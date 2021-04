Журналист раскритиковал «Ливерпуль» за текст обращения по Суперлиге

Журналист Джейми Пирс в своем Twitter жестко раскритиковал «Ливерпуль» за текст обращения, опубликоавнного по поводу выхода из числа участников Суперлиги.

«Два пункта в заявлении клуба и ни одной цитаты. Какие совершенно беспорядочные и удручающие 48 часов. Искренне не могу поверить в эти слова. Ни упоминания фанатов, ни упоминания причиненной боли, ни извинений. Мрак.

И для ясности — под клубом я имею в виду владельцев. В «Ливерпуле» работает много очень хороших людей. Персонал, игроки и главный тренер — все помогли справиться с этим и заслуживают большой похвалы», — написал Пирс.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынудил английские клубы отказаться от участия в Суперлиге благодаря финансовым ресурсам.

Two pars in the club statement and not a single quote from anyone. What an utterly shambolic and depressing 48 hours. #LFC https://t.co/VIsRsFAsQ5