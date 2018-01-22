'90

Всё, матч окончен! «Спартак» в товарищеском матче уступил «Астане» — 2:3. Москвичи проигрывали 0:3, но достойно провели концовку и отыграли два мяча. Не лучший матч для команды Массимо Карреры, много было ошибок как в обороне, так и в атаке. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!