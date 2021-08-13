Российский пловец рассказал, как в сборной отнеслись к словам американца о победе Рылова на ОИ

Пловец из России Иван Гирев рассказал об отношении в национальной команде на Олимпийских играх — 2020 в Токио к высказываниям представителя США Райана Мерфи в адрес Евгения Рылова.

Напомним, Рылов завоевал вторую золотую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 200 метров на спине. Американец Мерфи, ставший вторым, на пресс-конференции сделал скандальное заявление о своих сомнениях в чистоте спортсменов. Позже Мерфи и Рылов в личной беседе уладили конфликт.

«Тема допинга очень натянутая, с ней скептически относятся. Другие страны не особо рады, что мы выступали на Играх. В нашем виде спорта это не ощущалось, но были прецеденты у Мерфи и Рылова. Мерфи просто так выразил позицию, возможно, он этого не имел ввиду. Реакция в сборной была достаточно нейтральной, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Рылов также выиграл золото Игр в заплыве на дистанции 100 метров на спине.

Ранее сообщалось, что участник Олимпийских играх в Токио российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест.