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1:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
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Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
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Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
127:107
закончен
00:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
100:101
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсИндиана Пэйсерс
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ТракторАвангард
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ЛокомотивАмур
не начался
19:30
Динамо МнАдмирал
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Динамо РЮгра
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04:00
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06:30
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Спартак М Астана
Игроки«Спартака» Луис Адриано и Фернандо в матче 18-го тура чемпионата России по футболу... РИА Новости
Игроки«Спартака» Луис Адриано и Фернандо в матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» избежал позора в Дубае

«Спартак» проиграл «Астане» в товарищеском матче

Московский «Спартак» проиграл казахстанскому клубу «Астана» в товарищеском матче, который состоялся в Дубае. По ходу встречи красно-белые проигрывали с разницей в два мяча, однако сумели сократить отставание до минимума. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
  |   22 января 12:00   |  закончен
Спартак М
2:3
Астана
2:3
Стадион «Джебель-Али», Дубай | Главный судья:
Боккетти 46'
Боккетти 46'
Боккетти 46'
Боккетти 46'
Фернандо 46'
Фернандо 46'
Фернандо 46'
Фернандо 46'
Мельгарехо 46'
Мельгарехо 46'
Мельгарехо 46'
Мельгарехо 46'
Попов 46'
Попов 46'
Попов 46'
Попов 46'
Адриано 46'
Адриано 46'
Адриано 46'
Адриано 46'
Ребров 65'
Ребров 65'
Ещенко 65'
Ещенко 65'
Глушаков 65'
Глушаков 65'
Промес 79' (пен)
Роша 89'
Прокопенко 19'
Прокопенко 32'
Прокопенко 75'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров 65' 65' 65'
16 (з)   Сальваторе Боккетти 46' 46' 46' 46' 46'
29 (з)   Илья Кутепов
38 (з)   Андрей Ещенко 65' 65' 65'
23 (з)   Дмитрий Комбаров
8 (п)   Денис Глушаков 65' 65' 65'
11 (п)   Лукас Фернандо 46' 46' 46' 46' 46'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 46' 46' 46' 46' 46'
71 (п)   Ивелин Попов 46' 46' 46' 46' 46'
10 (п)   Квинси Промес 81' 79'
12 (н)   Луис Адриано 46' 46' 46' 46' 46'
(в)   Ненад Эрич 19' 32' 75'
(з)   Абзал Бейсебеков 19' 32' 75'
(з)   Евгений Постников 19' 32' 75'
(з)   Марин Аничич 19' 32' 75'
(п)   Иван Маевский 19' 32' 75'
(п)   Марко Станоевич 19' 32' 75'
(п)   Серикжан Мужиков 19' 32' 75'
(н)   Бактийор Зайнутдинов 19' 32' 75'
(н)   Роман Муртазаев 19' 32' 75'
(н)   Патрик Твумаси 19' 32' 75'
(н)   Жуниор Кабананга 19' 32' 75'
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко 65' 65' 65'
3 (з)   Марко Петкович 46' 46' 46' 46' 46'
92 (з)   Николай Рассказов
50 (п)   Марио Пашалич
47 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов
18 (п)   Зелимхан Бакаев 81'
46 (п)   Сергей Ерёменко
9 (н)    Зе
99 (н)   Педро Роша 89'
(в)   Александр Мокин 19' 32' 75'
(з)   Юрий Логвиненко 19' 32' 75'
(з)   Дмитрий Шомко 19' 32' 75'
(з)   Сергей Малый 19' 32' 75'
(з)   Игорь Шитов 19' 32' 75'
(з)   Талгат Кусяпов 19' 32' 75'
(п)   Ласло Кляйнхайслер 19' 32' 75'
(п)   Срджан Граховац 19' 32' 75'
(п)   Марин Томасов 19' 32' 75'
(н)   Джордже Деспотович 19' 32' 75'
(н)   Владислав Прокопенко 19' 32' 75'
Трансляция
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'90
Всё, матч окончен! «Спартак» в товарищеском матче уступил «Астане» — 2:3. Москвичи проигрывали 0:3, но достойно провели концовку и отыграли два мяча. Не лучший матч для команды Массимо Карреры, много было ошибок как в обороне, так и в атаке. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'89
ГОЛ! Зе Луиш классной передачей вывел Педро Рошу один на один! Бразилец уложил вратаря на газон и поразил пустые ворота!
'87
Москвичи провели быструю атаку по центру. Дальний удар Зобнина был заблокирован.
'85
Зелимхан Бакаев в игре.
'85
Промес заменён.
'83
«Астана» перекатывает мяч на чужой половине поля. Хорошее движение у команды из Казахстана.
'81
Опасно! Щеткин сместился к центру и пробил с радиуса штрафной — мяч попал в перекладину и вылетел в поле!
'79
ГОЛ! Промес чётко реализовал пенальти, мощно пробив в угол. Голкипер не угадал направление удара.
