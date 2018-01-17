'90+3
'90+3
Месси со стандарта попытался забросить мяч в дальний угол ворот, но мяч полетел слишком высоко.
'90+2
Наварро на правом фланге сбил Ракитича. Последний шанс у «Барселоны» уйти от поражения.
'90+1
'90+1
'90
Три минуты добавил Рикардо Бенгоэчеа к основному времени матча.
'89
Роберто с правого фланга выполнил передачу в к линии штрафной площади, защитники «Эспаньола» выбили мяч в аут.
'88
'87
Ракитич из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'86
'85
'84
Гранеро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки «Барселоны» отбились без особых проблем.
'83
Наварро пробил под перекладину со стандарта, Силлессен сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.
'82
'81
Угловой у ворот «Барселоны». Гранеро выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Дуарте головой пробил по воротам, Силлессен поймал мяч, Давид Лопес при этом ещё и правила против голкипера «Барселоны» нарушил.
'80
Видаль с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Месси оказался в явном офсайде сейчас.
'79
Повтор нам показал, что в том спорном эпизоде с офсайдом у Суареса игрок «Барселоны» был в правильном положении, так что судьи тогда украли у «Барселоны» очень опасную атаку.
'78
'78
'77
Силлессен идя за мячом за лицевой линией получил в глаз, кто-то из болельщиков «Эспаньола» бросил с трибуны мелкий предмет. Бросок оказался довольно точным.
'76
Гранеро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Наварро совсем немного не хватило, чтобы головой пробить по воротам.
'75
Гранеро выполнил подачу к линии вратарской с правого фланга, Пике выбил мяч на угловой и спас свою команду от серьёзных проблем.
'74
'74
'73
Хави Фуэго получил повреждение в борьбе за мяч, вновь вышли врачи «Эспаньола» на поле, пауза в игре.
'72
Ракитич из центра поля выполнил передачу вперёд, боковой арбитр зафиксировал довольно спорный офсайд у Луиса Суареса.
'71
Теперь уже последовал заброс из центра поля на левый угол штрафной площади «Эспаньола» на Луиса Суареса, игрок «Барселоны» и тут не смог за мяч зацепиться.
'70
Месси выполнил передачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Динь не смог за него побороться.
'69
После не забитого пенальти «Барселона» немного сникла, сегодня совсем тяжело взломать оборону «Эспаньола», такого не ожидали гости.
'68
Показали нам и Паулиньо, игрок «Барселоны» где-то повредил пальцы ноги, именно из-за этого он и попросил замену.
'67
Гранеро выполнил передачу с правого фланга на ход Морено, форвард «Эспаньола» оказался в офсайде.
'66
Угловой у ворот «Барселоны». Гранеро выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала опасная скида во вратарскую от Давида Лопеса, Силлессен успел сыграть на выходе и перехватить мяч.
'65
'64
Денис Суарес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Эспаньола» смогли и тут отвести угрозу от своих ворот.
'63
'62
Видаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Эспаньола», Гранеро сбил Роберто и Рикардо Бенгоэчеа указал на «точку».
'61
Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади «Барселоны», Силлессен спокойно сыграл на выходе из забрал мяч.
'60
'60
'59
'59
'58
'57
Гранеро со стандарта с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел за лицевую линию поля.
'56
'56
'55
Месси со стандарта выполнил подачу во вратарскую, после борьбы мяч отскочил обратно к Месси на правый угол штрафной площади, Лионель пробил в ближний угол ворот, Диего Лопес был на месте.
'54
Кариколь на правом фланге сбил Роберто у своей штрафной площади, но будет не пенальти, а стандарт, тут Рикардо Бангоэчеа прав.
'53
Паулиньо показал, что ему нужна замена, видимо где-то бразилец дёрнул мышцу.
'52
Баптистау вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил перевод на правый угол, Динь уверенно перехватил мяч.
'51
Вермален выполнил передачу к штрафной площади «Эспаньола» на ход Аленье, теперь уже защитники «Эспаньола» были первыми на мяче.
'50
Давид Лопес выполнил заброс на правый угол штрафной площади, защитники «Барселоны» оказались первыми на мяче.
'49
В Барселоне также идёт дождь, быть может он заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.
'48
Месси со стандарта с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Налдо выбил мяч на угловой, но судьи почему-то назначили удар от ворот.
'47
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Со стандарта вновь последовала слишком сильная передача на правый угол штрафной площади «Барселоны», мяч улетел за лицевую линию поля и на этом первый тайм был закончен. После первого тайма «Барселона» на выезде в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании играет вничью с «Эспаньлом» 0:0. Пока игра у нас получается не самая весёлая, да, временами команды создают опасные моменты, но в каталонском дерби всегда хочется видеть чего-то большего, для начала и забитые мячи сойдут.
'45+1
'45+1
Бускетс перехватил мяч в центре поля, далее последовала передача на Роберто, который перевёл мяч в штрафную площадь на Суареса, Денич пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'45
Одну минуту добавил Рикардо Бангоэчеа к основному времени первого тайма.
'45
Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не успел Паулиньо к мячу, чтобы пробить по воротам, в итоге его забрал Диего Лопес.
'44
'43
Очень вяло сейчас действуют футболисты, видимо они также непрочь отправиться в раздевалки и немного отдохнуть.
'42
Сейчас была передача на ход Морено из глубины поля, на этот раз форвард «Эспаньола» попал в небольшой офсайд.
'41
Перешла у нас игра в центр поля, есть большая доля вероятности, что до перерыва забитого мяча мы так и не увидим.
