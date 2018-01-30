'90+6
Свисток! 0:1. Во втором тайме «Аталанта» смотрелась поинтереснее, хотя настоящих моментов для взятия ворот было совсем мало. Наилучший шанс возник у Гомеса, который не реализовал пенальти. В первом же тайме «Ювентус» играл поактивнее, сумел быстро забить, а затем создал ещё несколько моментов для взятия ворот. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+5
Несколько подряд подач в штрафную «Ювентуса», но акцентированного удара никто не нанёс.
'90+4
'90+3
Бентанкур схватил за майку соперника, это штрафной около левого угла площади.
'90+1
Пять минут добавлено.
'90
'90
'89
Хозяева заработали угловой.
'87
Одна атака «Аталанты» сменяет другую, туринцы только обороняются.
'85
Момент! Иличич вышел почти один на один, пробил по воротам, но вышедший вперёд Буффон спас команду.
'84
После удара игрока «Аталанты» мяч попал в руку Матюиди, но расстояние было совсем небольшим — среагировать французу было трудно.
'82
'82
'82
'82
'81
Большими силами атакует «Аталанта».
'80
'79
Игуаин пробил низом в дальний угол, мяч полетел не очень сильно и мимо ворот.
'77
Игрок «Аталанты» пробил, мяч задел защитника и пришёл в руки Буффону.
'76
'76
'76
'75
Отметим, что команды играли в чемпионате, игра в Бергамо завершилась вничью 2:2.
'73
«Аталанта» неплохо начала второй тайм, но сейчас «Ювентусу» удалось отвести игру от своих ворот.
'71
Игроки «Ювентуса» пытаются прессинговать на чужой половине поля.
'69
Подача с правого фланга, Манджукич попытался пробить в дальний угол, мяч полетел мимо ворот.
'68
Право на штрафной получили гости, Пьянич у мяча.
'66
По-прежнему практически без моментов во втором тайме.
'65
Последовал удар в дальний нижний угол, на месте Бериша.
'63
'63
'61
Почти полностью рассеялся туман.
'60
Кастаньо выбил мяч на угловой, хотя никого из игроков «Ювентуса» рядом с мячом не было.
'58
Игроки «Ювентуса» долго держат мяч на чужой половине поля, посвистывают трибуны.
'57
В не самом высоком темпе идёт игра в эти минуты. Во втором тайме команды чужим воротам не угрожали.
'55
Низом разыграли игроки «Ювентуса», последовала передача с левого фланга в штрафную, но никто замкнуть не сумел.
'54
Право на штрафной получили туринцы. Неплохая точка для подачи.
'52
Намного интереснее вторую половину встречи начали хозяева.
'51
По-прежнему заметный туман, но, возможно, чуть слабее, чем в первом тайме.
'50
'48
Подача с левого фланга, Буффон не стал рисковать и перевёл мяч на угловой.
'47
Удар в дальний угол, Буффон на месте.
'46
'46
'46
Второй тайм начался.
'45+1
Свисток! 0:1. «Ювентус» начал матч, имея большой перевес, удалось забить, но затем игра выровнялась, «Аталанта» получила свой лучший шанс в середине тайма, когда Гомес исполнял пенальти, но прекрасно сыграл Буффон. Отметим у «Ювентуса» очень активного Матюиди.
'44
Достаточно давно обе команды ничего не создавали у чужих ворот.
'42
Игуаин прошёл по флангу, но был вынужден сместиться от штрафной к бровке.
'41
Почти с лицевой линии игрок «Ювентуса» подал на дальнюю штангу, мяч пролетел почти по ленточке, но игрок на дальней штанге получил снаряд уже находясь под очень острым углом к воротам.
'39
Быстрая атака «Ювентуса», но зацепиться за мяч в штрафной не удалось, мяч пришёл в руки Берише.
'37
С углового ничего интересного туринцам создать не удалось.
'36
Прострел чуть назад на Матюиди, тот пробил из пределов штрафной, мяч попал в защитника и вылетел на угловой.
'35
Длинный заброс со своей половины поля от Косты, мяч пришёл в руки голкиперу.
'34
Манджукич откинул мяч на Матюиди, тот пробил с границы штрафной, мяч полетел чуть выше ворот.
'32
В не самом высоком темпе идёт игра.
'31
Подача с правого фланга, Манджукич пробил головой, мяч пришёл в руки Беришы.
'29
Подача с левого фланга на Хаттебура, тот пытался пробить головой, но в момент прыжка подтолкнул соперника.
'28
Игуаин пробил в касание в дальний угол, мяч полетел чуть выше ворот, а так мог залететь в самую девятку.
'26
По-прежнему очень сильный туман в Бергамо.
'25
'24
Пенальти! Мяч действительно коснулся руки Бенатиа, вопрос лишь в том, считать ли это нарушением правил. Арбитр ставит на «точку».
'22
Арбитр подошёл к монитору и смотрит спорный момент. Мяч попал в руку Бенатиа в штрафной.
'20
Приходится оборонятся туринцам, игроки «Аталанты» долго владеют мячом на чужой половине.
'19
На равных идёт игра в эти минуты. «Аталанте» тоже удаётся что-то у создавать у чужих ворот.
'17
Матюиди пробил из пределы штрафной, но защитник успел подставиться под мяч.
'16
Красивая атака «Ювентуса», но Матюиди отдал неточную передачу и извинился перед партнёрами.
'15
Манджукич пробил из-за границы штрафной, однако мяч попал в соперника. Угловой заработали гости.
'14
Передача назад на Буффона, тот не очень удачно обработал мяч, но всё же сумел отдать на партнёра.
'12
Пытаются прессинговать игроки «Аталанты» на чужой половине поля, но футболисты «Ювентуса» пока всё делают чётко.
'11
Угловой «Ювентуса» ни к чему интересному не привёл.
'10
Коста пробил издали, мяч задел защитника и отправился на угловой.
'9
Гомес не сумел толком навесить или пробить, мяч полетел намного выше ворот по дуге.
'8
Пытались выбить мяч игроки хозяев, но снаряд задел арбитра и вернулся к туринцам.
'7
Последовал удар головой в створ, но Буффон на месте.
'6
Большой перевес у «Ювентуса», «Аталанта» пока только обороняется.
'5
Прострел на Хедиру с правого фланга, защитник выбил за боковую.
'3
'3
Манджукич пробил с острого угла, мяч то ли попал в штангу, то голкипер выручил команду. При таком тумане сразу и не разберёшься.
'2
Отметим, что в Бергамо очень сильный туман.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка Италии: «Аталанта» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.