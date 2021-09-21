Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против основателей Суперлиги в течение 5 дней

Экономический суд Мадрида №17 обязал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в течение отменить все санкции в отношении клубов-основателей Суперлиги Европы. Об этом сообщает Marca.

Согласно позиции судьи Мануэль Руис де Лары, которая должна покинуть свою должность в октябре, действия УЕФА незаконны и не соответствуеют принципу свободной конкуренции.

УЕФА должен опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Отмечается, что в случае отказа принимать меры, президент организации Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

9 июня УЕФА объявил, что разбирательство по делу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» отложено до дальнейшего уведомления.

Ранее президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что европейскому футболу нужны реформы.