Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Роналду в «МЮ»

Бывший тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, как он повлиял на переход Криштиану Роналду в клуб, передает Viaplay.

«Я не хотел перехода Роналду в «Манчестер Сити». Я пообщался с семьей Глейзеров, владеющей клубом, и сказал, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков», — заявил Фергюсон.

После трех туров подопечные Оле-Гуннара Сульшера имеют в своем активе семь очков и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и обладателем Кубка чемпионов.

Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил свой первый дубль после возвращения в Английскую премьер-лигу (АПЛ).