Американская гимнастка Байлз расплакалась во время интервью

Американская гимнастка Симона Байлз расплакалась во время интервью после вопроса о ее психологическом состоянии, передает «Чемпионат.com».

«Мне помогла терапия, как и лекарства. Если попадаешь в очень стрессовую ситуацию, то начинаешь сходить с ума. Я не знаю, как сдержать эти эмоции, особенно на Олимпийских играх. Да, у нас есть для этого уйма ресурсов, но я из тех, кто выдерживает это до последней минуты. Очевидно, мне не удалось справиться с этим на командных соревнованиях», — сказала Байлз.

Напомним, американка снялась с командных соревнований из-за психологических проблем.

Сборная США заняла второе место, набрав 166,096 балла. Победительницами стали гимнастки из России (169,528). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096).

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.