Агент Селюк высказался о будущем Ротенберга

Известный спортивный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем защитника московского «Локомотива» Бориса Ротенберга. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, 34-летний игрок изо всех сил старается поскорее восстановиться после травмы, и выразил надежду, что в ближайшее время он вернется в общую группу.

Селюк отметил, что после завершения профессиональной карьеры Ротенберг сумеет найти себя в роли функционера, так как обладает всеми необходимыми для этого знаниями и умениями.

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