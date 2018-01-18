'90+3
Матч завершён! Спорная победа «Реала» в первом матче Кубка Короля. Мадридцы сыграли не основным составом, из-за чего смотрелись неубедительно. «Леганес» вполне мог зацепиться за ничью, если бы не выход Модрича и Иско в середине второго тайма. Игроки основы усилили «Реал» и добавили уверенности коллективу, которому посчастливилось вырвать победу на последних минутах. Очередной слабый по содержанию матч «Реала», впереди ответная игра в Мадриде.
'90+2
У игроков «Леганеса» нет сил на то, чтобы атаковать в дополнительное время. Картинка не изменилась — «Реал» в нападении даже после забитого мяча.
'90+1
Три минуты переиграть командам.
'89
'88
Подача Иско была отражена на Ковачича, который с лёта пробил из-за пределов штрафной с рикошетом от газоне, но Чампанье сыграл надёжно.
'87
«Леганес» перешёл на игру от обороны. Результат вполне устраивает хозяев.
'84
Карвахаль забежал справа на проникающий пас, но оказался в метровом офсайде.
'83
Участились нарушения ближе к финальному свистку. Обе команды устали отрабатывать после потерь, начав прибегать к обыденной тактике мелкого фола.
'82
'82
'81
Тео грубо сыграл корпусом на фланге, выпихнув соперника за пределы поля.
'79
Асенсио угодил в положение вне игры.
'78
Брашанац нарушил правила, столкнувшись с Тео.
'77
Пропали атаки у «Реала». Совсем ничего не получается у сливочных под конец встречи.
'75
Касилья спас! Амрабат слева сделал отличный навес на Бове, который с края штрафной пробил с лёта в ближний угол, но Касилья сумел среагировать!
'73
'73
'72
Лукас Васкес после стеночки с Модриче ворвался в чужую штрафную, ушёл от соперника и пробил низом прямо в Чампанье!
'70
Амрабат забежал на подачу Рико и пробил с лёта мимо ворот!
'70
'70
'69
Варан выиграл борьбу за навес со стандарта, но пробить в створ вновь не удалось.
'67
'67
'67
'66
Перекладина спасла «Реал»! Маркос Льоренте после навеса со стандарта головой срезал мяч в дальнюю крестовину!
'65
Дальний удар Марко Асенсио оказался слишком слабым.
'64
Положение вне игры зафиксировали у Бове.
'62
'61
'61
'60
Сиовас легко обокрал Борху Майораля после небрежной обработки мяча в центре поля.
'58
Борха Майораль упал на газон вблизи чужой штрафной, прорываясь через центр, но арбитр не заметил фол.
'57
Карвахаль провалился на фланге, позволив сопернику опасно прострелить, но на пути передачи встал Касилья, который помешал мячу дойти до адресата.
'56
Модрич и Иско начали активно разминаться за пределами поля.
'55
Наранхо сместился с фланга в центр и пробил намного выше ворот.
'53
Тео сделал неточный пас в сторону Ковачича, мяч спокойно прикатился к Чампанье.
'51
Эль-Зхар убежал по флангу от Тео и заработал угловой.
'49
Ковачич загубил долгую атаку «Реала», сделав неточный пас перед чужой штрафной.
'48
Эрасо забрался в положение вне игры.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Леганес» неплохо играл на старте встречи, показывая высокие скорости, но реализовать преимущество хозяевам не удалось и игра перешла под контроль второго состава «Реала». Сливочные за весь тайм создали лишь пару голевых возможностей. Перерыв.
'45+1
Лукас Васкес во вратарской не дотянулся до опасного прострела Марко Асенсио!
'45
Наранхо затолкал Карвахаля, пытаясь отобрать мяч у штрафной мадридцев.
'43
Карвахаль забежал на подачу с углового и пробил с лёта под дальнюю штангу, которую закрыл защитник!
'42
Марко Асенсио был сбит у лицевой линии, заработав неплохой стандарт.
'40
Тео в простой ситуации выдал неточный пас на стоявшего в радиусе десяти метров Асенсио.
'39
'38
Дани Себальос подхватил мяч в штрафной «Леганеса», но под давлением защитников выбежал из неё, что в итоге привело к потере.
'37
Лукас Васкес не догнал диагональную передачу, выпустив мяч за лицевую.
'35
Бове чуть не выгрыз мяч у Карвахаля в штрафной «Реала»!
'34
Ковачич! Хорватский полузащитник «Реала» обокрал игрока обороны «Леганеса» и выбежал на свидание с Чампанье, пробив мимо створа!
'33
Маркос Льоренте ошибся с пасом вперёд, но его помарку быстро исправил Карвахаль, который находился неподалёку.
'31
Мадридцы оставили без опеки у своей штрафной Эрасо, который решился на дальний удар, однако выстрелу испанца не хватило точности.
'30
Эрасо выскочил на перспективный заброс, но плохая обработка мяча привела к потере.
'27
Чампанье спокойно забрал подачу гостей с углового.
'26
Футболисты «Леганеса» полностью отдали инициативу «Реалу», играя в три линии обороны. Ненадолго хватило высокого темпа хозяевам.
'23
Асенсио со стандарта исполнил навес на Варана, у которого не получился удар головой.
'22
Ковачич нарвался на подножку, заработав перспективный стандарт.
'21
Лукас Васкес перешёл на левый край атаки, где неудачно распорядился мячом, подарив сопернику аут.
'18
Угловой «Реала» ни к чему не привёл, мадридцы вынуждены были перейти в безуспешное позиционное нападение.
'17
Защитник «Леганеса» отразил подачу Карвахаля на угловой.
'16
Карвахаль сбил убегавшего Бове, но арбитр проигнорировал падение француза, вызвав гул у местных болельщиков.
'15
'15
'13
Вальехо получил повреждение бедра, из-за чего партнёры по команде выбили мяч в аут.
'12
Долгая позиционная атака «Реала» завершилась неточным пасом в сторону Карвахаля.
'9
Касилья получил мяч от защитника и промедлил с ответной передачей, сыграв на отбой из-за подбежавшего Бове. Отличный прессинг от «Леганеса»!
'8
Марко Асенсио не успел за забросом через всё поле, мяч ушёл за лицевую.
'6
Маркос Льоренте небрежно принял пас Карвахаля, отыграв назад. Ещё ни разу гости не подходили к чужой штрафной.
'4
Мадридцы пока не могут наладить контроль над мячом, совершая много ошибочных передач.
'3
Дани Себальос нарвался на фол в центре поля, попав под двойную опеку.
'1
Хозяева в первой же атаке заработали право на угловой, последующий навес с которого отразил Ковачич.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка Испании: «Леганес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.