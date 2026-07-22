«Экзистенциальная угроза»: Каллас снова критикует Россию, пока в Европе спорят о ее отставке

Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе России напомнила, что фобии излечимы

Глава Евродипломатии Кая Каллас вновь выступила с жесткими заявлениями в адрес России, назвав ее «экзистенциальной угрозой» для Европы. В Москве ее слова назвали проявлением «фобии». О том, как Каллас подталкивает Запад к конфликту с РФ и почему ее полномочия могут ограничить — в материале «Газеты.Ru».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы представляет «экзистенциальную угрозу» для европейских стран. Об этом она сказала во время министерской конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — заявила Каллас.

По ее словам, европейские государства намерены продолжить укрепление своей обороноспособности.

Слова Каллас прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается нападать на другие страны. Вместе с тем он предупредил, что если агрессию против России проявят западные государства, последствия будут крайне серьезными.

«Если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — поделился Лавров.

На Западе рассказали о преимуществе России

Бывший офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО не способны мыслить стратегически так же последовательно, как Россия.

По его словам, на Западе недостаточно хорошо понимают ситуацию в зоне боевых действий.

«В конечном счете решающим является соотношение сил. И сейчас оно подавляющим образом складывается в пользу России. Я бы сказал, что российская армия сейчас является первой по боевому опыту армией мира», — заявил Джерми.

Он также выразил мнение, что гарантии безопасности НАТО в действительности значительно слабее, чем принято считать.

Карлсон, в свою очередь, резко раскритиковал кадровую политику Евросоюза и лично Каллас. Журналист заявил, что на одном из дипломатических мероприятий ее выступление вызвало у присутствующих недоумение.

«Люди были поражены тем, насколько неубедительной, неосведомленной, инфантильной она выглядела», — сказал Карлсон.

Он задался вопросом, по каким критериям в структурах Евросоюза назначают чиновников на ключевые внешнеполитические посты.

Как Каллас подталкивает Европу к противостоянию с Россией

Кая Каллас заняла пост главы европейской дипломатии в декабре 2024 года. До этого она возглавляла правительство Эстонии и считалась одним из наиболее жестких сторонников антироссийского курса в Евросоюзе.

На посту премьер-министра Каллас выступала за масштабную военную помощь Украине, ужесточение политики в отношении Москвы и более жесткую линию по отношению к Пекину.

Став главой евродипломатии, она продолжила настаивать на реформе оборонного сектора ЕС и росте военных расходов. Каллас стала одним из авторов документа о готовности европейской обороны, который предполагает реформирование вооруженных сил стран Евросоюза для противостояния России.

Одновременно с этим Еврокомиссия представила программу перевооружения Европы стоимостью в сотни миллиардов евро. В нее вошли планы по совместным закупкам оружия, ускорению выпуска боеприпасов и созданию новых каналов финансирования Украины.

Эти инициативы вызвали споры в самом ЕС. Юридический комитет Европарламента выступил против попыток Еврокомиссии запустить масштабное перевооружение через особый механизм Договора о функционировании ЕС, так как это лишает парламент привычного контроля.

Каллас также связывает противостояние с Россией и политику Евросоюза в отношении Китая. По ее версии, жесткая поддержка Украины должна продемонстрировать Пекину возможные последствия силовых действий, в том числе вокруг Тайваня.

При этом ряд стран ЕС опасается, что одновременное ужесточение курса в отношении Москвы и Пекина может привести к экономическим потерям и усилить сближение России и Китая.

Позиции Каллас ослабли

Риторика Каллас спровоцировала в Европе споры о необходимости реформировать Службу внешних связей ЕС. По данным Financial Times, Франция и Германия, недовольные работой ведомства, призывают изменить его структуру до конца года. В Париже и Берлине считают, что европейская дипслужба недостаточно эффективно реагирует на геополитические кризисы , включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также торговое давление со стороны США.

Франция и Германия предлагают сделать работу службы более быстрой, скоординированной и решительной. Будущее ведомства может обсуждаться на неофициальной встрече европейских лидеров в Ирландии.

Каллас, вероятнее всего, не отправят в отставку, однако ее реальные полномочия могут быть ограничены, пишет Euronews. Критики считают, что она продвигает прежде всего позицию Польши и стран Прибалтики , которая не всегда совпадает с интересами крупнейших государств Евросоюза.

Дополнительные претензии вызывает и устройство самой Европейской службы внешних связей. Ее функции частично пересекаются с полномочиями других структур Еврокомиссии и Европейского совета, а ежегодные расходы на работу ведомства оцениваются примерно в €1 млрд.