'78
Пенальти в ворота «Астаны»! Роша на дриблинге вошёл в штрафную, где его в подкате сбил соперник.
'76
Деспотович открылся на линии штрафной и выскочил один на один, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
'74
ГОЛ! Рассказов не дотянулся головой после заброса в штрафную, Деспотович обработал мяч и вколотил его в угол!
'72
Контратака «Астаны»! Кутепов сыграл на перехвате и помешал Томасову прострелить в штрафную.
'69
Зе Луиш по центру пошёл вошёл в штрафную, собрал на себя трёх соперников и потерял мяч.
'67
Цепко действует в обороне «Астана», нет свободных зон, всё организованно.
'65
Педро Роша вступил в игру.
'65
Ещё одна замена у «Спартака».
'64
Рассказов появился на поле.
'64
Ещенко заменён.
'62
Деспотович выбрался на свободное пространство и пробил из-за пределов штрафной! Мяч прошёл рядом со штангой.
'60
Пашалич пытался прострелить в центр штрафной на свободного Промеса, но соперник перехватил мяч.
'58
Суматоха в штрафной «Спартака»! Максименко сложился и отразил удар Станоевича удар с центра штрафной.
'56
Момент у «Спартака»! Зобнин здорово поборолся и выкатил мяч на Самедова, который с центра штрафной не попал по воротам!
'54
Зе Луиш получил удар сзади по голеностопу. Медики оказывают помощь африканцу.
'52
«Астана» накрыла соперника прессингом. Игра переместилась к воротам красно-белых.
'50
Зобнин на дриблинге вошёл в штрафную, но его удар накрыл соперник.
'48
В центре поля идёт борьба за мяч. По-прежнему не держится мяч у красно-белых.
'46
Максименко, Петкович, Зобнин, Пашалич, Самедов и Зе Луиш вошли в игру.
'46
Серию замен в перерыве провёл Массимо Каррера. Ребров, Боккетти, Фернандо, Мельгарехо, Попов и Луис Адриано покинули поле.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 2:0 в пользу «Астаны» после первого тайма. Отличились Станоевич и Томасов. Чемпион Казахстана выглядел лучше в первые 45 минут, создав много моментов у ворот Реброва. Москвичи по большому счёту создали лишь один момент в атаке, нужно прибавлять красно-белым.
'43
Угловой заработала «Астана». Кабананга откликнулся на подачу, но не попал головой по воротам.
'41
Глушаков классной передачей вывел на ворота Луиса Адриано, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'39
Глушаков сыграл на опережении и вырезал передачу на ход Попову, который далековато отпустил от себя мяч. А мог убежать один на один.
'37
«Спартак» продолжает ошибаться. Не держится мяч у команды Массимо Карреры.
'35
Выход два в одного у «Астаны»! Кабананга проскочил мимо соперника, но прострел в штрафную получился неудачным.
'33
«Астана» продолжает атаковать! Станоевич приложился с дальней дистанции — Ребров на месте.
'31
ГОЛ! Кабананга продавил Луиса Адриано, ворвался в штрафную и прострелил в центр, откуда Томасов в касание переправил мяч в нижний угол!
'29
Муртазаев получил заброс из глубины и оказался один перед Ребровым, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'27
Астанчане пользуются ошибками красно-белых и опасно контратакуют. Чувствуется, что «Спартак» ещё под нагрузками.
'25
Провалилась опорная зона у москвичей. Кабананга по центру дошёл до штрафной и пробил низом — мяч ушёл в сторону.
'23
Массированную атаку организовала «Астана». Ещенко накрыл удар Муртазаева с линии штрафной.
'21
Момент у «Спартака»! Фернандо покатил мяч на свободного Промеса, который пробил из пределов штрафной — Эрич выручил! Глушаков был первым на подборе, но его удар накрыл Аничич.
'19
ГОЛ! Последовал заброс в штрафную «Спартака», Бейсебеков сделал скидку на Станоевича, который в касание пробил в дальнюю девятку!
'16
Фернандо сбили на правом фланге. Бразилец навесил на дальнюю штангу, но там Аничич помешал Луису Адриано зацепиться за мяч.
'14
Мельгарехо вырезал подачу в штрафную, Промес не сумел обработать мяч, а мог выскочить один на один.
'12
Ответ «Астаны»! Кабананга обработал мяч после длинного перевода, ворвался в штрафную и пробил с острого угла — промах!
'10
Промес качнул защитника и сделал скидку на Луиса Адриано, но удар бразильца был заблокирован.
'8
«Спартак» постепенно забрал мяч. Красно-белые заперли соперника на чужой половине поля.
'6
Ещенко подключился к атаке и прострелил во вратарскую — астанчане вынесли мяч в сторону.
'4
Сумбурное начало. Много суеты на первых минутах, не держится мяч у команд.
'2
Твумаси рванул в атаку по правому флангу и заработал угловой.
'1
Матч начался! Футболисты «Астаны» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Астана». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Игра пройдёт в ОАЭ, где «Спартак» проводит сборы.