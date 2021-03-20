Красич выразил готовность вернуться в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Милош Красич выразил готовность вернуться в стан армейцев. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, до настоящего времени официальных предложений от клуба ему не поступало, однако он готов рассмотреть возможность работы на любой должности.



«ЦСКА — мой любимый клуб. Если меня рассмотрят на одну из вакансий, то я, несомненно, буду рад. Я готов помогать клубу в любом качестве, в любом амплуа. Как скаут, на административной должности — все равно! Для меня любая работа в клубе будет хорошей.

Но еще раз повторюсь, что пока говорить не о чем: официального предложения не было», — сказал Красич.

Ранее Тончи Мартич, агент полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, оценил вероятность возможного трансфера игрока из стана московского ЦСКА в «Милан».