'40
И теперь уже из центра поля последовал слишком сильный перевод на Кариколя, мяч ожидаемо улетел в аут.
'39
Давид Лопес со стандарта выполнил заброс к линии штрафной площади, Морено головой сбросил мяч в центр, а там вновь оказались только игроки «Барселоны».
'38
Вермален теперь в центре поля нарушил правила против Давида Лопеса. Игроки «Эспаньола» тщательно готовятся к стандарту.
'37
Из глубины поля последовал заброс на ход Морено, форвард «Эспаньола» в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Вермалена.
'36
Хорошо играет «Эспаньол» в обороне по первому тайму, но посмотрим, хватит ли сил футболистам на весь матч.
'35
Кариколь с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади «Барселоны», никого из партнёров там не оказалось.
'34
Динь упал в штрафной площади «Эспаньола» в борьбе с Дардером, Рикардо Бангоэчеа никак не отреагировал на эпизод, хотя хозяева поля требовали для Диня жёлтую карточку за симуляцию.
'33
И теперь уже «Барселона» провела ответную атаку. Месси выполнил передачу к штрафной площади, Паулиньо принял мяч и пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'32
Серхио Роберто обрезался у своей штрафной площади и в итоге подарил мяч Морено, который пробил в дальний угол ворот с левого угла штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'31
Ничего интересного со стандарта «Барселона» вновь придумать не смогла, разыграли гости корнер, а дальше игроки «Эспаньола» выдавили их к центру поля.
'30
Роберто с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, Кариколь уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.
'29
Месси выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Динь сбросил мяч в центр, но там защитники «Эспаньола» смогли перехватить мяч.
'28
Силлессен теперь решил поиграть на нервах болельщиков, в своей штрафной площади он немного пофинтил перед Морено.
'27
Из центра поля последовала передача на правый угол штрафной площади «Барселоны» на Морено, Вермален оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Силлессеном.
'26
С правого фланга всё же последовала подача в центр штрафной площади «Эспаньола», Пике головой в прыжке переправил мяч в ворота, но при этом судейская бригада зафиксировала нарушение правил против Диего Лопеса.
'25
Игроки «Барселоны»решили на этот раз разыграть стандарт, но ничего толкового в атаке гости по итогу так и не придумали.
'24
Суарес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'23
Месси прорвался к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, что позволило Лопесу выручить свою команду.
'22
Месси вновь пробил по воротам «Эспаньола» со стандарта, вновь мяч попал в стенку. Расстроился Лионель, пока не идут стандарты в его исполнении.
'21
Налдо у своей штрафной площади теперь зацепил Месси. Рикардо Бангоэчеа вновь дал свисток в пользу «Барселоны».
'20
Месси со стандарта вновь бил по воротам, но на этот раз мяч попал в стенку из игроков «Эспаньола», которую грамотно выстроил Диего Лопес.
'19
Санчес у своей штрафной площади сбил Паулиньо. «Барселона» заработала очень опасный стандарт.
'18
В штрафную площадь «Эспаньола» последовал заброс из центра поля, Лопес спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'17
Трибуны сегодня заполнены процентов на восемьдесят, довольно много «проплешин» на каждой трибуне, но при этом всё же фанаты стараются активно поддерживать команды.
'16
Фуэго получил небольшое повреждение в борьбе за мяч в центре поля, на поле вышли врачи «Эспаньола», но сам футболист довольно быстро показал, что он готов продолжать игру.
'15
Также не будем забывать, что это первый матч четвертьфинала Кубка Испании, так что тут команды также не будут убиваться ради результата.
'14
«Эспаньол» при этом довольно плотно держит оборону, на старте матча «Барселоне» также достаточно непросто создать голевой момент.
'13
В довольно среднем темпе проходит игра, «Барселона» полностью контролирует ход встречи, «Эспаньолу» пока особо нечем ответить.
'12
Наварро с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Барселоны», но в борьбе с защитниками он всё же упустил мяч за лицевую линию поля.
'11
Лионель Месси в центре поля сбил Морено, но тут Бангоэчеа обошёлся без жёлтой карточки, что очень разозлило игроков «Эспаньола».
'10
Чуть ранее Роберто с правого угла штрафной площади выполнял передачу в центр, мяч попал в руку игравшему в подкате Кариколю, но тут ожидаемо пенальти Рикардо Бенгоэчеа не назначил.
'9
Денис Суарес с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Диего Лопес вновь надёжно сыграл на выходе и мяч забрал.
'8
Бускетс пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Лопес сыграл надёжно и в прыжке перевёл мяч на угловой.
'7
Гранеро попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыл Вермален и в итоге мяч от игрока «Эспаньола» ушёл в аут.
'6
Бускетс в центре поля блеснул своей техникой, мы же ждём пока остроты у ворот, а не пижонства в центре поля.
'5
Но на этот раз «Барселона» решила мяч разыграть, а далее пока отойти к центру поля. В каталонском дерби «Эспаньол» ожидаемо начинает игру от обороны.
'4
Наварро на правом фланге сбил Видаля. «Барселона» заработал ещё один неплохой стандарт.
'3
Месси сам пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел над перекладиной, но Диего Лопес всё контролировал.
'2
Фуэго у своей штрафной площади нарушил правила против Месси, а затем ещё и получил мячом по голове от партнёра, который старался этот мяч выбить к центру поля.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка Испании: «Эспаньол» — «Барселона». Начало каталонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.