Член правления ФТР оценил шансы Медведева на победу в Australian Open

Член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон оценил шансы Медведева на победу в Australian Open, передает «Чемпионат.com».

Напомним, в решающем матче россиянин сыграет с сербом Новаком Джоковичем.



«Я мечтаю, чтобы Даня выиграл, но финал будет 50/50. Сейчас Медведев играет даже предпочтительнее, быстрее. В ряде моментов молодые ребята уже пошли дальше «Большой тройки», — сказал Камельзон.

Ранее Рассел Кроу заявил, что будет болеть за Медведева в финале Australian Open.