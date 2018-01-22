'90
Всё, матч окончен! «Спартак» в товарищеском матче уступил «Астане» — 2:3. Москвичи проигрывали 0:3, но достойно провели концовку и отыграли два мяча. Не лучший матч для команды Массимо Карреры, много было ошибок как в обороне, так и в атаке. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'89
'87
Москвичи провели быструю атаку по центру. Дальний удар Зобнина был заблокирован.
'85
'85
'83
«Астана» перекатывает мяч на чужой половине поля. Хорошее движение у команды из Казахстана.
'81
Опасно! Щеткин сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — мяч попал в перекладину и вылетел в поле!
'79
'78
Пенальти в ворота «Астаны»! Роша на дриблинге вошёл в штрафную, где его в подкате сбил соперник.
'76
Деспотович открылся на линии штрафной и выскочил один на один, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
'74
'72
Контратака «Астаны»! Кутепов сыграл на перехвате и помешал Томасову прострелить в штрафную.
'69
Зе Луиш по центру пошёл вошёл в штрафную, собрал на себя трёх соперников и потерял мяч.
'67
Цепко действует в обороне «Астана», нет свободных зон, всё организованно.
'65
'65
'64
'64
'62
Деспотович выбрался на свободное пространство и пробил из-за пределов штрафной! Мяч прошёл рядом со штангой.
'60
Пашалич пытался прострелить в центр штрафной на свободного Промеса, но соперник перехватил мяч.
'58
Суматоха в штрафной «Спартака»! Максименко сложился и отразил удар Станоевича удар с центра штрафной.
'56
Момент у «Спартака»! Зобнин здорово поборолся и выкатил мяч на Самедова, который с центра штрафной не попал по воротам!
'54
Зе Луиш получил удар сзади по голеностопу. Медики оказывают помощь африканцу.
'52
«Астана» накрыла соперника прессингом. Игра переместилась к воротам красно-белых.
'50
Зобнин на дриблинге вошёл в штрафную, но его удар накрыл соперник.
'48
В центре поля идёт борьба за мяч. По-прежнему не держится мяч у красно-белых.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 в пользу «Астаны» после первого тайма. Отличились Станоевич и Томасов. Чемпион Казахстана выглядел лучше в первые 45 минут, создав много моментов у ворот Реброва. Москвичи по большому счёту создали лишь один момент в атаке, нужно прибавлять красно-белым.
'43
Угловой заработала «Астана». Кабананга откликнулся на подачу, но не попал головой по воротам.
'41
Глушаков классной передачей вывел на ворота Луиса Адриано, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'39
Глушаков сыграл на опережении и вырезал передачу на ход Попову, который далековато отпустил от себя мяч. А мог убежать один на один.
'37
«Спартак» продолжает ошибаться. Не держится мяч у команды Массимо Карреры.
'35
Выход два в одного у «Астаны»! Кабананга проскочил мимо соперника, но прострел в штрафную получился неудачным.
'33
«Астана» продолжает атаковать! Станоевич приложился с дальней дистанции — Ребров на месте.
'31
'29
Муртазаев получил заброс из глубины и оказался один перед Ребровым, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'27
Астанчане пользуются ошибками красно-белых и опасно контратакуют. Чувствуется, что «Спартак» ещё под нагрузками.
'25
Провалилась опорная зона у москвичей. Кабананга по центру дошёл до штрафной и пробил низом — мяч ушёл в сторону.
'23
Массированную атаку организовала «Астана». Ещенко накрыл удар Муртазаева с линии штрафной.
'21
Момент у «Спартака»! Фернандо покатил мяч на свободного Промеса, который пробил из пределов штрафной — Эрич выручил! Глушаков был первым на подборе, но его удар накрыл Аничич.
'19
'16
Фернандо сбили на правом фланге. Бразилец навесил на дальнюю штангу, но там Аничич помешал Луису Адриано зацепиться за мяч.
'14
Мельгарехо вырезал подачу в штрафную, Промес не сумел обработать мяч, а мог выскочить один на один.
'12
Ответ «Астаны»! Кабананга обработал мяч после длинного перевода, ворвался в штрафную и пробил с острого угла — промах!
'10
Промес качнул защитника и сделал скидку на Луиса Адриано, но удар бразильца был заблокирован.
'8
«Спартак» постепенно забрал мяч. Красно-белые заперли соперника на чужой половине поля.
'6
Ещенко подключился к атаке и прострелил во вратарскую — астанчане вынесли мяч в сторону.
'4
Сумбурное начало. Много суеты на первых минутах, не держится мяч у команд.
'2
Твумаси рванул в атаку по правому флангу и заработал угловой.
'1
Матч начался! Футболисты «Астаны» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Астана». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Игра пройдёт в ОАЭ, где «Спартак» проводит сборы.