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Экс-капитан «Спартака»: мы – отрыжка из СССР, достойно игравшие в еврокубках

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Reuters

Экс-хавбек московского «Спартака» Егор Титов сравнил уровень игроков своего и нынешнего поколений.

«Мы все из СССР. Страны, где спорт культивировался, были на ведущих ролях. Возможно, это грубое слово, но мы – отрыжка из СССР, последнее поколение, достойно игравшее в 1990-е, 2000-е. Говорю про еврокубки.

Нынешнему поколению это будет только сниться. Мы видим пропасть между уровнем, который был тогда и который есть сейчас», — приводит слова экс-капитана красно-белых Sport24.

Титов также добавил, что, когда развалился СССР, пропало целое поколение: 1992-1994 годов рождения. Закрылось множество детских школ.

В составе «Спартака» полузащитник шесть раз выигрывал чемпионат России. Футболист завершил спортивную карьеру летом 2012 года.

Ранее сообщалось, что Егор Титов поделился мнением о перспективах форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России.

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Футбол. Чемпионат России
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