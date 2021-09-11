Титов — о Дзюбе в сборной: он сейчас не готов, и сам это признает

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перспективах форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России.

«Дзюба сейчас не готов, и сам это признает. Игрок, который не играет в стартовом составе в клубе, не имеет права рассчитывать на попадание в национальную команду — это нечестно по отношению к другим футболистам

Карпин — гибкий, незлопамятный. Многие говорили: Дзюбу из-за старого случая отцепил. Но это не так. На Дзюбу повлиял Евро. Может быть, недостаточно восстановился. Ему уже 33.

Плюс он высокий, волокна мышц длинные. Будь Дзюба помоложе и росточком поменьше — возможно, восстанавливаться было бы проще. Но там ведь и мастерства мешок. Как только он будет готов физически увидим совсем другого Артема», — приводит слова Титова Sport24.

Также бывший капитан красно-белых уверен, что Дзюба себя подготовит и будет приносить пользу «Зениту». Титову хотелось бы , чтобы альтернативой Федору Смолову была пара Александр Соболев — Артем Дзюба.

После шести туров отборочного турнира к чемпионату мира сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее экс-игрок «Зенита» Мигел Данни поделился мнением об игре сборной России при Валерии Карпине