомеса, который не реализовал пенальти. В первом же тайме «Ювентус» играл поактивнее, сумел быстро забить, а затем создал ещё несколько моментов для взятия ворот. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!