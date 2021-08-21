Масвидаль — о Макгрегоре: UFC не может заплатить ему достаточно денег для боя со мной

Боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о возможности провести бой против ирландца Конора Макгрегора.

«Я здоровый мужчина. Он похож на очень маленького, хрупкого чувака. Он этого не хочет. UFC не может заплатить этому человеку достаточно денег для этого боя. Я не нуждаюсь в этом.

Парень, который доставит меня ближе всего и быстрее всего к титульному бою — это то, что я хочу дальше», — приводит слова Масвидаля MMA Junkie.

Масвидаль в профессиональной карьере провел 50 боев, в которых одержал победу в 35. Также Хорхе потерпел 15 поражений.

Напомним, Макгрегор уступил Дастину Порье в их третьем поединке из-за травмы ноги, которую получил во время подготовки к бою.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее стало известно, что Макгрегор проведет бой, находясь в инвалидной коляске.