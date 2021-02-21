Боец ММА Дацик высказался о своей победе над боксером Дижоном

Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик прокомментировал свою победу над камерунским боксером Тайсоном Дижоном, передает РИА «Новости».

Спортсмены провели поединок по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде, а после заявил, что выступил почти как профессиональный боксер.

«Я делал все четко по плану. Его фишки я все продумал, что будет контратаковать через руку. Но это было все видно. Тайсон на минималках. Думал, что что-то покажет, но он ничего не продемонстрировал», — заявил он.

Ранее сообщалось, что боец ММА Дацик отправил в нокаут боксера Тайсона.