Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе армейцев на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Эта игра стала для 35-летнего футболиста 490-й в элите российского футбола, и по этому показателю он стал лидером среди всех гвардейцев лиги.

Акинфеев обошел своего бывшего партнера по ЦСКА Сергея Игнашевича (489 матчей), на третьем месте расположился нынешний наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак (456 игр). Далее расположились легенда московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов (451 игра) и бывший игрок столичного «Торпедо» и ряда других клубов РПЛ Игорь Семшов — 433 матча.

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

Вратарь армейцев находится в составе команды уже 18 лет.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев возглавляет список из действующих игроков топ-10 лиг Европы, которые выступают наиболее продолжительное время в одном клубе.