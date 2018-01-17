'45+1

Со стандарта вновь последовала слишком сильная передача на правый угол штрафной площади «Барселоны», мяч улетел за лицевую линию поля и на этом первый тайм был закончен. После первого тайма «Барселона» на выезде в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании играет вничью с «Эспаньлом» 0:0. Пока игра у нас получается не самая весёлая, да, временами команды создают опасные моменты, но в каталонском дерби всегда хочется видеть чего-то большего, для начала и забитые мячи сойдут.